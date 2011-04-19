Головне на 19 квітня

Фінанси

ВР ухвалила зміни до Податкового кодексу

Верховна Рада України ухвалила у першому читанні проект Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України» (щодо удосконалення деяких норм Податкового кодексу).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 263 із 388 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Даним законопроектом пропонується передбачити можливості надання векселя як гарантії сплати акцизу при отриманні спирту для виробництва продукції.

Крім того, передбачається розділ ІІ «Адміністрування податків, зборів (обов’язкових платежів) і статтю 326 розділу ХVІ «Збір за спеціальне використання води» доповнити податковим періодом «календарне півріччя».

Передбачено у розділі «Адміністрування податків, зборів (обов’язкових платежів)» вилучити норму 117.2 щодо накладання штрафу за порушення строків реєстрації як платника податків виробників алкогольних і тютюнових виробів як таку, що некоректно викладена.

Крім того, у розділі «Податок на прибуток підприємств пропонується термін «основні фонди» замінити терміном «основні засоби».

Законопроектом передбачається удосконалити оподаткування по операціях з цінними паперами при їхньому первинному розміщенні та зворотному викупі.

У розділі «Податок на доходи фізичних осіб» пропонується, виходячи з необхідності врахування норм Закону «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування», враховувати при оподаткуванні доходів фізичних осіб, зокрема, суму єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, не тільки із заробітної плати, а й з іншого виду доходу від власної праці, а саме - з винагороди за цивільно-правовим договором (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою – підприємцем у межах здійснюваної ним підприємницької діяльності), оскільки такі витрати розглядаються як заощадження на випадок втрати роботи чи працездатності.

Також для недопущення безпідставного зростання податкової звітності у випадку відсутності податкового зобов’язання з цього податку (податкові агенти економічно не активні) пропонується встановити, що податковий розрахунок і податкова декларація подається податковим агентом незалежно від факту виплати доходу, проте за умови, що у податковому періоді відбулося нарахування (обчислення) такого доходу до сплати згідно із бухгалтерськими або іншими документами.

Крім того, передбачено виключити норму, яка зобов’язує податкових агентів з податку на доходи фізичних осіб подавати щомісячну декларацію, а також пункт, який визначав платником податку особу - управителя майном як економічно недоцільні.

У розділі «Місцеві податки і збори» пропонується визначити нижню межу ставки збору за провадження торговельної діяльності на території інших населених пунктів, а саме: від 0,02 розміру мінімальної заробітної плати, за аналогією із визначенням ставок на території Києва та Севастополя, обласних центрів, міст обласного значення.

У розділі «Спеціальні податкові режими» пропонується спростити процедуру взяття на облік платників фіксованого сільськогосподарського податку - сільськогосподарських товаровиробників, які реалізують більше 75% власної продукції і при цьому здійснюють реалізацію підакцизних товарів. Передбачається також дозволити включення до складу доходу від реалізації власної сільськогосподарської продукції, переробленої на орендованих виробничих потужностях, а не лише на давальницьких умовах.

Законопроектом передбачено, що у разі, якщо балансова вартість майна, на яке поширюється податкова застава, є меншою за суму податкового боргу платника податків, право податкової застави поширюється на таке майно.

Передбачено, що при здійсненні платником податку операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів, або інших, ніж цінні папери, корпоративних прав, або в момент їхнього зворотного викупу чи погашення емітентом, що придбані платником податку під час їхнього розміщення чи в результаті здійснення внеску до статутного капіталу емітента корпоративних прав, доходи від таких операцій визначаються в момент їхньоог продажу або іншого відчуження з урахуванням витрат, понесених при придбанні таких цінних паперів.

При цьому понесені витрати на придбання названих цінних паперів обліковуються в складі інших витрат і не враховуються при визначенні об’єкта оподаткуванні відповідно до цього кодексу.

Змінами до Податкового кодексу передбачено, що при нарахуванні доходів у вигляді винагороди за цивільно-правовими договорами за виконання робіт (надання послуг) база оподаткування визначається як нарахована сума такої винагороди, зменшена на суму єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Планується, що оподаткування доходів платника податку, нарахованих за наслідками податкових періодів до 1 січня 2011 року, здійснюється за ставками та згідно з нормами, що діяли до 1 січня 2011 року, незалежно від дати їхньої фактичної виплати (надання).

