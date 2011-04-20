Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявляє, що розглядає питання своєї відставки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час сесії Київради.

Так, коли затверджувався порядок денний сьогоднішнього засідання, фракція «БЮТ-Батьківщина» озвучила пропозицію внести на розгляд депутатів питання про відставку Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО і затвердження звернення до Верховної Ради про призначення в Києві дострокових місцевих виборів.

На цю пропозицію голова Регламентної комісії Київради Віталій ПАВЛИК (фракція Блоку Черновецького) заявив, що такі проекти рішень не підготовлені й не проходили розгляд комісії, тому не можуть бути розглянуті сьогодні на засіданні міськради, оскільки це порушує регламент.

Протягом обговорення слово взяла депутат фракції «УДАР Віталія Кличка» Наталія НОВАК і звернулася до Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО з пропозицією повторити «подвиг, який зробив Олесь Станіславович (ДОВГИЙ) і подати у відставку». «Можливо у Вас вистачить волі також написати заяву про відставку», - звернулася вона до мера.

У відповідь Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ сказав: «У мене вистачить волі. Я для себе це питання розглядаю. Але ми все розглядатимемо колегіально».

Після цих слів він передав слово наступному депутату для виступу й обговорення подальшого ходу засідання, а питання відставки мера вже не ставилося.

Як повідомляв УНІАН, фракції «БЮТ-Батьківщина» і «УДАР Віталія Кличка» в Київраді наполягають на тому, що Києву необхідні дострокові вибори.