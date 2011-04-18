Головне на 18 квітня

Фінанси

Держказначейство в квітні здійснило автоматичне відшкодування ПДВ на 602,3 млн. грн.

Державне казначейство 14 квітня здійснило автоматичне відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) 33 платникам податків на суму 602,3 млн. грн.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Держказначейства, переданому агентству УНІАН.

Автоматичне відшкодування здійснено відповідно до положень Податкового кодексу й постанови Кабінету міністрів від 17 січня ц.р. №39 "Про затвердження Порядку взаємодії органів Державної податкової служби і органів Державної казначейської служби в процесі відшкодування податку на додану вартість".

Як повідомляв УНІАН, автоматичне відшкодування ПДВ в Україні передбачено Податковим кодексом і почалося з березня 2011 року. В березні Державна податкова служба України визначила 24 підприємства, що мають право на автоматичне відшкодування ПДВ. Сума заявленого до відшкодування податку становила 496,3 млн. грн.

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Офіційний курс гривні з початку квітня знизився до долара на 0,09%

Офіційний курс гривні з початку місяця знизився відносно долара США на 0,09% - до 7,9672 грн./дол. США, до євро - на 2,3% - до 11,4736 грн./євро, а до російського рубля - на 0,94% - до 2,8264 грн./10 рублів.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Згідно з повідомленням, ринкові котирування гривні до долара США з початку місяця змінювалися у вузькому діапазоні: за безготівковими операціями - від 7,9747 грн./дол. США до 7,9638 грн./дол. США, а готівки, з продажу доларів США, - від 7,9858 грн./дол. США до 7,9777 грн./дол. США.

Також зазначається, що завдяки великим обсягам валютних надходжень від нерезидентів порівняно з переказами на їх користь, пропозиція безготівкової іноземної валюти з початку квітня домінує над попитом на неї, при цьому Нацбанк має можливість проводити позитивні валютні інтервенції, поповнюючи міжнародні резерви.

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Олійник: у першому кварталі припинили роботу майже 57 тисяч приватних підприємців

За даними Державної податкової адміністрації України, за перші три місяці 2011 року 56 тис. 613 фізичних осіб - підприємців припинили свою роботу, що на 36% більше, ніж за аналогічний період 2010 року.

Про це повідомляється в статистичній довідці, наданій Державною податковою адміністрацією України у відповідь на депутатське звернення народного депутата України Святослава ОЛІЙНИКА.

Як повідомив УНІАН сам депутат, згідно з документом, у 2011 році кількість створених фізичних осіб-підприємців, приватних підприємств і товариств з обмеженою відповідальністю значно зменшилася, порівняно з 2010 роком, а припинених суб`єктів господарювання - значно збільшилася.

За даними ДПАУ, у січні-березні 2011 року, після прийняття Податкового кодексу, кількість створених фізичних осіб - підприємців в Україні скоротилась на 30%, порівняно з січнем-березнем 2010 р. Водночас, закрити свій бізнес вирішили на 36% більше фізичних осіб, ніж за аналогічний період 2010 року.

На думку С.ОЛІЙНИКА, тенденція до значного зменшення кількості приватних підприємців надалі тільки зростатиме.

«Руйнівним наслідком так званої «податкової реформи» є значне зменшення підприємницької активності. Це вже зараз знайшло відображення у кількості приватних підприємців, які припинили свою роботу, і, на жаль, це стійка тенденція» - заявив депутат.

С.ОЛІЙНИК підкреслив, що якщо умов для малого та середнього бізнесу в Україні не буде, то наші підприємці поїдуть з країни і формуватимуть податкову основу і валовий продукт інших країн.

«Одночасно з масовим закриттям ПП спостерігається процес переміщення українських підприємців в інші країни. Сьогодні український капітал дуже активно інвестується в Бразилію, Африку, Грузію. Цілком очевидно, що ми втрачаємо найважливіше - інтелектуальний потенціал України», - наголосив С.ОЛІЙНИК.

Як сказано в статдовідці, наданій ДПАУ С.ОЛІЙНИКУ, у січні-березні 2011 року припинили свою діяльність 56 тис. 613 фізичних осіб – підприємців, 1238 приватних підприємств, 1772 товариств з обмеженою відповідальністю. За цей же період було зареєстровано 44 тис. 009 нових фізичних осіб – підприємців, 311 ПП, а також 1906 товариств з обмеженою відповідальністю.

У січні-березні 2010 року припинили свою діяльність 35 тис. 915 фізичних осіб – підприємців, 1560 приватних підприємств, 2193 товариств з обмеженою відповідальністю. А зареєстровано було за цей же період минулого року 62 тис. 613 нових фізичних осіб – підприємців, 437 ПП, 1906 1618 товариств з обмеженою відповідальністю.