Передбачено, що у період, визначений Законом "Про проведення експерименту в житловому будівництві на базі холдингової компанії "Київміськбуд", до складу витрат платника податку включаються суми коштів, внесені платниками податку на рахунки учасників фондів банківського управління або за договорами пенсійних вкладів у розмірі, що не перевищує 10% доходу такого платника податку за звітний період.

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ВР планує внести зміни до законодавства щодо цільових облігацій

Верховна Рада України ухвалила у першому читанні проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо цільових облігацій».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 249 із 389 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

ВР планує внести зміни до Закону «Про інвестиційну діяльність», якими передбачено, що інвестування та фінансування будівництва об`єктів житлового будівництва з використанням недержавних коштів, залучених від фізичних і юридичних осіб, у тому числі в управління, може здійснюватися виключно через фонди фінансування будівництва, фонди операцій з нерухомістю, інститути спільного інвестування, а також шляхом емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими передбачається шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва. Інші способи фінансування будівництва таких об`єктів визначаються виключно законами.

Також планується внести зміни до Закону “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні”. Даними змінами передбачена відповідальність юридичних осіб за правопорушення на ринку цінних паперів.

Відповідно до змін, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку застосовує до юридичних осіб фінансові санкції за невиконання вимог проспекту емісії цінних паперів, зареєстрованого у встановленому порядку, - у розмірі до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, - у розмірі від однієї тисячі до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Також законопроектом передбачається внести зміни до Закону «Про страхування», згідно з якими законами може бути передбачена обов’язкова наявність договору страхування як умова провадження певного виду діяльності чи реалізації інших правовідносин без віднесення такого страхування до обов’язкових видів страхування. У такому випадку страховик укладає договір страхування згідно з ліцензією на здійснення відповідного виду добровільного страхування.

Крім того, законопроектом вносяться зміни до Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок». Ними передбачено, що облігації можуть існувати виключно в бездокументарній формі.

Даними змінами передбачено, що юридична особа має право розміщувати відсоткові та/або дисконтні облігації на суму, яка не перевищує трикратного розміру власного капіталу або розміру забезпечення, що надається їй з цією метою третіми особами.

Юридична особа має право розміщувати цільові облігації підприємств на суму, яка не перевищує розмір нормативу, встановленого Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку залежно від товарів та/або послуг, шляхом передачі або надання яких виконуватимуться зобов’язання за такими облігаціями.

Порядок емісії, обігу та викупу цільових облігацій підприємств встановлюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Крім того, даний закон пропонується доповнити статтею «Цільові облігації підприємств, виконання зобов’язань за якими передбачається шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва».

У цій статті пропонується передбачити, що емісію цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими передбачається шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва, може здійснювати виключно юридична особа, яка згідно із законодавством має право на виконання функцій замовника будівництва такого об’єкта.

Емітент цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими передбачається шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва, не має права вчиняти будь-які дії, наслідком яких є обтяження зобов’язаннями такого об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва, земельної ділянки, яка призначена для спорудження об’єкта житлового будівництва, та майнових прав на них.

Коефіцієнтом емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими передбачається шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва, є співвідношення між загальною номінальною вартістю відповідного випуску таких облігацій та загальною кошторисною вартістю об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва, визначеною згідно з державними будівельними нормами.

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ПЕК

ЄБРР готовий виділити 120 млн. євро на завершення реалізації чорнобильських проектів

Європейський банк реконструкції й розвитку підтверджує готовність виділити 120 млн. євро на завершення реалізації чорнобильських проектів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив президент ЄБРР Томас МІРОВ під час Донорської конференції зі збору коштів на завершення реалізації чорнобильських проектів, яка проходить сьогодні в Києві.

Він відзначив, що ЄБРР продовжить виконувати свою частину зобов`язань за чорнобильськими проектами, нагадавши, що банк вже виділив 135 млн. євро в 2008 році.

Сьогодні, заявив Т.МІРОВ, банк готовий внести новий вклад у розмірі 120 млн. євро, проте таке рішення повинна затвердити рада директорів ЄБРР у травні нинішнього року.

