Київрада проголосувала за відставку Довгого
11:50, 19 квітня 2011Різне
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Депутати Київради проголосували за відставку Олеся ДОВГОГО з посади секретаря Київради.
Як передає кореспондент УНІАН, “за” проголосували 112 із 113-ти депутатів.
Визначення позиції депутатів відбувалось шляхом таємного голосування через систему “Рада”.
Як поінформував О.ДОВГИЙ, згідно з регламентом, звільнення відбувається шляхом таємного голосування, як і обрання, і шляхом видачі депутатам персональних бюлетенів, виготовлених у секретаріаті Київради. Однак допускається у випадку зняття секретаря за його власним бажанням таємне голосування через систему “Рада” без бюлетенів.
Засідання Київради закрито, оскільки на порядку денному було лише одне питання.
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