ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 20 квітня

Економічні матеріали



Українські ЗМІ



«Дело» публікує фоторепортаж «З ким зустрічався Янукович на Чорнобильській конференції», в якому подає подробиці Київського ядерного саміту...



http://delo.ua/ukraine/s-kem-vstrechalsja-janukovich-na-ch-156147/



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Також «Дело» подає матеріал «EPIC хоче позбавити «Укртелеком» від збиткових напрямів», в якому пише - австрійський інвестиційний фонд EPIC, який купує «Укртелеком», озвучив стратегію своїх дій щодо українського монополіста в фіксованому зв'язку. Покупець займеться оптимізацією кредитного портфеля компанії та її реструктуризацією...



http://delo.ua/business/epic-hochet-izbavit-ukrteleko-156152/



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Видання «Коммерсант-Украина» в публікації «Україну пустили на експорт» пише - Польща звернулася до України з пропозицією відновити експорт газу. Поставляти його польським споживачам може компанія "Девон", яка втратила в 2009 році можливість розробляти Сахалінське нафтогазове родовище. Україні вигідно піти назустріч Польщі, щоб зміцнити відносини з ЄС, вважають експерти...



http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1625282



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«Коммерсант-Украина» в публікації «Притриманий одяг» пише - уряд придумало спосіб обмежити імпорт старої одягу. Заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Валерій П'ятницький повідомив виданню, що в рамках переговорів про створення зони вільної торгівлі між Україною і Євросоюзом обговорюється питання застосування мінімальної ввізної вартості секонд-хенду для його оподаткування...



http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1625267



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«Экономические известия» в публікації «Азербайджану допоможуть з транзитом» пишуть - дефіцит нафтотранспортних потужностей і амбітні плани з нарощування поставок нафти на європейські ринки через українську територію провокують Азербайджан приєднатися до команди країн - лобістів розширення аверсного використання нафтопроводу Одеса - Броди...



http://state.eizvestia.com/full/azerbajdzhanu-pomogut-s-tranzitom



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Також «Экономические известия» в публікації «Кодекс заважає продажам» пишуть - на фоні активного зростання продажів легкових авто ринок комерційного автотранспорту не поспішає відновлюватися: з початку року продажі тут впали на 3%. Причина, вважають експерти, в тому, що через зміни в податковому законодавстві скоротився бізнес-сегмент, який традиційно формує попит на цю техніку...



http://markets.eizvestia.com/full/kodeks-meshaet-prodazhamm



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«Экономические известия» в публікації «Революції метал не пошкодили» пишуть - у березні українські виробники збільшили поставки металопрокату в країни Близького Сходу та Північної Африки. Революційні настрої в регіоні поки не мали критичного впливу на українську металургію, але багато буде залежати від розвитку ситуації в Сирії...



http://markets.eizvestia.com/full/revolyucii-metall-ne-povredili



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Газета «Сегодня» в публікації «Ціна півлітра горілки підскочить майже до 30 гривень» пише - виробники горілки (7 великих компаній) звернулися до Кабміну з проханням збільшити мінімальну роздрібну ціну «зеленого змія» у півтора рази. Подорожчання виробники мотивують тим, що ціна на горілку не змінювалася з 2009 року...



http://www.segodnya.ua/news/14243476.html



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Сайт «УНІАН-економіка» у публікації «З миру по євро - Чорнобилю "сорочка"...» пише - Україні вдалося зібрати на чорнобильські проекти півмільярда євро. І хоча коштів недостатньо, приступити до реалізації проекту вже є з чим. Щоправда, виникає відчуття, що це з нами вже відбувалося. Дежавю? ...



http://economics.unian.net/ukr/detail/85693



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Також сайт «УНІАН-економіка» подає матеріал «Реформи від прем'єра: хочеш їсти - бери лопату...», у якому пише - Кабмін придумав, як вирішити продовольчу кризу. Нам пропонують активно зайнятися городництвом. Але нехитра аграрна математика повністю розвіює міф про «манну небесну» в вигляді власного присадибної ділянки...



http://economics.unian.net/rus/detail/85666



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Російські ЗМІ



Видання «Ведомости» у публікації «Із заначки» пише - інфляція доїла доходи населення Росії: люди витрачають заощадження і з більшою охотою беруть кредити. Реальні доходи росіян падають третій місяць поспіль на фоні зростання обороту роздрібної торгівлі...



http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/258901/iz_zanachki



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Видання «Известия» у публікації «Ветры враждебные» пише - Президент РФ Дмитро Медведєв своїм указом відсторонив від посади та звільнив з військової служби начальника кораблебудування, озброєння та експлуатації озброєння - заступника головнокомандуючого ВМФ віце-адмірала Миколи Борисова. З його ім'ям пов'язують зрив переговорів про купівлю французького вертольотоносця "Містраль"...



http://www.izvestia.ru/politic/article3154314/



(УНІАН)