Курс НБУ на 20.04.11

Офіційний курс НБУ на 20.04.11100 USD США - 796.5400 (на 19 квітня - 796.9200)100 EUR - 1139.2115 (на 19 квітня - 1137.6033)10 RUR - 2.8026 (на 19 квітня - 2.8296)Облікові курси банківських металів на 20.04.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-119082.73 (на 19 квітня-118302.77)961XAG10Срібло-3442.65 (на 19 квітня-3410.02)962XPT10Платина-141943.43 (на 19 квітня-142329.91)964XPD10Паладій-58625.34 (на 19 квітня-60725.30)

Офіційний курс НБУ на 20.04.11 100 USD США - 796.5400 (на 19 квітня - 796.9200) 100 EUR - 1139.2115 (на 19 квітня - 1137.6033) 10 RUR - 2.8026 (на 19 квітня - 2.8296) Облікові курси банківських металів на 20.04.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото - 119082.73 (на 19 квітня - 118302.77) 961 XAG 10 Срібло - 3442.65 (на 19 квітня - 3410.02) 962 XPT 10 Платина - 141943.43 (на 19 квітня - 142329.91) 964 XPD 10 Паладій - 58625.34 (на 19 квітня - 60725.30)

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