Україна і Китай створили Міжурядову комісію зі співробітництва.

Як передає кореспондент УНІАН, угоду про створення комісії сьогодні в Києві підписали перший віце-прем'єр-міністр – міністр економічного розвитку та торгівлі України Андрій КЛЮЄВ і віце-прем'єр-міністр Держради Китайської Народної Республіки ЧЖАН Децзян.

У своєму виступі А.КЛЮЄВ відзначив важливість співробітництва України та Китаю.

«Ми розглядаємо Китай як одного з найважливіших економічних партнерів України і ключового економічного партнера в Південно-Східній Азії. Розвиток різнопланової співпраці з вашою країною розглядається Україною як один із пріоритетних напрямків зовнішньоекономічної політики нашої країни», - сказав А.КЛЮЄВ.

Він підкреслив, що робота комісії буде спрямована на розширення двостороннього співробітництва.

«Ми неухильно дотримуватимемося принципів рівності й взаємної вигоди», - підкреслив А.КЛЮЄВ.

Анонсуючи перше засідання комісії, яке пройде сьогодні, А.КЛЮЄВ підкреслив, що воно буде присвячено, перш за все, підготовці до візиту в Україну глави КНР ХУ Цзіньтао.

А.КЛЮЄВ підкреслив, що головними складовими двосторонніх зв'язків України і Китаю є співробітництво в торгово-економічній, науково-технічній, культурній, космічній, сільськогосподарській та освітніх сферах.

При цьому він підкреслив, що передумовою для розширення двосторонніх економічних зв'язків є відсутність між Україною і Китаєм проблемних питань у політичній сфері.

У свою чергу ЧЖАН Децзян відзначив високий рівень уже існуючих економічних відносин і підкреслив, що в 2010 році товарооборот між Україною і Китаєм перевищив 7,7 млрд. дол. Цього року, підкреслив він, планується збільшити його до 10 млрд. дол.

«Ми впевнено наближаємося до мети вивести двосторонній товарооборот на рівень 10 млрд. дол. США до 2012 року», - сказав ЧЖАН Децзян.

Він підкреслив, що Україна і Китай активно розвивають співробітництво в науково-технічній, космічній сферах, а також у сільському господарстві, освіті та культурі. Також активно розвиваються й міжрегіональні зв'язки.

Також ЧЖАН Децзян зазначив, що і в Україні, і в Китаї спостерігається позитивна динаміка економічного розвитку.