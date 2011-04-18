Завтра на сесії Київради відбудеться відставка Довгого - Карасьов

17:51, 18 квітня 2011
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Директор Інституту глобальних стратегій Вадим КАРАСЬОВ прогнозує відставку секретаря Київради Олеся ДОВГОГО на завтрашній сесії міськради.

Про це політолог повідомив інтернет-порталу «За Київ».

Як сказав експерт: «Відставка О.ДОВГОГО? Так, скоріш за все, має вже відбутися. А чому? Та тому, що прийшов час Партії регіонів узяти Київраду під свій контроль. А як ще може бути? Потрібні або перевибори, або відставка нинішнього секретаря Київради, оскільки міськрада сьогодні голові КМДА Олександру ПОПОВУ - не помічник, а О.ПОПОВ - не авторитет для Київради».

За його словами, оскільки ПР не бажає проведення виборів у столиці - тому що не впевнена в перемозі О.ПОПОВА і не може сформувати свою нормальну фракцію в Київраді - їй доведеться підсилювати свій вплив, пройшовши через відставку О.ДОВГОГО.

В.КАРАСЬОВ також вважає, що ПР доводиться вибирати між двома варіантами: «Ставити неправильну для себе фігуру – на кшталт Віталія КЛИЧКА, або сподіватися на диво, що оберуть кандидата від ПР».

«До речі, щоб піддобритися до В.КЛИЧКА, для ПР кращою фігурою на посаду секретаря стала б саме Наталія НОВАК», - вважає В.КАРАСЬОВ.

Також В.КАРАСЬОВ припустив, що на посаду секретаря замість О.ДОВГОГО будуть висунуті Володимир ДАЙНЕГА і Юрій ДМИТРУК.

«У будь-якому випадку зволікати із секретарем КМДА вже не в змозі, тому нарив повинен бути прорваний уже завтра», - вважає В.КАРАСЬОВ.

Як повідомляв УНІАН, у ряді фракцій Київради висловили думку, що причиною скасування засідання Київради, запланованого на 14 квітня, стали побоювання секретаря міськради О.ДОВГОГО позбутися посаді.

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