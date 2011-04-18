Курс НБУ на 19.04.11

Офіційний курс НБУ на 19.04.11100 USD США - 796.9200 (на 18 квітня - 796.7200)100 EUR - 1137.6033 (на 18 квітня - 1151.2604)10 RUR - 2.8296 (на 18 квітня - 2.8231)Облікові курси банківських метал лов на 19.04.11959XAU10Золото-118302.77 (на 18 квітня-117317.02)961XAG10Срібло-3410.02 (на 18 квітня-3394.82)962XPT10Платина-142329.91 (на 18 квітня-142612.88)964XPD10Паладій-60725.30 (на 18 квітня-61267.77)

Офіційний курс НБУ на 19.04.11 100 USD США - 796.9200 (на 18 квітня - 796.7200) 100 EUR - 1137.6033 (на 18 квітня - 1151.2604) 10 RUR - 2.8296 (на 18 квітня - 2.8231) Облікові курси банківських метал лов на 19.04.11 959 XAU 10 Золото - 118302.77 (на 18 квітня - 117317.02) 961 XAG 10 Срібло - 3410.02 (на 18 квітня - 3394.82) 962 XPT 10 Платина - 142329.91 (на 18 квітня - 142612.88) 964 XPD 10 Паладій - 60725.30 (на 18 квітня - 61267.77)

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