Т.МІРОВ додав, що якщо під час сьогоднішньої конференції загальна сума донорської допомоги становитиме більш як 480 млн. євро, то ЄБРР готовий буде збільшити свій вклад на 50% - до 180 млн. євро.

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Високозбагачений уран вивезуть з України до квітня 2012 року

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ обіцяє, що Україна вивезе зі своєї території решту високозбагаченого урану до квітня 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, відкриваючи Київський саміт з питань безпечного та інноваційного використання ядерної енергії.

За словами Президента, в основі політики України у сфері ядерної безпеки лежить прихильність нашої держави ідеям ядерного нерозповсюдження і ядерного роззброєння.

«Україна, яка свого часу зробила видатний внесок для підтримки міжнародного режиму нерозповсюдження ядерної зброї, продовжує демонструвати відповідальну і послідовну політику щодо протидії ядерному розповсюдженню та ядерному тероризму», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

Він нагадав, що торік на виконання політичних зобов’язань, прийнятих на Вашингтонському саміті у квітні 2010 року, з території України було вивезено значну частину високозбагаченого урану – матеріалу, що є найбільш привабливим для терористів. «Загальний обсяг вивезених ядерних матеріалів склав 106 кг», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

«Наша держава безумовно виконає зобов’язання вивезти решту високозбагаченого урану до квітня 2012 року, коли у Сеулі відбудеться наступний Саміт з фізичної ядерної безпеки», - підкреслив він.

Користуючись нагодою, він ще раз наголосив, що Україна підтримує ідею створення зони, вільної від ядерної зброї, у Центральній і Східній Європі.

«Впевнений: моральний обов’язок всіх відповідальних урядів – підтримати ідею без’ядерної зони», - зауважив глава держави.

В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що процес переформування глобальної і регіональної архітектури безпеки суттєвим чином визначає рівень національної безпеки кожної країни. За його словами, відповідальні члени світової спільноти мають приєднатися до спільних зусиль.

«Я не мрійник. Але сподіваюсь, що проведення нинішнього Київського саміту буде суттєвим кроком у вирішенні проблем безпеки використання ядерних технологій, перш за все, для виробництва електроенергії», - зауважив Президент. «Маємо докласти до цього усіх зусиль», - додав він.

За його словами, Україна закликає активізувати і вивести на якісно новий рівень міжнародне співробітництво у сфері мирного і безпечного використання ядерної енергії. На його думку, це одна із запорук задоволення світових енергетичних потреб, що постійно зростають.

«Це можливість розвитку новітніх технологій у промисловості, медицині, сільському господарстві тощо, спрямованих на досягнення Цілей розвитку тисячоліття», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

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Завершено підготовку національних ТЕО «Південного потоку» в Сербії, Словенії, Австрії, Хорватії і Румунії

Москва. Завершено підготовку національних техніко-економічних обґрунтувань (ТЕО) проекту «Південний потік» у Сербії, Словенії, Австрії, Хорватії і Румунії.

Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації ВАТ «Газпром» за підсумками зустрічі голови правління російського газового монополіста Олексія МІЛЛЕРА й генерального директора ДП «Сербіягаз» Душана БАЯТОВІЧА.

«Учасники зустрічі обговорили хід реалізації спільних проектів - «Південний потік» і ПСГ «Банатський двір». Сторони особливо відзначили прогрес, досягнутий при підготовці техніко-економічних розрахунків сухопутних ділянок «Південного потоку» в країнах Європи: на сьогодні національні ТЕО завершено не тільки в Сербії, а й в Словенії, Австрії, Хорватії, Румунії», - йдеться в повідомленні.

Крім того, в рамках переговорів О.МІЛЛЕР і Д.БАЯТОВІЧ розглянули питання продовження контракту на постачання російського газу до Сербії. Було наголошено, що подальший розвиток російсько-сербської співпраці в газовій сфері має базуватися на взаємовигідній основі і враховувати довгострокові стратегічні інтереси сторін.

