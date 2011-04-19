ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 19 квітня

Економічні матеріали



Українські ЗМІ



«Дело» публікує матеріал «Moody's: Українським банкам вистачить ресурсів, щоб упоратися зі збитками», в якому пише - рівень капіталізації, резервів і очікуваний дохід українських банків дозволять їм покрити збитки, вважають у рейтинговому агентстві Moody's ...



http://delo.ua/finance/moodys-ukrainskim-bankam-hva-156048/



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Також «Дело» подає матеріал «В "Укравтодору" знайшли 20 млрд. гривень боргів», в якому пише - на початок 2011 року "Укравтодор" мав борги на загальну суму 19,8 млрд. гривень. При цьому, як вказує Рахункова палата, на будівництво і капремонт доріг виділяється лише 5% коштів ...



http://delo.ua/business/u-ukravtodora-nashli-20-mlrd-156035/



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Видання«Коммерсант-Украина» в публікації «Друг сім'ї» пише - вчора президент Віктор Янукович провів переговори з президентом Єврокомісії (ЄК) Жозе Мануелем Баррозу. Український лідер заявив про досягнення компромісу з усіх ключових питань майбутньої угоди про асоціацію. Президент ЄК, втім, як і раніше бачить розбіжності з ряду важливих моментів. Серед іншого не вирішена проблема гарантій транзиту російського газу до Європи і не погоджене формулювання, яке декларує європейську перспективу України...



http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1624523



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«Коммерсант-Украина» в публікації «Банки просять зробити послугу» пише - у Нацбанку вирішили з'ясувати, чому, маючи надлишкову ліквідність, банки не кредитують економіку. Вчора банкіри пред'явили регулятору перелік пропозицій зі зміни законодавства, які б захистили їх інвестиції й запустили процес видачі позик. Але фінансисти сумніваються, що парламент підтримає закони, що утискують права позичальників...



http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1624524



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«Экономические известия»в публікації «Україна за 25 років так і не змогла ліквідувати наслідки вибуху на четвертому енергоблоці ЧАЕС» пишуть - сьогодні в Києві пройде серія міжнародних конференцій, приурочених до 25-ї річниці трагедії на Чорнобильській АЕС...



http://state.eizvestia.com/full/ukraina-za-25-let-tak-i-ne-smogla-likvidirovat-posledstviya-vzryva-na-chetvertom-energobloke-chaes



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Також «Экономические известия» в публікації «Влада готує чорний переділ» пишуть - парламент має намір розглянути законопроект № 8077 про державний земельний кадастр, розроблений регіоналом Валерієм Бевзенко, Русланом Лук 'янчуком (БЮТ) і Романом Ткачом з НУНС. Документ покликаний кардинально змінити механізм управління стратегічними ресурсами і є першим кроком на шляху створення ринку сільгоспземель...



http://state.eizvestia.com/full/vlast-gotovit-chernyj-peredel



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«Экономические известия» в публікації «Заплатити телефоном» пишуть - розвиток мобільних пристроїв протягом останнього десятиліття трансформувало їх з простих мобільних телефонів у потужні обчислювальні пристрої. Сьогодні їх можуть використовувати для найрізноманітніших потреб: від пошуку найближчого кафе до внесення плати за товари і послуги. Для рітейлерів це означає, що дуже скоро мобільні пристрої стануть засобом проведення вагомої частини розрахунків...



http://markets.eizvestia.com/full/zaplatit-telefonom



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Газета «Сегодня» у публікації «Зі знижкою на ЖКП кияни отримали борги і подорожчання квитанцій» пише - епопея з платіжками на «комуналку» триває. Платіжки з графою «Знижка», які кияни отримали у квітні, викликали нову хвилю запитань - люди не зрозуміли, скільки ж повинні заплатити, а в деяких випадках загальна сума зі знижкою виявилася навіть вищою, ніж минулого місяця без неї...



http://www.segodnya.ua/news/14243090.html



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Російські ЗМІ



Видання «Ведомости» у публікації «Ціна президента» пише - бюджет Росії 2012 року, року президентських виборів, і наступних двох років буде збалансований при $ 120-122 за барель: це ціна передвиборних соціальних зобов'язань...



http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/258800/cena_prezidenta



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Також «Ведомости» у публікації «США дали два роки» пишуть - агентство Standard & Poor `s виконало погрозу і знизило прогноз довгострокового рейтингу США. Сам рейтинг може бути переглянутий протягом двох років...



http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/258804/ssha_dali_dva_goda



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Видання «Известия» у публікації «Закон нашого часу» пише - сьогодні Держдума РФ розгляне в першому читанні законопроект "Про обчислення часу". Документ узаконить перехід країни на "вічне літо", закріпить за урядом право визначати часові пояси і встановить відповідальність за неточне обчислення часу. До речі, як з'ясували "Известия", до кампанії зі скасування "зимового" часу Росія має намір залучити партнерів по Митному союзу: Білорусь і Казахстан...



http://www.izvestia.ru/politic/article3154246/



(УНІАН)