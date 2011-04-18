«Краснодонвугілля» відкриє підземний медпункт

ВАТ «Краснодонвугілля» відкриє 3 підземні медпункти на своїх шахтах.

Як повідомила УНІАН прес-служба підприємства, перший з них відкриється на шахті «Самсонівська-Західна».

Згідно з повідомленням, відкриття першого медпункту заплановане до 28 квітня - Міжнародного дня охорони праці. Цього року також планують будівництво ще двох медпунктів - на шахтах «Молодогвардійська» і «Суходольська-Східна». Загальний обсяг фінансування цієї медичної програми складе 7 мільйонів гривень.

Відзначають, що новий підземний медпункт укомплектують сучасним медичним обладнанням і матеріалами для надання першої допомоги працівникам підприємства. Крім того, на віддалених від здоровпункту ділянках шахти будуть розташовані спеціальні медичні укладання, оснащені засобами для надання першої допомоги - індивідуальними асептичними пакетами, перев`язувальними матеріалами, шинами, комірами, джгутами, нашатирним спиртом та ін.

«Основними пріоритетами компанії є організація безпечної праці на виробництві, запобігання нещасним випадкам та зменшення ризиків професійних захворювань. Наявність здоровпункту в підземних умовах значно прискорить надання медичної допомоги, адже коли мова йде про людське життя, дорога кожна хвилина. У ланцюжку надання допомоги людині, здоровпункт буде одним із елементів великої програми профілактики охорони праці», - заявив генеральний директор ВАТ «Краснодонвугілля» Олександр Потапенко.

У рамках комплексної програми з посилення безпеки праці на базі навчально-курсового комбінату ВАТ «Краснодонвугілля» також функціонує кабінет, обладнаний всім необхідним для навчання алгоритму надання першої допомоги. Особлива увага приділяється практичним заняттям з штучної вентиляції легенів, непрямого масажу серця, роботі з дефібрилятором, правилам накладення джгута, шини.

Повідомляють також, що на реалізацію комплексної програми з охорони праці та техніки безпеки в 2011 році направить 78,2 млн. гривень.

Довідка УНІАН . ВАТ «Краснодонвугілля» є одним з найбільших вугільних компаній України з видобування і збагачення коксівного вугілля марок «Ж» і «К». До складу «Краснодонвугілля» входить чотири шахти і два шахтоуправління, дві збагачувальні фабрики, а також сервісні підрозділи. У компанії працює близько 16 тис. осіб.

Більше 99% акцій ВАТ «Краснодонвугілля» належать ВАТ «Авдіївський коксохімічний завод».