Довідка УНІАН. У 2010 році «Газпром» поставив до Сербії 1,76 млрд. куб. м природного газу. Транспортуванням, розподілом і зберіганням природного газу на території Сербії займається державне підприємство «Сербіягаз», створене урядом Республіки Сербія в результаті реорганізації державного підприємства «Нафтова індустрія Сербії» (NIS) 1 жовтня 2005 року.

З метою диверсифікації маршрутів експортних постачань природного газу ВАТ «Газпром» планує будівництво газопроводу через акваторію Чорного моря до країн Південної і Центральної Європи – проект «Південний потік».

Передбачається, що потужність «Південного потоку» нарощуватиметься поступово. Загальна проектна продуктивність морської ділянки «Південного потоку» становитиме 63 млрд. куб. м на рік. Введення в експлуатацію першої нитки газопроводу заплановане на кінець 2015 року.

Для реалізації сухопутної частини проекту з Болгарією, Сербією, Угорщиною, Грецією, Словенією, Хорватією і Австрією було підписано міжурядові угоди. Потенційним учасником «Південного потоку» також є Румунія.

Нині здійснюється розробка Зведеного техніко-економічного обґрунтування «Південного потоку», яка включає ТЕО морської ділянки, а також ТЕО газопроводів на територіях країн Південної і Центральної Європи.

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Агро

Україна готова на компроміс з ЄС у питанні використання географічних назв продуктів

Україна готова в переговорах про підготовку угоди про зону вільної торгівлі (ЗВТ) з Європейським Союзом піти на компроміс у питанні використання географічних назв у найменуваннях продуктів в обмін на компенсацію виробникам продукції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ під час зустрічі з Президентом Європейської комісії Жозе Мануелем БАРРОЗУ сьогодні в Києві.

«У так званих «географічних назвах» ми готові на компроміси, але нам потрібен перехідний період і компенсація нашим виробникам», - сказав М.АЗАРОВ.

Крім того, він зазначив, що додаткового обговорення на сьогодні у контексті підготовки угоди про ЗВТ вимагають питання щодо квот на поставку агропродукції і послуг на автоперевезення.

Як повідомляв УНІАН, Україна і Європейський Союз розробляють механізм компенсації можливих втрат, зокрема, виробникам шампанського і коньяку.

Як сказав 8 квітня після закінчення 16-го раунду переговорів про створення зони вільної торгівлі з ЄС заступник міністра економіки України Валерій П’ЯТНИЦЬКИЙ, сторони домовилися записати двосторонні зобов`язання, за якими Україна обіцяє захищати географічні найменування, а Євросоюз - надавати допомоги з ребрендінгу і просування на ринок.

За його словами, в умовах угоди з ЄС про зону вільної торгівлі буде визначено основні елементи цієї домовленості.

Раніше під час переговорів про підготовку угоди про зону вільної торгівлі з Європейським Союзом Україна розраховувала зберегти за собою право використовувати географічні назви продуктів – коньяк, мадера тощо – на внутрішньому ринку і для експорту до країн, які не входять до Євросоюзу.

Довідка УНІАН. Україна і ЄС в 2007 році розпочали переговори про угоду про асоціацію. На початку 2008 року сторони почали переговори про угоду про зону вільної торгівлі, яка має стати частиною угоди про асоціацію.

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Фондовий ринок

ЕРІС планує до 11 травня повністю закрити угоду з придбання «Укртелекому». Дзекон залишиться на посаді

Покупець «Укртелекому» - австрійський концерн ЕРІС планує до 11 травня повністю закрити угоду з придбання 92,79% держпакета акцій ВАТ “Укртелеком”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам управляючий партнер ЕРІС Пітер ГОЛЬДШЕЙДЕР.

«Я сподіваюся, що 11 травня закриємо угоду», - сказав він.

За його інформацією, до кінця травня також планується провести збори акціонерів «Укртелекому», на яких буде обрано правління і наглядову раду підприємства. Після чого цими органами буде затверджено бізнес-план, план розвитку «Укртелекому».

Нинішній голова правління ВАТ «Укртелеком» Георгій ДЗЕКОН залишиться на своїй посаді після переходу прав власності на приватизований мажоритарний держпакет акцій підприємства до австрійського концерну ЕРІС, повідомив Пітер ГОЛЬДШЕЙДЕР.

