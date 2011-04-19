Анонс на 20 квітня

* Відбудеться засідання Кабінету Міністрів України.

* Відбудеться пленарне засідання Верховної Ради України.

* Президент України Віктор Янукович і Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун побувають з поїздкою в Чорнобильській зоні в рамках заходів, пов`язаних з 25-ю річницею Чорнобильської катастрофи.

* Планується підписання першим віце-прем`єр-міністром - міністром економічного розвитку і торгівлі України Андрієм Клюєвим і віце-прем`єр-міністром Держради Китайської Народної Республіки Чжаном Децзяном Угоди про створення Міжурядової комісії зі співробітництва між Україною і КНР. Після підписання відбудеться перше засідання Комісії.

* Відбудеться загальні збори членів Союзу хіміків України, під час якого будуть розглянуті питання розвитку хімічної галузі України, способи зміцнення її позицій на міжнародному ринку. Особливу увагу буде приділено ролі хімічної промисловості в подоланні глобальної продовольчої кризи. Учасники: голова Ради директорів групи компаній Group DF Дмитро Фірташ, голова союзу хіміків України Олексій Голубов, гендиректор Міжнародної асоціації виробників добрив Люк Манн, голова Союзу хіміків Росії Віктор Іванов, керівники українських хімічних підприємств.

* В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Вперше в Україні пройде Європейський Економічний Конгрес 2011 «Майбутнє Європи» (18-22 травня, Київ, Ялта). Організатори конгресу: Європейський Економічний Сенат (EES), Асоціація платників податків Європи і Європейський Ресурсний Банк. Приймає Конгрес в Україні Міжнародний Комітет із захисту прав платників податків. Учасники: Майкл Єгер, директор (EES), генеральний секретар Асоціації платників податків Європи; сенатори EES: Тоні Наумов, Euro Capital Management; Лора Апасова, генеральний секретар Міжнародного Комітету захисту прав платників податків; Наталія Нетовкіна, творець ювелірного бренду ZARINA; Олександр Ротов , перший заступник голови Ради директорів Конфедерації будівельників Україна (група компаній «Герц»). Питання: Визначення майбутнього взаємин ЄС-Україна. Погляд з Європи на статус України. Майбутнє Європи і Euro. Прогноз членів ЄЕС про терміни впровадження Зони вільної торгівлі з ЄС; як українські бізнесмени можуть використовувати кращі можливості Нових Правил Співробітництва та ін.

* Розпочнеться засідання Тимчасової слідчої комісії ВРУ з питань розслідування обставин підписання газових угод між НАК «Нафтогаз Україна» і ВАТ «Газпром» про наявність ознак державної зради в сфері економічної безпеки України. Будуть розглядатися відповіді на запити ТСК до Генпрокуратури України, Міністерства енергетики та вугільної промисловості, НАК «Нафтогаз Україна» та інші органи влади та установи, а також будуть проаналізовані обставини штучного переведення боргу «ЄЕСУ» перед Російською Федерацією на НАК «Нафтогаз України» .

* Прес-конференція на тему: «Як «Фукусіма» змінить обличчя української енергетики». Організатори - ІА «ГолосUA» та інтернет-видання «Хвиля». Мова піде про те, чи існують для України альтернатива атомній енергетиці, про місце України на європейському енергоринку, і чи вдасться нам стати одним з найбільших продавців електроенергії в Європі. Запрошені: Богдан Соколовський, екс-уповноважений президента з питань енергетичної безпеки; Михайло Гончар, директор енергетичних програм Центру «Номос»; Ольга Кошарна, провідний експерт з питань атомної енергетики Центру ім. Разумкова. Модератор - експерт Фонду суспільної безпеки Юрій Гаврилечко.

* Міжнародний Фонд Блейзера проведе круглий стіл на тему: "Борги України. Боргова політика. Ризики ". Запрошені: Олег Устенко, виконавчий директор Міжнародного Фонду Блейзера; Василь Юрчишин, директор економічних програм, Центр Разумкова; Сергій Макацарія, директор Департаменту управління державним боргом та міжнародного співробітництва Мінфіну України; Валерій Геєць, директор інституту економіки та прогнозування НАНУ; Володимир Фесенко, директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента"; Валерій Гладкий, гендиректор аналітичного центру «Бюро економічних і соціальних технологій» (БЕСТ).

* 20-21 квітня 2011 року в місті Кієві пройде Перша Міжнародна конференція «Енергетична політика України: питання нетрадіційного газу», організована за сприяння Міністерства енергетики та вугільної промісловості України, НАК «Нафтогаз України», ДК «Укргазвидобування».

* Відбудеться чергове пленарне засідання VII сесії Київської міської ради VI скликання.

* Круглий стіл на тему: "Чи готові трейдери приймати участь у фінансуванні виробництва зерна в Україні?". Учасники: гендиректор Альфред Топфер України Ірина Присяжнюк, директор New World Grain Ukraine Микола Горбачов; гендиректор Лазос Лампракіс Луї Дрейфус; заступник гендиректора Кернел-Трейд Олександр Головін; голова ГО Селянський фронт Аркадій Корнацький; гендиректор "Укрзернопром Агро "Євген Ленг, директор АФ Корнацьких, Миколаївська область Олег Кирилюк, президент GAFTA Олексій Гаврилов, президент УЗА Володимир Клименко, президент УАК Леонід Козаченко та ін.

* В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «IPO сільськогосподарської компанії KSG Agro: результати розміщення, інвестиційна програма». Питання: Результати розміщення KSG Agro; Інвестиційна програма KSG Agro. Плани щодо використання залучених коштів; Динаміка розміщення українських компаній на WSE: підсумки 2010 перспективи 2011 Учасники: Павло Татарчук, CEO Visum Capital; Денис Альошин, директор інвестиційно-банківського департаменту Visum Capital; Сергій Касьянов, голова ради директорів і акціонер KSG Аgro SA; Андрій Дубецький, виконавчий директор представництва Варшавської Фондової Біржі в Україні.

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