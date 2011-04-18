Україна і Китай створять міжурядову комісію з економічного співробітництва

Україна і Китай створять міжурядову комісію з питань економічного співробітництва. Відповідну угоду підпишуть у Києві 20 квітня перший віце-прем`єр-міністр – міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій КЛЮЄВ і віце-прем`єр-міністр Держради Китайської Народної Республіки Чжан ДЕЦЗЯН, повідомили УНІАН у прес-службі першого віце-прем`єра. Згідно з повідомленням, після підписання угоди планується провести перше засідання міжурядового органу.

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