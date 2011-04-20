Росія пропозиціями про вступ до МС провокує ЄС припинити переговори з Україною - експерт

Пропозиціями щодо вступу України до Митного союзу Росія хоче спровокувати ЄС на припинення переговорів з Україною.

Я передає кореспондент УНІАН, таку думку на прес-конференції «Українсько-російські відносини після Харківських угод» висловив політичний аналітик Інституту Євроатлантичного співробітництва Володимир ГОРБАЧ.

«Головною метою їхньої активності було не стільки втягнути Україну в Митний союз, скільки спровокувати припинення переговорів з Європейським Союзом», – сказав він.

На думку експерта, всі проекти, які Росія пропонує на території колишнього Радянського Союзу, носять реінтеграційний характер, і вони є не стільки економічними, адже економіка є лише засобом, скільки політичними. «Митний союз Росії, Білорусі і Казахстану – це політичний проект, який об’єднує країни, що не є членами СОТ, і таким чином вони хочуть відгородитися від світової економіки. Відповідно, Україна розцінюється як ринок збуту і резервуар для черпання демографічних ресурсів, в тому числі трудових», – зазначив В.ГОРБАЧ.

Він переконаний, що Росія, усвідомлюючи те, що Україна вже перебуває в процесі євроінтеграції, ведучи перемовини щодо угоди про Асоціацію, хоче цьому завадити. «Російське бажання нізащо не відпустити Україну в інший, не москвоцентристський, інтеграційний процес і є пріоритетним у цьому підході», – підсумував він.