На Луганщині на Великодні та травневі свята для місцевих діятиме спрощений пропуск на кордоні з РФ

13:07, 20 квітня 2011
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Під час Великодніх та травневих свят, в період з 22 по 25 квітня, з 30 квітня по 3 травня та з 7 по 10  травня здійснюватиметься спрощений пропуск через державний кордон громадян – жителів прикордонних районів України та Російської Федерації в місцевих пунктах пропуску, а також на окремих напрямках.

Як повідомили УНІАН в прес-службі  Луганського прикордонного загону, рішення прийнято, враховуючи родинні та дружні зв’язки жителів прикордонних районів Луганської області України та Білгородської, Воронезької і Ростовської областей Російської Федерації.

Для  жителів міста Луганська пропуск буде здійснюватись у пішому порядку у двох пунктах пропуску «Юганівка» та  «Герасимівка»  Станично-Луганського району.

За рішенням надзвичайної протиепізодичної комісії пропуск через державний кордон громадян – жителів прикордонних районів України та Російської Федерації буде здійснюватись лише в пішому порядку.
 

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