Як повідомляв УНІАН, в Україні пройшли десятки акцій протесту проти ухвалення Податкового кодексу. Протестуючі, зокрема, стверджували, що новий кодекс не дає розвиватися малому бізнесу, і велика кількість фізичних осіб-підприємців будуть змушені закрити свою справу.

У березні відбувся АвтоМайдан - Всеукраїнський автомобільний марш протесту підприємців, який стартував 21 березня одночасно із Заходу і Сходу України і завершився 25 березня в Києві. Учасники автопробігу вимагали припинити економічні репресії і соціальні експерименти під виглядом реформ, створити умови для розвитку підприємництва та економіки України.

Крім того, обурення підприємців викликала ініціатива віце-прем`єр-міністра Сергія ТІГІПКА про введення в Україні індикативних заробітних плат (сума мінімальної зарплати, помножена на конкретний коефіцієнт для кожної посади).

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ПЕК

Росія приступила до виготовлення реакторів для Хмельницької АЕС

Російські підприємства розпочали підготовчі роботи з виготовлення корпусів реакторів для добудови 3-го і 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС у рамках контракту НАЕК «Енергоатом» та ЗАТ «Атомстройекспорт» (Росія).

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам перший віце-президент «Атомстройекспорт» Олександр ДИБОВ.

За його словами, зокрема, в лютому поточного року на прохання української сторони російські підприємства «Об`єднані машинобудівні заводи» і «Гідропрес» розпочали узгодження робочої документації, а також приступили до виготовлення заготовок елементів корпусу реактора.

«Іжорські заводи (ОМЗ - УНІАН) і «Гідропрес» вже приступили на прохання української сторони до роботи без грошей. Ми вже працюємо щільно в плані втілення в залізо з лютого цього року», - сказав він.

При цьому О.ДИБОВ зазначив, що паралельно сторони продовжують погоджувати комерційні угоди з реалізації добудови енергоблоків Хмельницької станції. Зокрема, він повідомив, що на сьогоднішній день підготовлено 6 проектів контрактів на виконання робіт. Так, один з контрактів на розробку технічного завдання передбачає розподільчий кошторис, яким розмежовується обсяг робіт російських та українських підрядників. Другою частиною даного контракту має бути закріплена безпосередньо вартість виконання робіт.

О.ДИБОВ спрогнозував, що узгодження цінових параметрів проекту сторонами почнеться в кінці квітня.

Як повідомляв УНІАН, НАЕК «Енергоатом" планує до червня погодити з генеральним підрядником добудови 3-го і 4-го енергоблоку Хмельницької АЕС - компанією «Атомстройекспорт» (АТЕ) вартість робіт та обладнання в раках комерційного контракту.

Довідка УНІАН. 9 червня 2010 Кабінет міністрів України і уряд Російської Федерації підписали рамкову угоду про добудову третього і четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС.

Угодою передбачається, що російська сторона забезпечує фінансування проекту в обсязі, необхідному для проектування, будівництва та введення в експлуатацію блоків, у тому числі для оплати послуг і товарів, які поставляються з РФ в Україні.

Переможцем міжнародного конкурсу з вибору типу реакторної установки для будівництва 3-го і 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС у жовтні 2008 року стала російська компанія «Атомстройекспорт». У конкурсі, окрім «Атомстройекспорту», брали участь американська Westinghouse і південнокорейська KEPCO. Мінпаливенерго затвердило рішення міжвідомчої комісії про визнання переможцем конкурсу «Атомстройекспорт», який представив проект реакторної установки В-392.

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«Нафтогаз» і єгипетська ЕGPC створили спільне підприємство «Петросеннан»

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» і Єгипетська генеральна нафтова корпорація (Egyptian General Petroleum Corporation, ЕGPC) створили спільне підприємство «Петросеннан».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

У повідомленні зазначається, що це СП було створено згідно з Концесійною угодою на проведення нафтової розвідки та експлуатації «Нафтогазом України» концесійної ділянки Алам Ель Шавіш Іст (Alam El-Shawish East) у Єгипті.

Прес-служба зазначає, що станом на 10 квітня 2011 року «Нафтогаз України» видобув понад 360 тис. бар. нафти на концесійній ділянці Алам Ель Шавіш Іст. Після завершення будівництва нафто- й газопроводів, а також бази із підготовки нафти й газу, плановий сумарний річний видобуток на ділянці становитиме близько 1 млн. тонн умовного пального.

На сьогоднішній день на зазначеній території відкрито п`ять родовищ нафти й газу і продовжуються роботи з розвідки, проектування та будівництва інфраструктури.

Нагадаємо, в рамках реалізації Концесійної угоди на проведення нафтової розвідки та експлуатації, підписаної 13 грудня 2006 року між Арабською Республікою Єгипет, ЄГНК і НАК «Нафтогаз України», компанія здійснює освоєння концесійної ділянки Алам Ель Шавіш Іст на території Західної Пустелі Арабської Республіки Єгипет.

