Брюссель. У Європі не виключають можливості відправлення військ до Лівії.

Про це повідомляє сьогодні французька Le Figaro.

Видання відзначає, що голова Комітету з питань закордонних справ Національної Асамблеї Франції Аксель ПОНЯТОВСЬКІ вже запропонував направити до цієї країни 200-300 бійців спеціальних військових підрозділів країн - членів НАТО, щоб «краще наводити» літаки НАТО на об`єкти, що утримуються силами Муаммара КАДДАФІ.

Дещо пізніше міністр закордонних справ Франції Ален ЖЮППЕ заявив, що виступає «категорично проти» відправлення військових до Лівії.

У свою чергу, міністр закордонних справ Великої Британії Уїльям ХЕЙГ повідомив, що його країна збирається відправити військових радників до Національної тимчасової ради Лівії.

Сьогодні ж у Римі міністр закордонних справ Італії Франко ФРАТТІНІ з посиланням на представника Національної тимчасової ради Лівії повідомив, що за два місяці бойових дій у Лівії загинуло близько 10 тис. осіб, 55 тис. дістали поранення.