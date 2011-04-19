Литва зацікавлена в якнайшвидшому підписанні угоди про ЗВТ між Україною і ЄС

Литва зацікавлена в якнайшвидшому підписанні угоди про зону вільної торгівлі між Україною і Європейським Союзом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр Литви Андрюс КУБІЛЮС заявив під час зустрічі з прем`єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ сьогодні в Києві.

«Ми зацікавлені, щоб ваші переговори з приводу вільної торгівлі просувалися якомога ефективніше», - сказав він.

Довідка УНІАН. Україна і ЄС в 2007 році почали переговори про угоду про асоціацію. На початку 2008 року сторони почали переговори щодо угоди про зону вільної торгівлі, яка має стати частиною угоди про асоціацію. Україна і ЄС в 2011 році неодноразово заявляли про намір до кінця року підготувати остаточний варіант угоди про ЗВТ.

Прем`єр-міністр України М.АЗАРОВ сьогодні, 19 квітня, заявив, що Україна готова в переговорах щодо підготовки угоди про зону вільної торгівлі з Європейським Союзом піти на компроміс у питанні використання географічних назв у найменуваннях продуктів замість компенсації виробникам продукції, а відкриття ринку автоперевезень для України, а також збільшення квот на продаж сільгосппродукції є для України принциповими питаннями при підготовці угоди.