18 лютого 2009 року під час випробування розвідувальної свердловини було отримано прилив нафти дебітом 80 тонн (588 бар.) на добу. Таким чином, цього дня було здійснено комерційне відкриття, а з 19 квітня 2010 року розпочато ранній видобуток вуглеводнів на концесійній ділянці Алам Ель Шавіш Іст.

Крім того, з метою розширення ресурсної бази вуглеводнів на території Єгипту «Нафтогазом України» проведено вивчення геолого-геофізичних матеріалів і здійснено техніко-економічне обгрунтування доцільності інвестування в освоєння перспективних об`єктів ліцензійних блоків South Wadi Mahareeth і Wadi Mahareeth у Східній пустелі загальною площею 20 743 кв. км. Парафовані проекти Концесійних угод на проведення нафтової розвідки та експлуатації зазначених ліцензійних блоків між Арабською Республікою Єгипет, компанією Ganope і дочерним підприємством компанії «Зарубіжнафтогаз».

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Європейська комісія додатково виділить 110 млн. євро для добудови об’єкту «Укриття» на ЧАЕС

Європейська комісія додатково виділить 110 млн. євро для добудови об’єкту «Укриття» на Чорнобильській атомній електростанції.

Про це повідомив Президент Європейської комісії Жозе Мануель БАРРОЗУ під час зустрічі з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ у Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами Ж.БАРРОЗУ, офіційно про це буде повідомлено завтра в ході донорської конференції.

При цьому Ж.БАРРОЗУ підкреслив, що Україна може повністю розраховувати на його підтримку в реалізації чорнобильських проектів.

У свою чергу В.ЯНУКОВИЧ подякував Ж.БАРРОЗУ за активну позицію Європейської комісії щодо реалізації проекту з добудови «Укриття». Він подякував за фінансовий внесок Єврокомісії та проведену нею роботу з країнами Великої вісімки та іншими ключовими донорами цього проекту. «Ми дуже вдячні ЄС за розуміння важливості для нас цих заходів в добудові «Укриття»», - сказав Президент України.

Також він надав великого значення безпосередній участі Ж.БАРРОЗУ у донорській конференції, яка завтра відбудеться в Києві.

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Кабмін хоче збільшити розмір цільової надбавки до тарифів на електроенергію і тепло

Кабінет Міністрів України пропонує збільшити збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну і теплову енергію з 3% до 4%.

Про це йдеться у відповідному законопроекті (реєстр. № 8321, внесений 31 березня), яким пропонується внести відповідні зміни до Податкового кодексу України.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що збільшення надбавки необхідне для забезпечення додаткових надходжень до державного бюджету.

Як повідомляв УНІАН, на даний час розмір збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну і теплову енергію (окрім електроенергії, яка вироблена кваліфікованими когенераційними установками) становить 3%.

Платником збору є оптовий постачальник електроенергії, а також виробники електроенергії, які реалізують її поза оптовим ринком.

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Україна скоротила експорт електроенергії на 0,5% – до 1,2 млрд. кВт/год.

Україна в січні-березні ц.р. скоротила експорт електроенергії на 0,5%, або 6,1 млн. кВт/год., порівняно з січнем-березнем 2010 року – до 1,196 млрд. кВт/год.

Про це УНІАН повідомили в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України.

У звітний період експорт української електроенергії до країн Східної Європи збільшився на 14,6%, або на 76,4 млн. кВт/год., – до 600,6 млн. кВт/год.

Нагадаємо, що експортером із української сторони в східноєвропейському напрямку є ТОВ «Східенерго», що входить до структури приватного енергохолдингу ДТЕК.

Зокрема, за зазначений період експорт української електроенергії до Угорщини зріс на 33,2% – до 301,7 млн. кВт/год., до Словаччини – на 26,6%, до 298,9 млн. кВт/год.

Експортні поставки електроенергії до Румунії та Польщі з України в січні-березні ц.р. не здійснювалися.

Сальдовані перетікання в Молдову, які з української сторони обслуговувала дочірня компанія ДТЕК ТОВ «Пауер Трейд», за підсумками січня-березня ц.р. зросли вдвічі – до 3,8 млн. кВт/год. Нагадаємо, з квітня «Пауер Трейд» почала комерційні поставки електроенергії в даному напрямку.

З 4 лютого до Білорусі ТОВ «Східенерго» і ДПЗД «Укрінтеренерго» експортували 591,6 млн. кВт/год.

Також повідомляється, що в березні ц.р. експорт електроенергії з України зріс у 2,2 раза, або на 273,8 млн. кВт/год., порівняно з березнем 2010 року – до 490 кВт/год.

Довідка УНІАН. З 2010 року Україна перейшла на нову модель організації експортних поставок електроенергії, згідно з якою учасники ринку купують на аукціонах у оператора магістральних мереж НЕК «Укренерго» доступ до трансграничних ЛЕП, по яких здійснюється експорт.