«Я його знаю дуже добре. Якщо щось відбудеться, то доведеться просити його залишитися, а не навпаки», - зазначив П.ГОЛЬДШЕЙДЕР.

Він також додав, що у Г.ДЗЕКОНА попереду «дуже складні часи», пов`язані з управлінням приватизованого підприємства, його реструктуризацією.

П.ГОЛЬДШЕЙДЕР також зазначив, що на посаду голови Наглядової ради "Укртелекому", швидше за все, запропонує свою кандидатуру.

Нагадаємо, Фонд держмайна 11 березня ц.р. підписав з ТОВ «ЕСУ», дочірньою компанією австрійського концерну EPIC, договір купівлі-продажу 92,79% держпакета акцій ТОВ «Укртелеком». Реалізаційна ціна держпакета акцій компанії становила 10 млрд. 575,1 млн. грн.

Відповідно до чинного законодавства покупець впродовж 30-денного терміну з моменту підписання і нотаріального засвідчення договору купівлі-продажу має перерахувати першу частину з суми, що залишилася, і впродовж ще 30 днів – другу частину.

Так, ТОВ «ЕСУ», що придбало 92,79-процентний держпакет акцій ВАТ "Укртелеком", перерахувало перший транш за придбані акції у розмірі 4 млрд. 237 млн. 550 тис. грн. Про це УНІАН повідомили 11 квітня у прес-службі Фонду державного майна України.

Як відзначили у прес-службі, раніше як надходження від приватизації було зараховано внесену наприкінці 2010 року покупцем "Укртелекому" заставу за участь в приватизаційному конкурсі у розмірі 1 млрд. 50 млн. грн. Таким чином, загальна сума надходжень від продажу 92,79% акцій «Укртелекому» на сьогодні становить близько 5 млрд. 287 млн. грн.

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Промисловість

В Україні в березні зростання індексу виробництва базових галузей становило 8,5%

В Україні в березні 2011 року зростання індексу виробництва базових галузей (ІВБГ) становило 8,5% у річному виразі проти 10,5% у лютому 2011 року.

Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

НБУ не надає даних ІВБГ за січень-березень 2011 року порівняно з аналогічним періодом 2010 року.

Серед основних причин уповільнення зростання ІВБГ у Нацбанку називають зниження зовнішнього попиту внаслідок нестабільної політичної ситуації в Північній Африці й високу базу порівняння минулого року.

Зростання промислового виробництва в березні ц.р. становило 8%, порівняно з 11,5% у лютому. Найбільше уповільнення зростання відбулося в експортно орієнтованих галузях – металургії (з 17,4% у лютому в річному вимірюванні до 5,7% у березні) й машинобудуванні (з 30,1% до 22,8% відповідно).

Стабільне зростання реальної заробітної плати, зазначають у Нацбанку, продовжувало підтримувати внутрішній споживчий попит, про що свідчать високі темпи зростання обороту роздрібної торгівлі – 14,9% у березні.

Зростання обсягу будівельних робіт у березні ц.р. становило 7,7% (у лютому – 6,1%).

У сільському господарстві завдяки поступовому нарощуванню поголів`я худоби зростання виробництва в березні становило 5,9%.

«За нашими оцінками, зростання ВВП у березні уповільнилося й становило близько 5% у річному вимірюванні, за I квартал його приріст перебував у межах 5-6%», – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, із початку 2009 року Департамент економічного аналізу та прогнозування Нацбанку України для оперативної оцінки стану економіки почав розраховувати індекс виробництва базових галузей (наростаючим підсумком із початку року). Для розрахунку зазначеного показника використовуються дані з динаміки видів економічної діяльності, які становлять більше 40% ВВП.

Довідка УНІАН. За оперативними даними Державного комітету статистики України, зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України в 2010 році порівняно з 2009 роком становило 4,2%.

Падіння валового внутрішнього продукту України за підсумками 2009 року становило 15,1% порівняно з 2008 роком.

