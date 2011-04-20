В Алушті пройде перший Європейський економічний конгрес

18-22 травня 2011 року в Алушті (АР Крим) пройде перший Європейський економічний конгрес, організований Європейським економічним сенатом (ЄЕС).

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила сьогодні на прес-конференції генеральний секретар Міжнародного комітету із захисту прав платників податків у країнах Центральної і Східної Європи, Центральної Азії Лора АПАСОВА.

За її словами, у ході конгресу будуть розглянуті питання співпраці між ЄС і українським бізнесом. Представники сторін проведуть відкриту дискусію про шляхи розвитку економіки, реалізації структурних реформ (пенсійної, охорони здоров'я, податкової) і стратегії інвестування в сучасній економічній ситуації в ЄС і Україні.

За словами Л.АПАСОВОЇ, конгрес буде проведений за приватні кошти.

Як зазначив директор Європейського економічного сенату, генеральний секретар Асоціації платників податків Європи Майкл ЄГЕРЬ, до участі у конгресі запрошені українські політики. «Ми охоче хотіли б проводити дискусії з політиками. Ми запросили важливих політиків, але поки що відповіді особливої не було. Ми завжди готові до діалогу», – сказав він.

М.ЄГЕРЬ також зазначив, що до Європейського економічного сенату входять 300 сенаторів, які, зокрема, беруть участь у вирішенні важливих питань у ЄС.

На думку сенатора ЄЕС Тоні НАУМОВА, Україні необхідно вирішити ряд питань для залучення іноземних інвесторів, зокрема, ввести «законодавчі норми про прибутковість і повернення інвестицій».

Довідка УНІАН. Впливова європейська організація Європейський економічний сенат у лютому 2010 року ухвалила рішення про надання місць у сенаті українським політикам і бізнесменам.