Україна в 2010 році збільшила експорт електроенергії на 2,7%, або 109,8 млн. кВт/год., порівняно з 2009 роком – до 4,218 млрд. кВт/год.

У 2010 році експорт електроенергії з української сторони здійснювали ТОВ «Східенерго» (ДТЕК) – східноєвропейський і білоруський напрямки, ТОВ «Пауер Трейд» (ДТЕК) – молдавський напрямок, ДПЗД "Укрінтеренерго" – білоруський напрямок.

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Агро

Уряд пропонує ввести експортні мита на пшеницю, ячмінь і кукурудзу

Кабінет Міністрів України пропонує ввести експортні мита на пшеницю, ячмінь і кукурудзу.

Відповідний урядовий проект закону про внесення змін до Податкового кодексу України і затвердження ставок вивізного (експортною) мита на деякі види зернових культур зареєстрований у Верховній Раді України (№ 8321).

Документом пропонується затвердити ставку експортного мита на пшеницю і суміш пшениці і жита (меслін), полбу в розмірі 9%, але не менше 17 євро за тонну, на ячмінь – 14%, але не менше 23 євро за тонну, і на кукурудзу - 12%, але не менше 20 євро за тонну.

Згідно із законопроектом, з дня набуття чинності документа товари, вказані в ньому, вилучаються з режиму вільної торгівлі з іноземними державами, про що Кабмін у місячний термін інформує іноземні держави.

Передбачається, що ця норма діятиме до 1 січня 2012 р.

Нагадаємо, 30 березня ц.р. Кабінет міністрів продовжив дію квот на експорт зернових до 1 липня цього року і збільшив обсяг квот на експорт кукурудзи на 2 млн. тонн.

Довідка УНІАН. Кабінет міністрів України 4 жовтня 2010 року встановив до кінця року квоти на експорт пшениці і суміші пшениці і жита (меслін), полби обсягом 0,5 млн. тонн, кукурудзи - 2 млн. тонн, ячменю - 0,2 млн. тонн і жита - 1 тис. тонн, гречки - 1 тис. тонн.

8 грудня 2010 режим квотування було продовжено до кінця березня 2011 року, а розмір квот збільшено на 1,5 млн. тонн - до 4,2 млн. тонн. Зокрема, розмір квоти на експорт пшениці збільшено на 500 тис. тонн - до 1 млн. тонн, кукурудзи - на 1 млн. тонн, до 3 млн. тонн.

При цьому 29 березня перший заступник глави Адміністрації Президента України Ірина АКІМОВА повідомила, що Україна має намір замінити заходи нетарифного регулювання ринку зерна (квотування експорту) заходами тарифного регулювання.

«31 березня закінчується дія квот на експорт зерна, і Президент Віктор ЯНУКОВИЧ вимагає підготувати відповідний акт, згідно з яким, якщо потрібні обмеження, то це будуть не квоти, а митні заходи», - сказала І.АКІМОВА.

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АМКУ зобов`язав птахофабрики утриматися від підвищення цін на яйця

Антимонопольний комітет України зобов`язав 40 найбільших птахофабрик утриматися від встановлення економічно необґрунтованих гуртово-відпускних цін на курячі яйця в період Великодніх свят.

Про це УНІАН повідомила прес-служба комітету.

Про результати розгляду вимог Комітету підприємства повинні повідомити в десятиденний термін.

Вимоги висунули, зокрема, до «Авангардко Інвестментс Лімітед Паблік», ТОВ «Бориспіль Агро Трейд», ТОВ «Інтер-Запоріжжя», ЗАТ «Птахофабрика «Київська», ЗАТ «Агрофірма «Березанська птахофабрика», ВАТ «Тернопільська птахофабрика», ТОВ «Отрадівська птахофабрика», СТОВ «Комінтернівська птахофабрика», ТОВ «Птахофабрика «Крупець» та АТЗТ «Лисичанська птахофабрика».

Учасники цього ринку мають також сприяти укладанню прямих контрактів для реалізації курячих яєць з підприємствами роздрібної торгівлі.

Зокрема, протягом третьої декади березня п.р. вартість курячих яєць в більшості регіонів Україні зросла. За поясненням виробників продукції, на це вплинуло збільшення витрат на комбікорм для годівлі птиці.

Однак, як встановив Комітет, протягом січня- березня ц.р. середні ціни на фуражне зерно, соняшниковий та соєвий шрот, готові комбікорми для птиці істотно не змінювалися.

Отже, для значного підвищення учасниками ринку гуртово-відпускних цін на курячі яйця протягом зазначеного періоду не було економічно обґрунтованих підстав.