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Виробництво аміаку у першому кварталі зросло на 34,3%

Підприємства хімічної промисловості України в січні-березні 2011 року збільшили виробництво аміаку на 34,3%, порівняно з аналогічним періодом 2010 року – до 1 млн. 316 тис. тонн.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, у березні 2011 р. виробництво аміаку в Україні збільшилося на 10,3%, порівняно з лютим 2011 року і на 15,3%, порівняно з березнем 2010 року – до 453 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, у 2010 році підприємства хімічної промисловості України збільшили виробництво аміаку на 37,3%, порівняно з 2009 роком – до 4 млн. 163 тис. тонн.

Довідка УНІАН. Найбільшими виробниками аміаку в Україні є ВАТ «Одеський припортовий завод», ВАТ «Концерн «Стирол» (Горлівка, Донецька обл.), Сєверодонецький «Азот» і ВАТ «Дніпроазот» (Дніпродзержинськ).

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Виробництво азотних добрив у першому кварталі зросло на 19%

Підприємства хімічної промисловості України в січні-березні 2011 року збільшили випуск азотних добрив (мінеральних і хімічних) на 19,2%, порівняно з відповідним періодом 2010 року – до 750 тис. тонн.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, у березні 2011 р. виробництво азотних добрив в Україні збільшилося на 15,7%, порівняно з лютим, і на 16%, порівняно з березнем 2010 року – до 265 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, у 2010 році підприємства хімічної промисловості України збільшили випуск азотних добрив (мінеральних і хімічних) на 5,4%, порівняно з 2009 роком – до 2 млн. 286 тис. тонн.

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Транспорт/Зв`язок

«Укрзалізниця» вже призначила 32 додаткових поїзди на травневі свята

Для забезпечення попиту на перевезення під час травневих свят «Укрзалізниця» вже призначила 32 додаткових поїзди.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Укрзалізниці», зокрема, станом на 19 квітня 2011 року Південно-Західна залізниця призначила 9 поїздів, Придніпровська – 7, Південна – 6, Одеська – 5, Донецька – 3 і Львівська залізниця – 2 поїзди.

Також 14 поїздів призначено складом “Російських залізниць».

Складом Південно-Західної залізниці призначені поїзди: № 282/281 Київ–Сімферополь відправленням з Києва 27, 29.04, 2, 4, 6, 8, 11.05, з Сімферополя – 28, 30.04, 3, 5, 7, 9, 12.05; № 207/208 Київ–Ужгород відправленням з Києва 27, 28, 29, 30.04, 6, 7, 8 / 05, з Ужгороду – 28, 29, 30.04, 1, 7, 8, 9.05; № 219/220 Київ – Івано-Франківськ відправленням з Києва 30.04, з Івано-Франківська – 30.04; № 219/220 Жмеринка–Івано-Франківськ–Київ відправленням зі Жмеринки 9.05, з Івано-Франківська – 9.05; № 525/512 Київ–Мукачеве відправленням з Києва 28.04, з Мукачевого – 29.04; № 253 Київ–Львів відправленням з Києва 30.04; № 501/592 Київ–Львів відправленням з Києва 28.04, зі Львова – 29.04; № 529 Київ–Львів відправленням з Києва 29.04; № 58/57-296/295 Київ–Сімферополь–Жмеринка відправленням з Києва 30.04, з Сімферополя – 1.05; № 566/565-296/295 Київ–Сімферополь–Хмельницький відправленням із Києва 30.04, із Сімферополя – 30.04.

Львівська залізниця призначила наступні поїзди: № 147/148 Київ–Львів–Київ відправленням з Києва і Львова 30.04, 9.05; № 506-537/538 Львів–Київ–Ужгород відправленням із Львова 29.04, із Києва – 29.04.

Придніпровська залізниця: № 238/237-294/293 Сімферополь–Київ відправленням з Сімферополя з 20.04 по 12.05 щодня, крім 22, 24.04, із Києва з 21.04 по 13.05 щодня, крім 23, 25.04; № 146/145 Сімферополь–Київ відправленням із Сімферополя 27, 28, 29.04, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11.05, із Києва – 28, 29, 30.04, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12.05; № 248/247 Сімферополь–Київ відправленням із Сімферополя 27, 28, 29, 30.04, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11.05, з Києва – 28, 29, 30.04, 1, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12.05; № 522/521-58/57 Сімферополь–Київ відправленням із Сімферополя 28.04, із Києва – 29.04; № 536/535-510/509 Сімферополь–Львів відправленням із Сімферополя 29/04, із Львова 30/04; № 289/290 Дніпропетровськ-Київ–Сімферополь відправленням із Дніпропетровська 29.04, із Києва – 30.04; № 561/562-522/521 Дніпропетровськ–Київ–Запоріжжя відправленням із Дніпропетровська 29.04, із Києва – 30.04.

