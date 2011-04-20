Головне на 20 квітня

Енергетика

У рамках Київського Саміту з питань безпечного та інноваційного використання ядерної енергії, що відбувся вчора під головуванням Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, глави держав і урядів, керівники міжнародних організацій ухвалили Декларацію за підсумками Зустрічі високого рівня.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, президенти Казахстану, Польщі, Швейцарії, Угорщини та Хорватії, прем’єр-міністри Азербайджану, Бельгії, Литви, Франції, а також Генеральний секретар ООН, Президент Європейської Комісії, Президент ЄБРР, Генеральний директор МАГАТЕ, інші високопосадовці міністерського рівня були спільні у висновку, що лише об’єднання зусиль світової спільноти дозволить запобігти і зменшити негативні наслідки аварій на атомних електростанціях у майбутньому.

“Імплементація заходів з ядерної безпеки повинна і надалі залишатися ключовим пріоритетом у всіх видах діяльності у галузі ядерної енергетики. Високі стандарти культури ядерної безпеки мають бути невід’ємною умовою використання ядерної енергії”, – зазначається у декларації.

Також лідери глав держав і урядів країн - учасниць Саміту разом із керівництвом міжнародних організацій підтвердили налаштованість й надалі “підтримувати найвищий рівень готовності до надзвичайних ситуацій і належним чином реагувати на непередбачувані наслідки аварій на атомних електростанціях”.

Водночас вони закликали країни, що мають АЕС, вжити заходів, щоб зробити виробництво атомної енергії якомога безпечнішим. “Ми закликаємо усі країни, що ще не приєдналися до Конвенції з ядерної безпеки, зробити це якомога швидше. Ми закликаємо відповідні відомства та регулюючі органи країн з атомними електростанціями здійснити перевірку АЕС з метою визначення їх спроможностей щодо підтримання необхідного рівня безпеки у разі надзвичайних ситуацій”, – йдеться у декларації.

Крім того, у МЗС України зазначають, що учасники Саміту продемонстрували політичну волю і спроможність співпрацювати разом з метою подолання наслідків надзвичайних ситуацій на об’єктах ядерної енергетики, “що дозволило залучити 550 млн євро, які будуть спрямовані на завершення усього комплексу робіт на 4-му Реакторі Чорнобильської АЕС”.

Фонд державного майна України планує виставити першим на продаж державний пакет акцій енергогенеруючої компанії «Західенерго» і трьох енергопостачальних компаній.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова ФДМУ Олександр РЯБЧЕНКО сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

«Попередньо ми планували, і не відмовляємося від цього плану, з генерації виставити першою «Західенерго»… На перший конкурс ми плануємо виставити одну генерацію і три обленерго», - сказав О.РЯБЧЕНКО, не виключивши при цьому, що однією з енергопостачальних компаній, які можуть бути виставлені на продаж на першому конкурсі, може бути «Київенерго».

При цьому він припустив, що перший конкурс буде оголошений у червні-липні.

«Якщо вдасться, червень-липень - перші оголошення будуть у цьому районі, можливо, серпень», - сказав О.РЯБЧЕНКО, зазначивши при цьому, що терміни виставлення на продаж залежать від ухвалення на рівні Кабінету міністрів ще ряду рішень, пов`язаних з приватизацією енергокомпаній.

О.РЯБЧЕНКО повідомив, що надалі під час приватизації використовуватиметься схема, коли разом з однією енергогенеруючою компанією виставлятиметься від 3 до 4 державних пакетів обленерго. При цьому рішення про черговість виставлення на продаж тих або інших пакетів обленерго і генерацій ухвалюватиметься на підставі їх готовності до продажу, тобто їх фінансового стану, балансу, а також враховуватиметься думка Міністерства енергетики і вугільної промисловості.

Також О.РЯБЧЕНКО зазначив, що при продажу держпакетів ФДМУ вважає недоцільним їх дроблення, оскільки така схема виправдана лише за відсутності на ринку покупців, готових викупити єдиний пакет.

«Я думаю, що дроблення не буде. На сьогодні у нас немає інформації, що уряд має намір піти таким шляхом», - сказав О.РЯБЧЕНКО.

У жовтні-листопаді цього року буде розпочато транспортування газу газопроводом «Північний потік».