«У зв`язку з підвищеним попитом на курячі яйця в період Великодніх свят необхідно забезпечити стабільну цінову ситуацію на цьому ринку. З відповідними вимогами Антимонопольний комітет звернувся до найбільших птахофабрик. Ми сподіваємося, що учасники ринку курячих яєць усвідомлюють свою соціальну відповідальність перед громадянами і виконають висунуті Комітетом зобов`язання, а також безумовно дотримуватимуться вимог конкурентного законодавства у подальшій діяльності», - зазначила заступник голови АМКУ Олена Чернелевська.

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Будівництво

Депутати пропонують надати власникам житла право вибирати спосіб управління будинком

Народні депутати України Валерій БОНДИК, Едуард ПРУТНІК, Олексій ПЛОТНІКОВ, Валерій ХАРЛІМ, Дмитро ШПЕНОВ, Василь СТЕЛЬМАШЕНКО (Партія регіонів), Валерій БАРАНОВ, Юрій ЛИТВИН (Блок Литвина), Юрій КРУК (БЮТ) пропонують надати право власникам житла і нежитлових приміщень у будинку самостійно вибирати спосіб управління будинком, визначати виконавців житлово-комунальних послуг.

Про це йдеться в законопроекті №8391 «Про внесення змін до Закону «Про житлово-комунальні послуги (щодо вдосконалення системи управління житловим фондом і вирішення окремих питань у сфері надання житлово-комунальних послуг)», внесеному до парламенту 14 квітня ц.р.

Згідно з документом, розміщеним на сайті ВР, планується, що власник житла і нежитлових приміщень матиме право доручати повністю або частково розпоряджатися й управляти належним йому майном, а також визначати виконавців житлово-комунальних послуг.

У випадку, якщо в будинку не створено об`єднання співвласників багатоквартирних будинків (ЖБК і т.д.), пропонується вирішувати питання вибору способу управління будинком через загальні збори власників житлових і нежитлових приміщень.

Планується, що власники житлових і нежитлових приміщень будинку можуть ухвалити рішення про один із таких способів управління будинком: управління будинком через створену ними організацію (ОСББ, ЖБК і т.д.) або надання послуг із управління будинком виконавцем таких послуг.

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Будівельні підприємства України збільшили обсяги робіт на 6,8%

Будівельні підприємства України в січні-березні цього року збільшили обсяги робіт на 6,8% порівняно з аналогічним періодом 2010 року - до 7 млрд. 792,7 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, за вказаний період будівельні підприємства збільшили обсяги робіт з підготовки будівельних ділянок на 6,3% - до 510,6 млн. грн., з будівництва будівель та споруд - збільшили на 9,3%, до 6 млрд. 466,5 млн. грн., з установки інженерного обладнання будівель і споруд - знизили на 10,7%, до 766,5 млн. грн., із завершення будівництва - збільшили на 15,2%, до 39,2 млн. грн., з оренди будівельної техніки з оператором - збільшили на 13,4%, до 9,9 млн. грн.

У Держкомстаті відзначили, що за характером будівництва роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння становили 82,5% від загального обсягу, з капітального ремонту - 10,4%, з поточного ремонту - 7,1%.

Зокрема, будівельні підприємства Києва в січні-березні ц.р. збільшили обсяг робіт на 1,8% порівняно з аналогічним періодом 2010 року - до 1 млрд. 921,7 млн. грн., виконавши 24,7% від загальнодержавного обсягу робіт.

Як повідомляв УНІАН, будівельні підприємства України в січні-лютому цього року збільшили обсяги робіт на 6,1% порівняно з аналогічним періодом 2010 року - до 4 млрд. 430,1 млн. грн.

Довідка УНІАН. Будівельні підприємства України за 2010 року знизили обсяги робіт на 5,4% порівняно з аналогічним періодом 2009 року - до 43 млрд. 174,9 млн. грн.

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Транспорт/Зв`язок

Україна і Китай підписали угоду щодо будівництва «Повітряного експреса»

Сьогодні в Пекіні (Китай) підписано угоду між Експортно-імпортним банком Китаю і українською стороною щодо будівництва швидкісної залізничної гілки між Києвом і міжнародним аеропортом "Бориспіль" (Повітряний експрес) та спорудження об`єктів інфраструктури Київської області (в рамках підготовки до будівництва Великої кільцевої дороги навколо Києва) на суму 2 млрд. дол.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами.

«Підписана сьогодні, 18 квітня, в Пекіні угода дасть змогу розпочати вже в травні практичну фазу будівництва швидкісної залізничної гілки між Києвом і міжнародним аеропортом "Бориспіль". Також для спорудження об`єктів інфраструктури Київської області була підписана угода на суму 2 млрд. дол. Ці об`єкти будуть створені в процесі підготовки до будівництва Великої кільцевої дороги навколо Києва, а, отже, підписання угоди означає, що скоро розпочнеться спорудження цього довгоочікуваного об`єкта», - заявив голова Державного агентства з інвестицій і управління національними проектами Владислав КАСЬКІВ під час свого візиту до Китаю.