Одеська залізниця: № 432/431 Одеса–Харків відправленням із Одеси 29.04, 2, 6, 9.05, із Харкова – 30.04, 3, 7, 10.05; № 590/589 Одеса–Сімферополь відправленням із Одеси 28, 29.04, 2, 6, 8.05, із Сімферополя – 29, 30.04, 3, 7, 9.05; № 210/209 Миколаїв–Київ відправленням із Миколаєва 27, 28, 29.04, 3, 5, 9.05, із Києва – 28, 29, 30.04, 4, 6, 10.05; № 508/507 Одеса–Сімферополь відправленням із Одеси 29.04, 1.05, із Сімферополя – 30.04, 2.05; № 258/257 Одеса–Київ відправленням із Одеси 28, 29.04, 3, 5, 9.05 із Києва 29, 30.04, 4, 6, 10.05.

Донецька залізниця: № 524/523 Луганськ–Київ відправленням із Луганська 28.04, 3, 5, 9.05, з Києва – 29.04, 4, 6, 10.05; № 577/578-576/575 Донецьк–Київ відправленням із Донецька 28.04, 3, 5, 9.05, із Києва – 29.04, 4, 6, 10.05; № 525/526 Дебальцеве–Сімферополь відправленням із Дебальцевого 29.04, 6.05, із Сімферополя – 30.04, 7.05.

Південна залізниця: № 175/176 Харків–Сімферополь відправленням із Харкова 29, 30.04, 3, 9.05, із Сімферополя – 29, 30.04, 3, 9.05; № 545/546 Харків–Севастополь/Сімферополь–Харків відправленням із Харкова 29.04, із Сімферополя – 30.04; № 539/540 Харків–Сімферополь відправленням із Харкова 29.04, із Сімферополя – 30.04; № 563/278 Харків–Київ відправленням із Харкова 29.04, із Києва – 30.04; № 225/278 Харків–Київ відправленням із Харкова 29.04, із Києва – 29.04; № 219/220 Харків–Сімферополь відправленням із Харкова 28.04, із Сімферополя – 29.04.

Російські залізниці: № 259/96 Москва–Київ відправленням із Москви 29.04, із Києва – 29.04; № 259/126 Москва–Київ відправленням із Москви 30.04, із Києва – 1.05; № 587/252 Москва–Київ відправленням із Москви 29.04, із Києва – 29.04, 2.05; № 295/296 Москва–Київ–Брянськ відправленням із Москви 30.04, з Києва – 1.05; № 125/96 Москва–Київ відправленням із Москви 28.04, 6.05, із Києва 9.05; № 259/22 Москва–Київ відправленням із Москви 7.05, із Києва – 8.05; № 593/236 Москва–Київ відправленням із Москви 29.04, із Києва – 30.04; № 233/234 Москва–Севастополь (Сімферополь) відправленням із Москви 28, 29, 30.04, 1.05 (з Москви 28.04 до Сімферополя), із Сімферополя 29.04, із Севастополя 30.04, 1, 2.05; № 211/564 Москва–Харків відправленням із Москви 29.04, із Харкова – 30.04; № 235/464 Москва–Одеса відправленням із Москви 29.04, із Одеси – 30.04; № 29/30 Москва–Сімферополь відправленням із Москви 29.04, із Сімферополя – 30.04; № 287/594 Москва–Київ відправленням із Москви 30.04, із Києва – 1.05; № 187/96 Москва–Київ відправленням із Москви 7.05, із Києва – 7.05; № 21/22 Москва–Київ відправленням із Москви 2.05, із Києва – 3.05.

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МІУ розраховує скоротити час оформлення контейнерів у всіх портах

Міністерство інфраструктури України розраховує скоротити час оформлення контейнерів у всіх портах до чотирьох годин з тим, щоб Україна стала лідером за обсягами транзитних вантажів у світі.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства інфраструктури з посиланням на віце-прем`єр-міністра України - міністра інфраструктури Бориса КОЛЕСНІКОВА.

