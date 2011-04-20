Частка Інтернет-реклами на медіа ринку України має становити не менше 15% - Aegis Media/GMG

Частка бюджетів з розміщення реклами в інтернет-просторі Україна має становити не менше 15%, вважає Директор з цифрових комунікацій (Chief Digital Officer) комунікаційної групи Aegis Media/GMG Настя БАЙДАЧЕНКО. Як повідомили УНІАН у компанії, свою думку вона висловила у виступі на Yalta Digital Forum-2011.

Основними причинами, які сьогодні перешкоджають досягненню високої частки інтернету в бюджетах рекламодавців, Н.БАЙДАЧЕНКО вважає брак інформації та профільних спеціалістів, некоректну оцінку ефективності медіа, особливо телебачення.

На думку експерта, ринок недооцінює роль digital в медійному міксі, як каналу, що посилює і збільшує рекламний відгук. «Водночас, згідно з нашим внутрішнім дослідженням, основну частину людей з високим доходом і більше половини з середнім і вище можна охопити одним Інтернетом» - повідомила Н.БАЙДАЧЕНКО.

За її словами, дані індустріальних досліджень, у тому числі MMI Ukraine, чітко показують постійне зростання Інтернет-споживання в період стагнації в інших медіа-каналах. «На ринку досі існує культ телевізійної реклами. При цьому, для високоприбуткових аудиторій охоплення Інтернет порівняємо з ТБ, а його «добудовування» в мережі, після точки насичення ТБ, обходиться дешевше», - зазначила CDO групи Aegis Media / GMG.

Н.БАЙДАЧЕНКО також підкреслила важливість спільної, прозорої роботи учасників медіа ринку в даному напрямку. «Ми зможемо досягти позитивних результатів, якщо обороти гравців ринку і клієнтів стануть індустріальної інформацією, агентства будуть надавати клієнтам всі доступні індустріальні дослідження, а ринок отримає критичну масу успішних кейсів з оцінкою ROI», - повідомила digital-експерт Aegis Media/GMG.

Довідка УНІАН. Aegis Media/GMG - комунікаційна група. Партнер в Україні та Молдові одного з найбільших холдингів світу в галузі медіа комунікацій і маркетингових рішень - Aegis Media.

Згідно з рейтингом Всеукраїнської рекламної коаліції за результатами 2010 року Aegis Media/GMG входить до ТОП-5 медіа груп Україні.

В Україні в групу входять операційно незалежні медійні агентства повного циклу AITI/Carat і AMM/Vizeum, digital-агентство AdPRO, агентство по зовнішній рекламі Майстер Ед, в Молдові - AMM Moldova. Всі зазначені агентства займають лідируючі позиції у своїх сегментах ринку.

Оборот групи Aegis Media/GMG в 2010 році за даними Всеукраїнської рекламної коаліції склав близько 600 000 000 грн.