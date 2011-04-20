Уряд призначив керівника Секретаріату Кабміну і його заступників

Уряд призначив Костянтина ЛЮБЧЕНКА керівником Секретаріату Кабінету Міністрів (розпорядження №335-р від 11 квітня 2011 року), а також його заступників.

Тексти відповідних документів опубліковані в газеті «Урядовий кур`єр» №72 від 20 квітня 2011 року.

Зокрема, Юрій АНІСТРАТЕНКО призначений першим заступником керівника Секретаріату Кабміну (розпорядження №336-р від 11 квітня 2011 року), Юрій АВКСЕНТ‘ЄВ і Сергій КАМИШЕВ – заступниками керівника Секретаріату (розпорядження №337-р і №338-р, відповідно, від 11 квітня 2011 року).