Де і як шукати інноваційні ідеї для розвитку бізнесу? Майстер-клас в УНІАН

21 квітня з 19.00 до 21.00 в рамках Лабораторії "Зроби себе сам" пройде майстер-клас зі стратегій креативності для топ-менеджерів і керівників українських компаній: "Де і як шукати інноваційні ідеї для розвитку бізнесу в сучасних умовах?"

Запрошуємо власників компаній, топ-менеджерів, керівників маркетингу та розвитку, а також PR і реклами, взяти участь в інтерактивному майстер-класі про стратегії креативності.

Грамотне управління процесами креативності в компанії й використання стратегій швидкого прототипування є інструментом створення конкурентної переваги.

В ході 2-х годинного майстер-класу від креативного директора SMM Group (http://www.smmgroup.net) Романа Сторчака учасники:

- обговорять механізми виникнення інновацій;

- дізнаються про креативні інструменти та стратегії для компаній;

- оберуть будь-який напрямок діяльності (або декілька в рамках робочих груп);

- створять новий продукт чи стратегію;

- використають декілька інструментів креативності (вибір інструментів залежить від запитів учасників);

- обговорять життєздатність створеної ідеї.

У Вас вже багато ідей і проектів, але вони не працюють і не приносять прибутку? В ході майстер-класу Ви довідаєтеся як правильно вибирати ідеї для успішної реалізації.

Дата: 21.04

Час: 19.00-21.00

Місце проведення: УНІАН

Вартість 150 грн.

Спікер: Сторчак Роман (PhD) креативний директор SMM Group, фахівець і консультант з питань управління інноваціями, креативності та особистої ефективності, бізнес-тренер.

Телефон для запису - 279-33-53 або ел. поштою vika@unian.net