За його словами, для досягнення цього завдання необхідно спростити процедури контролю і зменшити тривалість оформлення контейнерів у портах.

Міністерство інфраструктури вже підготувало зміни до законодавчої бази, згідно з якими оформлення імпортного вантажу в контейнері всіма контролюючими органами не має бути більше чотирьох годин (проект постанови Кабінету міністрів України «Про внесення змін до Порядку переміщення товарів у пунктах пропуску через державний кордон, розташованих на території морських портів України, під час контейнерних перевезень у прямому змішаному сполученні»).

Як відзначають в міністерстві, ухвалення змін дозволить зменшити тривалість оформлення контейнерів і остаточно введе в портах схему «вільної практики», коли перевірка необхідних документів на вантаж не перешкоджає проведенню вантажних операцій. Крім того, передбачається, що обмін інформацією між контролюючими органами, адміністрацією порту і морськими агентами вестиметься в електронному вигляді.

На думку Б.КОЛЕСНІКОВА, також державні підприємства мають більш оперативно і зважено реагувати на виклики ринку щодо вартості залізничних перевезень і тарифів на перевалку в портах, аналізувати політику портів-конкурентів і працювати над залученням додаткових вантажопотоків.

«Головне завдання - зростання транзитної конкурентоспроможності морських портів, вихід України на позицію лідера за обсягами транзиту», - наголосив він. За його словами, збільшення в I кварталі 2011 року обсягів переробки транзитних вантажів на 22,5%, порівняно з минулим роком, створює для цього всі необхідні передумови.

Як нагадують в міністерстві, зараз середній час обробки одного контейнера в Одеському порту становить близько 6,5 години, в Іллічівському - 10 годин.

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Соцполітика

Держслужба зайнятості в першому кварталі працевлаштувала 163,7 тис. безробітних

У січні-березні 2011 року за направленнями Державної служби зайнятості працевлаштовано 163,7 тис. громадян, що на 19,1% більше, ніж за аналогічний період 2010 року.

Про це йдеться у повідомленні, розміщеному на сайті Держслужби зайнятості.

Згідно з повідомленням, рівень працевлаштування незайнятих громадян становив 18% проти 16,7% у січні-березні минулого року.

Протягом першого кварталу п.р. послугами служби зайнятості скористалися 911,4 тис. незайнятих громадян, статус безробітного мали 786,6 тис. осіб, з яких одержували допомогу з безробіття 638,7 тис. осіб.

У січні-березні 2011 року проходили професійне навчання 84,1 тис. безробітних, що на 34,3% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

В оплачуваних громадських роботах у січні-березні взяли участь 86,1 тис. безробітних, що на 40,2% більше, ніж у січні-березні 2010 року. Рівень залучення безробітних до громадських робіт зріс з 7,5% у січні-березні 2010 року до 9,4% у січні-березні 2011 року.

На 1 квітня п.р. на обліку у центрах зайнятості перебувало 633,2 тис. незайнятих громадян, зокрема 340,7 тис. жінок, 292,5 тис. чоловіків, 272 тис. молоді; 36,7 тис. – звільнені працівники, 127,3 тис. – особи, не здатні на рівних конкурувати на ринку праці. Із загальної чисельності безробітних 264,2 тис. осіб проживали у сільській місцевості, 349,4 тис. – у містах.

У січні-березні 2011 року до Держслужби зайнятості надійшло 339,8 тис. вакансій від 84,7 тис. роботодавців. На 1 квітня п.р. кількість вакансій у базі даних служби становила 92,3 тис., зокрема для робітників – 47,1 тис., для службовців – 31,8 тис. і для осіб без спеціальної підготовки – 13,4 тис.

Найпопулярнішими сьогодні є професії висококваліфікованих робітників – слюсарів, токарів, електрогазозварників, водіїв, кухарів, продавців та інших представників робочих професій. Серед роботодавців мають попит фахівці з високим рівнем кваліфікації, топ-менеджери, а також економісти, лікарі, бухгалтери, юристи з відповідним досвідом роботи.

УНІАН