За його словами, підписання цієї угоди є знаковою подією, оскільки відкриває Україні двері до фінансування інших національних проектів, про що був підписаний Меморандум на загальну суму 10 млрд. дол. «Ці кошти не потребують обов`язкових державних гарантій», - підкреслив В.КАСЬКІВ.

Згідно з повідомленням, у цілому під час державного візиту до Китаю було підписано 5 важливих документів, які забезпечать надходження кредитного фінансування та інвестицій з КНР.

Як повідомляв УНІАН, в рамках реалізації національного проекту 5 квітня ц.р. було зареєстроване державне підприємство "Дирекція з будівництва і управління національним проектом "Повітряний експрес" та іншими інфраструктурними об`єктами Київського регіону".

Будівництво залізничної колії між Києвом і аеропортом «Бориспіль» планується розпочати в травні ц.р. Раніше В.КАСЬКІВ зазначав, що умови фінансування від китайського банку привабливі: йдеться про кредит на 15 років з канікулами терміном у три роки і ставкою кредитування Libor + 3,5%. При цьому застава під проект – самі активи проекту.

Будівництво розраховане на строк до двох років. При цьому поки не виключається, що залізничне сполучення можуть встигнути завершити до Євро-2012.

Генпідрядник будівництва - China National Machinery Industry Complete Engineering Corporation (CMCEC) (Китайська національна корпорація машинної індустрії і генеральних підрядів). Відповідно до техніко-економічних обгрунтувань, окупність «Повітряного експреса» становитиме 15 років.

Довідка УНІАН. У березні ц.р. КМУ надав на 2011 рік ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» державну гарантію для реалізації проекту організації залізничного сполучення з Києвом у розмірі 372 млн. 313,538 тис. доларів США. Орієнтовні показники ТЕО, затвердженого КМУ 28 березня 2011 р., які підлягають уточненню при затвердженні проекту будівництва: довжина маршруту - 37,4 км., час руху електропоїзда за маршрутом - 41 хвилина, кількість зупиночних пунктів - 2, шляхопроводів - 3, довжина залізничної естакади - 3,5 км. Передбачено відведення 20,5 га землі в постійне користування і 9 га - в тимчасове. Також передбачено будівництво термінального комплексу станції Київ-Пасажирський загальною площею 10,6 тис. кв. м. Загальна кошторисна вартість, визначена шляхом зведення витрат у поточних цінах станом на 1 жовтня 2010 р., - 3 млрд. 270,727 млн. грн., зокрема будівельно-монтажні роботи - 2 млрд. 403,393 млн. грн., обладнання - 60 млн. 993 тис. грн. Вартість уточнюватиметься.

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«Укрзалізниця» до Великодніх свят призначила 30 додаткових поїздів

Залізниці України, станом на 18 квітня, призначили 30 додаткових поїздів до Великодніх свят.

Як повідомляє прес-служба «Укрзалізниці», зокрема, 10 поїздів призначила Південно-західна залізниця, 6 - Придніпровська, 5 - Одеська, 4 - Південна, 3 - Львівська і 2 - Донецька залізниця. Також 4 поїзди призначило ВАТ «Російські залізниці».

Складом Південно-західної залізної призначені: поїзд № 207/208 Київ-Ужгород відправленням з Києва 21, 22, 23, 24 квітня, з Ужгорода - 22, 23, 24, 25 квітня; № 219/220 Київ - Івано-Франківськ відправленням з Києва 23, 25 квітня, з Івано-Франківська - 23, 25 квітня; № 525/512 Київ-Мукачеве відправленням з Києва 21 квітня, з Мукачевого - 22 квітня; № 253 Київ-Львів відправленням з Києва 23 квітня; № 501/592 Київ-Львів відправленням з Києва 21 квітня, зі Львова - 22 квітня; № 529 Київ-Львів відправленням з Києва 22 квітня; № 591 Київ-Тернопіль відправленням з Києва 23 квітня; № 537/538-529/530 Київ-Ужгород-Жмеринка відправленням з Києва 22 квітня, з Ужгорода - 23 квітня; № 505/506-597/598 Київ-Ужгород-Хмельницький відправленням з Києва 23 квітня, з Ужгорода 23 квітня; № 581/582 Київ-Івано-Франківськ-Жмеринка відправленням з Києва 22 квітня, з Івано-Франківська 23 квітня.

Львівська залізниця: № 147/148 Київ-Львів-Київ відправленням з Києва і зі Львова 22, 23, 25 квітня; № 514-501/502 Львів-Київ-Чернівці відправленням зі Львова 22 квітня, з Києва 22 квітня; № 502/501-525 Чернівці-Київ-Львів відправленням з Чернівців 25 квітня, з Києва 26 квітня.

