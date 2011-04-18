Із Лівії евакуйовано ще 20 громадян України.

Про це УНІАН повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олександр ДИКУСАРОВ.

Зокрема, за його даними, 18 квітня о 03.00 годині ночі з порту м. Місурата у напрямку м. Бенгазі вийшло судно Міжнародної організації з міграції «Іоніан Спіріт» з 19-ма громадянами України на борту.

Орієнтовний час прибуття до Бенгазі о 19.00-20.00 18 квітня. Після прибуття українські громадяни на автобусах МОМ будуть доставлені на лівійсько-єгипетський кордон - переправа Салюм.

Посольство України в Лівії підтримує зв’язок із представниками МОМ у Бенгазі та місті Каїр щодо надання максимального сприяння громадянам України.

Посольству України в Єгипті доручено зустріти громадян України на переході Салюм та забезпечити їх повернення на Батьківщину.

Окрім того, в ніч на 18 квітня один громадянин України був евакуйований з м. Місурата на борту єгипетського судна, яке орієнтовно 21 квітня прибуде до порту Олександрія (Єгипет).

Посольству України в Єгипті також доручено зустріти громадянина України в Олександрії та забезпечити повернення до України.