ДПА в Києві змінила робочий графік районних податкових інспекцій під час подання звітності

ДПА в Києві змінила робочий графік районних податкових інспекцій м. Києва під час подання звітності.

З метою недопущення черг та створення зручних умов для платників податків щодо подання податкової звітності за березень 2011 року та за I квартал 2011 року подовжено графік роботи районних податкових інспекцій по місту Києву.

Так, районні податкові інспекції столиці прийматимуть відповідну звітність за таким графіком:

– 18, 19, 20 квітня 2011 року - з 7-30 год. до 21-00 год. (без перерви на обі д);

– 7 травня 2011 року - з 9-00 год. до 18-00 год.;

– 4, 5, 6, 10 травня 2011 року - з 7-30 год. до 21-00 год. (без перерви на обід) .

В інші робочі дні – за звичайним графіком роботи податкових інспекцій.

Податкова нагадує, що останній день подання податкової звітності за березень 2011 року – 20 квітня, за І квартал 2011 року – 10 травня.

За матеріалами ДПА в Києві