Придніпровська залізниця: № 238/237-294/293 Сімферополь-Київ відправленням з Сімферополя з 20 квітня по 12 травня щоденно, окрім 22, 24 квітня, з Києва з 21 квітня по 13 травня щоденно, окрім 23, 25 квітня; № 146/145 Сімферополь-Київ відправленням із Сімферополя 21, 25 квітня, з Києва - 22, 26 квітня; № 248/247 Сімферополь-Київ відправленням із Сімферополя 21, 25 квітня, з Києва - 22, 26 квітня; № 545/556 Дніпропетровськ-Львів відправленням з Дніпропетровська 22 квітня, зі Львова - 23 квітня; № 536/535-510/509 Сімферополь-Львів відправленням із Сімферополя 22 квітня, зі Львова 23 квітня; № 561/562-522/521 Дніпропетровськ-Київ-Запоріжжя відправленням з Дніпропетровська 22 квітня, з Києва 23 квітня.

Донецька залізниця: № 524/523 Луганськ-Київ відправленням з Луганська 21, 25 квітня, з Києва - 22, 26 квітня; № 577/578-576/575 Донецьк-Київ відправленням з Донецька 21, 25 квітня, з Києва - 22, 26 квітня.

Складом Південної залізниці призначені: потяг їзд № 175/176 Харків-Сімферополь відправленням з Харкова 23 квітня, із Сімферополя - 23 квітня; № 529/546 Харків-Сімферополь відправленням з Харкова 22 квітня, із Сімферополя - 23 квітня; № 563/278 Харків-Київ відправленням з Харкова 22 квітня, з Києва 23 квітня; № 225/278 Харків-Київ відправленням з Харкова 22 квітня, з Києва 22 квітня.

Одеська залізниця призначила поїзди: № 432/431 Одеса-Харків відправленням з Одеси 22, 25 квітня; з Харкова - 23, 26 квітня; № 590/589 Одеса-Сімферополь відправленням з Одеси 22 квітня, із Сімферополя - 23 квітня; № 210/209 Миколаїв-Київ відправленням з Миколаєва 21, 25 квітня; з Києва - 22, 26 квітня; № 228/227 Одеса-Львів відправленням з Одеси 22 квітня, зі Львова 23 квітня; № 258/257 Одеса-Київ відправленням з Одеси 21, 25 квітня, з Києва 22, 26 квітня.

Складом Російської залізниці: № 259/96 Москва-Київ відправленням з Москви 23 квітня, з Києва 23 квітня; № 211/564 Москва-Харків відправленням з Москви 22 квітня, з Харкова 23 квітня; № 217/218 Москва-Знам‘янка відправленням з Москви 21 квітня, із Знам‘янки 22 квітня; № 235/464 Москва-Одеса відправленням з Москви 22 квітня, з Одеси 23 квітня.

Робота з вивчення попиту і призначення додаткових поїздів на найпопулярніші напрями продовжується.

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Промисловість

Найвище зростання промвиробництва зафіксоване в Івано-Франківській області – 36,2%

Найвище зростання промислового виробництва в Україні в березні 2011 року проти показника березня 2010 року зафіксоване в Івано-Франківській області – 36,2%, найбільший спад відмічений у Чернівецькій області – 15,3%.

Про це повідомляється на сайті Державного комітету статистики України.

Згідно з повідомленням, до п`ятірки областей-лідерів зростання промислового виробництва увійшли: Івано-франківська область (березень 2011 р. до березня 2010 р. – 36,2%, січень-березень 2011 р. до січня-березня 2010 р. – 28,1%, березень до лютого 2011 року – 3,9%), Львівська область (березень 2011 р. до березня 2010 р. – 26,9%, січень-березень 2011 р. до січня-березня 2010 р. – 19,8%, березень до лютого 2011 року – 23,1%), Кіровоградська область (березень 2011 р. до березня 2010 р. – 19,8%, січень-березень 2011 р. до січня-березня 2010 р. – 22,4%, березень до лютого 2011 року – 34,8%), Донецька область (березень 2011 р. до березня 2010 р. – 15,7%, січень-березень 2011 р. до січня-березня 2010 р. – 19,1%, березень до лютого 2011 року – 12,5%), Київська область (березень 2011 р. до березня 2010 р. – 14,4%, січень-березень 2011 р. до січня-березня 2010 р. – 12,3%, березень до лютого 2011 року – 14,8%).

