Київрада обрала своїм секретарем Герегу. Її кандидатуру вніс Черновецький

Київрада підтримала кандидату Галини ГЕРЕГИ на посаду секретаря Київської міської ради.

Як передає кореспондент УНІАН, за її кандидатуру проголосували 89 з 90 присутніх в залі депутатів Київради.

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ від себе особисто та депутатського корпусу привітав її з обранням та запропонував взяти слово.