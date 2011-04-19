Франція не бачить суперечностей в переговорах України про МС и планами про асоціацію з ЄС

Прем`єр-міністр Франції Франсуа ФІЙОН заявляє, що Франція не бачить суперечностей у переговорах України про Митний союз одночасно з планами підписати угоду про асоціацію з Європейським Союзом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава французького уряду сказав сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Ці два підходи доповнюють один одного, однак у зв`язку з цим можуть виникнути і певні відстрочення у підписанні угоди про асоціацію з Євросоюзом», - сказав Ф.ФІЙОН.

Прем`єр-міністр Франції повідомив, що сьогодні Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ під час зустрічі з ним підтвердив пріоритетність підписання угоди про асоціацію України з ЄС. «Український уряд має врахувати усі наслідки того підходу (Митний союз) і цього підходу (угода про асоціацію з ЄС). У віддаленій перспективі я жодних не бачу суперечностей між підписанням угоди з Євросоюзом України і підписанням Митного союзу», - додав він.

«Франція вважає, що треба співробітничати і з Україною, і з Росією. І ми саме бачимо майбутнє у великій угоді комерційного характеру на всьому Європейському континенті, включаючи Росію, про вільну торгівлю. Це наша мета», - підкреслив Ф.ФІЙОН.

Водночас, на його думку, українська сторона має прорахувати наслідки свого вступу до Митного союзу і «як це позначиться на переговорах з Європейським Союзом».