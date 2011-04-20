Київрада обрала своїм секретарем Герегу. Її кандидатуру вніс Черновецький

14:46, 20 квітня 2011
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Київрада підтримала кандидату Галини ГЕРЕГИ на посаду секретаря Київської міської ради.

Як передає кореспондент УНІАН, за її кандидатуру проголосували 89 з 90 присутніх в залі депутатів Київради.

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ від себе особисто та депутатського корпусу привітав її з обранням та запропонував взяти слово.

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