ДПА в Києві змінила робочий графік районних податкових інспекцій під час подання звітності
ДПА в Києві змінила робочий графік районних податкових інспекцій м. Києва під час подання звітності.
З метою недопущення черг та створення зручних умов для платників податків щодо подання податкової звітності за березень 2011 року та за I квартал 2011 року подовжено графік роботи районних податкових інспекцій по місту Києву.
Так, районні податкові інспекції столиці прийматимуть відповідну звітність за таким графіком:
– 18, 19, 20 квітня 2011 року - з 7-30 год. до 21-00 год. (без перерви на обід);
– 7 травня 2011 року - з 9-00 год. до 18-00 год.;
– 4, 5, 6, 10 травня 2011 року - з 7-30 год. до 21-00 год. (без перерви на обід).
В інші робочі дні – за звичайним графіком роботи податкових інспекцій.
Податкова нагадує, що останній день подання податкової звітності за березень 2011 року – 20 квітня, за І квартал 2011 року – 10 травня.
За матеріалами ДПА в Києві