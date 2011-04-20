На Луганщині на Великодні та травневі свята для місцевих діятиме спрощений пропуск на кордоні з РФ

Під час Великодніх та травневих свят, в період з 22 по 25 квітня, з 30 квітня по 3 травня та з 7 по 10 травня здійснюватиметься спрощений пропуск через державний кордон громадян – жителів прикордонних районів України та Російської Федерації в місцевих пунктах пропуску, а також на окремих напрямках.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Луганського прикордонного загону, рішення прийнято, враховуючи родинні та дружні зв’язки жителів прикордонних районів Луганської області України та Білгородської, Воронезької і Ростовської областей Російської Федерації.

Для жителів міста Луганська пропуск буде здійснюватись у пішому порядку у двох пунктах пропуску «Юганівка» та «Герасимівка» Станично-Луганського району.

За рішенням надзвичайної протиепізодичної комісії пропуск через державний кордон громадян – жителів прикордонних районів України та Російської Федерації буде здійснюватись лише в пішому порядку.

