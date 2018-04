Samsung і «Фокстрот» підбивають підсумки проекту «Дотик надії»

Ініційована компанією «Samsung Electronics Україна» та мережею супермаркетів електроніки та побутової техніки «Фокстрот. Техніка для дому» благодійна акція «Дотик надії» проходила c 22 листопада 2010 року по 22 січня 2011, повідомили в прес-службі мережі.

Згідно з повідомленням, до акції, головна мета якої - допомогти маленьким українцям у боротьбі з онкологічними захворюваннями, приєдналися тисячі людей. Зібрані кошти були передані благодійному фонду «Сподіваюся і вірю» для придбання сучасного комплексу обладнання, необхідного для ефективного лікування пацієнтів дитячого відділення Національного інституту раку України.

«Ініціюючи проект «Дотик надії», ми, в першу чергу, прагнули надати реальну допомогу в лікуванні дитячої онкології і на власному прикладі показати, що допомога - це більше, ніж слова. Саме таким був девіз акції. Для Samsung Electronics питання охорони здоров`я завжди були пріоритетним напрямком соціальних проектів: компанія підтримує Науково-практичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії, а також ряд пологових та дитячих будинків, - відзначив президент компанії «Samsung Electronics Україна» Юнгчул Парк. - Ми зробили перший крок для того, аби подібні ініціативи стали нормальною практикою українського бізнесу. Тому одним з найбільш істотних досягнень проекту «Дотик надії», на мій погляд, є те, що нам вдалося не тільки привернути увагу громадськості до проблеми, а й залучити бізнес-партнерів. І ми не збираємося зупинятися на досягнутому: в наших планах - зробити проект традиційним і ще більш масштабним».

«Успішна реалізація благодійного проекту «Дотик надії» - результат єднання благородних ідей і можливостей компаній-лідерів. У повсякденному житті ми не завжди знаходимо час звернути увагу на потреби інших людей. Ця акція загострила увагу на проблемах найбільш вразливої частини нашого суспільства - дітей. Кожен українець зміг зробити свій внесок у загальну справу - у здоров`я нації, у щасливе майбутнє цих діток. Компанія «Фокстрот. Техніка для дому» вдячна кожному! Ми раді, що розвиток мережі, наш європейський підхід і соціально орієнтована діяльність дозволяють зробити життя українців кращим», - коментує Уве Кленк, виконавчий директор компанії« Фокстрот. Техніка для дому».

У комплекс обладнання, переданого дитячому відділенню Національного інституту раку України, входять модуль для зберігання біологічних матеріалів при кріогенній температурі KRYO 560-16, магістраль для отримання тромбоцитів LDP, лабораторний програмний морозильник ProfLine Pegasus, апарат для автоматичного комплексного аферезу MCS +, апарат штучної вентиляції легенів Carina , комплект джерел безперебійного живлення та витратні матеріали.

«Спасибі всім, хто не залишився байдужим до наших потреб і вніс свою лепту у справу боротьби з онкозахворюваннями у дітей. Найчастіше відсутність технічних можливостей для надання допомоги пацієнту може коштувати йому життя. А впродовж року - це сотні життів, - каже завідувач дитячим відділенням Національного інституту раку Україна Григорій Климнюк. - Наше відділення щорічно приймає близько 300 дітей з усієї України. У лікуванні ми прагнемо використовувати найсучасніші методи і технології: найбільш ефективні та найменш травматичні. Завдяки подарованому організаторами проекту обладнанню ми зможемо здійснювати забір, зберігання та трансплантацію стовбурових клітин - одного з основних компонентів крові, який дозволяє відновити кровотворення після дуже інтенсивної хіміотерапії і використовується для лікування дітей групи високого ризику».

До проекту «Дотик надії» міг приєднатися кожен покупець техніки Samsung в одному з 200 магазинів «Фокстрот. Техніка для дому» по всій Україні. Протягом акції організатори дарували дітям гарний настрій і надію на краще. Напередодні Нового року представники компаній Samsung Electronics і «Фокстрот» відвідали маленьких пацієнтів і влаштували для них справжнє свято, подарувавши фруктові набори, незвичайні подушки-іграшки і організувавши чудове віртуальну подорож світом. А створена на сайті проекту (www.nadija.org) галерея малюнків маленьких художників під назвою «Кожен день як диво» дозволила всім його відвідувачам поглянути на світ очима дітей, які, незважаючи на обставини, цінують кожну хвилину життя, з радістю і надією зустрічають новий день.

Довідка УНІАН. Samsung Electronics Co., Ltd. - Світовий лідер у галузі виробництва напівпровідників, телекомунікаційного та цифрового медіа-обладнання, а також у сфері технологій цифрової конвергенції. Консолідовані продажі компанії у 2009 році склали 116,8 млрд. доларів США. Штат Samsung Electronics нараховує близько 188 тис. співробітників, що працюють в 185 офісах в 65 країнах світу. До складу компанії входять вісім незалежно керованих бізнес-підрозділів: Visual Display, Mobile Communications, Telecommunication Systems, Digital Appliances, IT Solutions, Digital Imaging, Semiconductor і LCD. Будучи одним із світових брендів, які найшвидше зростають, Samsung Electronics лідирує на ринках цифрових телевізорів, мікросхем пам`яті, мобільних телефонів і LCD-дисплеїв. Додаткову інформацію можна знайти на веб-сервері Samsung: www.samsung.com.

Компанія «Фокстрот. Техніка для дому» була заснована в 1994 році і на сьогоднішній день є безумовним лідером українського ринку з роздрібного продажу аудіо-, відео-, побутової техніки і електроніки в мережевому сегменті. Частка ринку кінцевого споживання БТіЕ становить більше 20% в Україні і більше 15% в Молдові. Станом на 15 квітня 2011 року компанія нараховує 198 супермаркетів «Фокстрот. Техніка для дому» і 40 гіпермаркетів FoxMart. Компанія представлена в 102 обласних і районних центрах України, загальна торгова площа об`єктів складає більше 200 000 кв. м. У 2007 році компанія вийшла на міжнародну арену і представлена в Молдові.