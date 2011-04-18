Анонс на 19 квітня

* Відбудеться пленарне засідання Верховної Ради України.

* 1-й Міжнародний Форум Чистих Технологій в Україні ECOSMART-2011.

* У рамках семінару "Життя на територіях, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи: погляд у майбутнє" відбудуться виступи експертів чотирьох агентств ООН: ВООЗ, МАГАТЕ, ПРООН, ЮНІСЕФ і Наукового комітету ООН про вплив атомної радіації, про сучасні наслідки Чорнобильської катастрофи в Білорусі, Росії та Україні. Організатор семінару - проект ООН «Міжнародна науково-інформаційна мережа з питань Чорнобиля» (ICRIN). У програмі також презентація проекту ICRIN (координатор з питань Чорнобиля ПРООН (Нью-Йорк) і презентація оновленого сайту Chernobyl.info.

* Відбудеться дискусія на тему: «Прозорість влади: закон про державні закупівлі як ключовий елемент». Розглянуть реформи в цій галузі в Румунії, Казахстані та Чехії. Організатор - Фонд А. Яценюка «Відкрий Україну» спільно з МФ «Відродження». Учасники: Євген Бистрицький, виконавчий директор МФ "Відродження"; Юрій Мірошниченко, народний депутат України; Паоло Беллі, в.о. директора Відділу Світового банку у справах України, Білорусі та Молдови; Олег Рибачук, керівник ГО "Центр UA"; Лаура Штефан, координатор з питань протидії корупції Румунського академічного співтовариства; Сергій Злотников, виконавчий директор "Трасперенсі-Казахстан"; Ігор Бураковський, директор Інституту економічних досліджень і політичних консультацій та ін.

* Відбудеться урочисте відкриття Міжнародного екологічного форуму «Навколишнє середовище для України». Форум відкриє віце-прем`єр-міністр України - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Віктор Тихонов. О 12:30 прес-конференція. У програмі форуму: Міжнародна науково-практична конференція «Природно-ресурсний потенціал збалансованого (стабільного) розвитку України», VII Міжнародний бізнес-форум «Перспективи впровадження моделі «зеленого росту» в Україні»; виставка «Довкілля-2011».

* Круглий стіл на тему: «Економіка України: модернізаційна стратегія в післякризовий період». Засідання проводиться в рамках спільної професійної дискусії «Послання Президента України: пріоритети модернізації держави». Запрошені: Ігор Бураковський, директор Українського інституту економічних досліджень і політичних консультацій; Анатолій Гальчинський, головний науковий співробітник Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАНУ; Валерій Геєць, директор Інституту економіки та прогнозування НАНУ; Анатолій Кінах, президент УСПП; Леонід Козаченко, голова Ради підприємців при КМУ; Валерій П`ятницький, заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України; Олександр Сугоняко президент АУБ та ін.

* Розпочнеться засідання Тимчасової слідчої комісії ВРУ з питань розслідування обставин підписання газових угод між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» про наявність ознак державної зради в сфері економічної безпеки України. Будуть розглядатися відповіді на запити ТСК у Генпрокуратуру України, Міністерство енергетики та вугільної промисловості, НАК «Нафтогаз України» та інші органи влади та установи, а також будуть проаналізовані обставини штучного переведення боргу «ЄЕСУ» перед Російською Федерацією на НАК «Нафтогаз України».

* Прес-конференція на тему: «Чи піде Україна на розірвання газових угод з Росією?». Учасники: президент Київського міжнародного енергетичного клубу «Q-club» Олександр Тодійчук та незалежний експерт з енергетичних питань Олександр Нарбут.

* Круглий стіл на тему: "Державна реєстраційна служба: як за новими правилами буде здійснюватися реєстрація прав власності в Україні". Учасники: Леонід Єфименко, голова Державної реєстраційної служби; Василь Сенчук, начальник Київського міського бюро технічної інвентаризації; Валентина Якименко, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу; Олег Олійник, начальник управління розвитку АТ "Ерсте Банк"; Володимир Сундаков, заступник голови Правління ПАТ "БТА Банк "; Елеонора Зотова, гендиректор ТОВ "Геламко Україна" та ін.

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