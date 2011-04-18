ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 18 квітня

Економічні матеріали



Українські ЗМІ



«Дело» публікує матеріал «Азаров: Російський газ для України повинен коштувати 200 доларів», в якому пише - прем'єр-міністр Микола Азаров зазначив, що за точними підрахунками, ціни на російський газ для України повинні бути приблизно 200 доларів за тисячу кубометрів, а не майже 300, як є зараз ...



http://delo.ua/ukraine/azarov-rossijskij-gaz-dlja-ukr-155993/



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Також «Дело» подає матеріал «НБУ: В 2010 році жертвами карткових шахраїв стали 43 банки», в якому пише - минулого року від карткових шахраїв постраждали 43 українських банки. При цьому кількість шахрайських операцій з використанням платіжних карток порівняно з 2009-м зменшилося майже в 3,5 раза...



http://delo.ua/finance/nbu-v-2010-godu-zhertvami-kart-155961/



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Видання«Коммерсант-Украина» в публікації «Електричний опір» пише - оголошення про приватизацію підприємств електроенергетики призвело до загострення конфлікту між акціонерами "Черкасиобленерго". В п'ятницю представники невідомої охоронної фірми зробили невдалу спробу штурму офісу компанії. Відбити напад вдалося завдяки втручанню співробітників спецпідрозділу МВС "Беркут". Експерти вважають, що події на підприємстві, скоріш за все, понизять не тільки ціну "Черкасиобленерго", а й інтерес до приватизації енергоактивів у цілому...



http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1623903





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«Коммерсант-Украина» в публікації «Міцно зв'язалися» пише - VimpelCom Ltd, що управляє операторами "Вимпелком" і "Київстар", закрила операцію з об'єднання з Wind Telecom єгипетського мільярдера Нагіба Савіріса. Того ж дня один із акціонерів - "Альфа-Груп" - оголосив, що продасть значну частину привілейованих акцій VimpelCom. У результаті Савіріс може стати власником найбільшої голосуючої частки в об'єднаній компанії...



http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1623910



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«Экономические известия» в публікації «Для Фірташа газ по $ 170» пишуть - уряд домовився з Москвою про постачання 4 млрд. куб. м газу за ціною $ 170 для азотних підприємств України. Це посилить конкурентоспроможність заводів на зовнішньому ринку і додасть доходів їх власнику - Дмитру Фірташу...



http://markets.eizvestia.com/full/dlya-firtasha-gaz-po-170



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Також «Экономические известия»в публікації «Печиво пішло на експорт» пишуть - виробники борошняних солодощів побили докризовий рекорд з експорту, а також обігнали решту продукції галузі за виробництвом та імпортом...



http://markets.eizvestia.com/full/pechene-ushlo-na-eksport



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«Экономические известия» в публікації «Укрзалізниця» поміняє Siemens на Skoda» пишуть - «Укрзалізниця» може змінити партнера за програмою створення в Україні двосистемних локомотивів. Після не зовсім успішної співпраці з німецькою Siemens спільне виробництво може бути створене з чеською Skoda. Базою для СП має стати приватне підприємство, вважають експерти...



http://markets.eizvestia.com/full/ukrzaliznicya-pomenyaet-siemens-na-skoda



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«Сегодня» у публікації «Зарплата в плюсі ​​у топів, айтішників і медиків» подає результати власного дослідження питання, де в Україні зараз піднімають зарплати...



http://www.segodnya.ua/useful/job/14242642.html



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Російські ЗМІ



Видання «Ведомости» у публікації «Поліцію податки не цікавлять» пише - поліція Москви втратила інтерес до податкових злочинів: у I кварталі 2011 р. порівняно з I кварталом 2010 р. показник впали в рази...



http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/258714/policiyu_nalogi_ne_interesuyut



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Також «Ведомости» у публікації «Скільки заробляють російські чиновники» пишуть - друга загальна деклараційна кампанія російських чиновників набирає обертів. І хоча государеві службовці як і раніше не розкривають джерела своїх доходів і суми особистих витрат, видання вирішило в он-лайн режимі стежити за публікацією цікавої для платників податків інформації...



http://www.vedomosti.ru/special/incomes/



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Видання «Известия» у публікації «Дорога для чемпіонів» пише - до чемпіонату світу з футболу 2018 року Москву, Самару, Казань і Єкатеринбург з'єднають швидкісні залізниці. В країні збудують нові аеропорти, які, втім, можуть виявитися тимчасовими. Річковий транспорт теж залучатимуть. Але лише для того, щоб не будувати готелі. "Известия" з'ясовували, чи є сенс вкладати гроші в інфраструктуру напередодні змагань...



http://www.izvestia.ru/economic/article3154184/



(УНІАН)