При цьому повідомляється, що в березні 2011 року проти грудня 2010 року зафіксований спад промвиробництва в 4 областях України: у Чернівецькій області (березень 2011 р. до березня 2010 р. – спад 15,3%, січень-березень 2011 р. до січня-березня 2010 р. – зростання 7,7%, березень до лютого 2011 року – зростання 4,2%), Херсонській області (березень 2011 р. до березня 2010 р. – спад 5,7%, січень-березень 2011 р. до січня-березня 2010 р. – спад 3,1%, березень до лютого 2011 року – зростання 14,1%), Полтавській області (березень 2011 р. до березня 2010 р. – спад 3,1%, січень-березень 2011 р. до січня-березня 2010 р. – спад 1,5%, березень до лютого 2011 року – зростання 11,4%), Хмельницькій області (березень 2011 р. до березня 2010 р. – спад 1,4%, січень-березень 2011 р. до січня-березня 2010 р. – зростання 8,1%, березень до лютого 2011 року – зростання 11,6%).

Як повідомляв УНІАН, в Україні зростання промислового виробництва в грудні 2010 року, порівняно з груднем 2009 року, склало 12,5%, в 2010 році, порівняно з 2009 роком, зростання промвиробництва склало 11%.

У грудні проти листопада 2010 р. зафіксовано зростання на рівні 4,7%.

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Зростання промвиробництва в Україні за підсумками 2011 року становитиме 6,5% - експерти

Експерти «ІНГ Банк Україна» очікують зростання промислового виробництва в Україні за підсумками 2011 року на рівні 6,5%.

Про це йдеться у щоденному огляді фінансових ринків, підготовленому аналітиками банку.

У банку нагадали, що за підсумками березня темпи зростання промислового виробництва сповільнилися (8%). Зростання, як і раніше, забезпечують експортно-орієнтовані сектори.

При цьому експерти зазначають, що контроль цін негативно впливає на динаміку харчової промисловості. Темпи зростання промислового сектора у березні трохи знизилися (8% у річному обчисленні) порівняно з січнем і лютим (9,7% і 11,5%, відповідно). «Уповільнення темпів зростання відповідає очікуванням і не відображає зниження потенціалу основних секторів промисловості у короткостроковій перспективі», - зазначають експерти.

Також повідомляється, що вища база порівняння у березні 2010 р., ніж в січні і лютому, також вплинула на зниження темпів зростання промислового виробництва у річному обчисленні у березні 2011 р. «Таким чином, ми вважаємо, що високий показник зростання у квітні 2010 р. (17,4%) приведе до того, що темпи зростання у квітні 2011 р. також знизяться», - говорять у банку.

Хімічна промисловість і машинобудування стали лідерами зростання у березні (12,2% і 22,8%) на фоні високого зовнішнього попиту. Зокрема, ціни на ключову продукцію української хімічної промисловості – аміак – у березні зросли на 3,6% за місяць, тоді як зростання у річному обчисленні становило 28,2%.

Крім того, експерти банку звертають увагу, що жорстке адміністративне регулювання цін на продукти харчування привело до того, що харчова промисловість минулого місяця показала найгіршу динаміку (-2,8% у річному обчисленні). Металургійна промисловість продемонструвала помірне зростання (5,7%) унаслідок волатильного попиту на продукцію на зовнішньому ринку.

«Ми зберігаємо нашу думку щодо того, що промисловість і далі буде основним чинником, що забезпечує зростання української економіки в поточному році, - зазначають експерти. - Ми зберігаємо наш прогноз зростання промислового виробництва на рівні 6,5% за підсумками 2011 року».

Довідка УНІАН. В Україні зростання промислового виробництва у березні поточного року порівняно з березнем 2010 року становило 8%, у січні-березні 2011 року до аналогічного періоду 2010 року – 9,7%.

Зростання промислового виробництва в Україні у грудні 2010 року порівняно з груднем 2009 року становило 12,5%, у січні-грудні 2010 року порівняно з аналогічним періодом 2009 року зростання промислового виробництва становило 11%.

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Фондовий ринок

Нацагентство з підготовки та проведення Євро-2012 розмістило єврооблігації на 690 млн. дол.

Національне агентство з підготовки та проведення Євро-2012 розмістило другий випуск єврооблігації на 690 млн. дол. терміном на 7 років.

Про це УНІАН повідомляє прес-служба російського "ВТБ Капітал", який виступив у ролі співорганізатора.

Ставка купона склала 7,4%, що відповідає мінімальній премії до вторинної суверенної кривої України. Дана транзакція гарантована Міністерством фінансів України. Лістинг єврооблігацій відбудеться на Ірландській фондовій біржі.

Залучені кошти будуть використані для фінансування будівництва інфраструктурних проектів у рамках проведення Чемпіонату Європи з футболу Євро- 2012.

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Завтра в Україні буде від 3 до 19° тепла

У вівторок, 19 квітня, в Україні опадів не очікується. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, температура вночі становитиме 3-8° тепла, вдень - 10-15°, на півдні та Закарпатті - 16-19° тепла; в Карпатах вночі - близько 0°, вдень - 3-8° тепла.

По Київській області мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 10-15°.

У Києві без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі - 6-8° тепла, вдень - 12-14°.