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН, виступаючи перед Держдумою із звітом про роботу уряду в 2010 році.

«У червні вона (прокладка «Північного потоку» – УНІАН) закінчиться і в липні буде подано технологічний газ, а в жовтні-листопаді ми почнемо постачати газ споживачам в Європі. Робота завершується», – сказав В.ПУТІН.

При цьому він висловив переконання, що будуть досягнуті успіхи і на інших напрямках, що ще більше зміцнить енергобезпеку Росії.

«Колись Петро І прорубував вікно в Європу. Для чого? Насамперед для здійснення економічної діяльності та торгівлі. Нам з точки зору виходу на зовнішні ринки кватирку закрили. Складно стало через транзитні країни проходити», – сказав прем`єр-міністр Росії.

Він також підкреслив, що для РФ дуже важливий прямий вихід на ринки збуту традиційних товарів. «Це наш стратегічний вибір, і ми рухатимемося. Ми не будемо утискувати інтереси транзитних держав, але з урахуванням того, що зараз відбувається в Європі після катастрофи на Фукусімі-1, потреби в енергосировині тільки зростатимуть», – сказав В.ПУТІН і додав, що це приведе до затребуваності нової енергетичної інфраструктури.

Він також нагадав, що Німеччина прийняла рішення відмовитися від використання АЕС.

НАК «Нафтогаз України» повернула «РосУкрЕнерго» (Швейцарія) усі 12,1 млрд. кубометрів газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив журналістам співвласник «РосУкрЕнерго» Дмитро ФІРТАШ, відповідаючи на питання щодо повернення природного газу, який раніше був відчужений у компанії «РосУкрЕнерго».

«Ми своє повернули – статус-кво відновлений», - сказав Д.ФІРТАШ.

Україна і Росія домовилися про створення робочої групи з питань постачань газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій БОЙКО під час першої міжнародної конференції «Енергетична політика України: питання нетрадиційного газу», що проходить у Києві.

«Вчора до нас приїжджав віце-прем`єр уряду Росії Ігор СЄЧІН, і ми обговорили аспекти, пов`язані з постачаннями газу. Переговори будуть продовжені», - сказав він.

При цьому Ю.БОЙКО додав, що «ми домовилися про створення робочої групи, яка відпрацьовуватиме ці питання. Йде конструктивний діалог».

Українські партнери просять перейти на рублі при розрахунку за енергоносії.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН, виступаючи зі звітом про роботу уряду РФ у 2010 році перед Державною думою.

«Сьогодні наші українські партнери просять, щоб ми перейшли до розрахунків у рублях за енергоносії», - сказав В.ПУТІН.

Він також заявив, що РФ зміцнюватиме національну валюту й зробить її резервною на пострадянському просторі, такий процес у цьому регіоні, за його словами, вже відбувається.

В.ПУТІН повідомив, що Білорусь майже 90% платежів за енергоносії робить у рублях.

«Ось вам і створення фінансового центру в Росії. Про це говорить і уряд, і президент. Це не ефемерні плани. Ми рухаємося в цьому напрямку й реально добиваємося результату – поступово, потихеньку. Курочка по зернятку клює – тук-тук», - сказав він.

Україна перегляне технічні підходи до будівництва нових ядерних блоків у зв`язку з аварією на японській АЕС «Фукусіма-1».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій БОЙКО у ході першої міжнародної конференції «Енергетична політика України: питання нетрадиційного газу».

«Ми переглянемо технічні підходи до нових ядерних блоків, і будуватимемо на тих технологічних принципах, які дозволять їх експлуатувати спокійно», - сказав він.

Також міністр додав, що сьогодні делегація українських фахівців–ядерників відбула до Брюсселя для відпрацювання критеріїв проведення стрес-тестів на українських АЕС.

Фінанси

Верховна Рада України відмовилася встановити мораторій на деякі заходи державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення проекту закону “Про встановлення мораторію на деякі заходи державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”, внесеного депутатом від "БЮТ-Батьківщини" Наталею КОРОЛЕВСЬКОЮ, проголосували лише 88 народних депутатів з 390 зареєстрованих в сесійній залі.

Проектом закону пропонувалося встановити до 1 січня 2012 року мораторій на здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності органами державної податкової служби, їх посадовими чи службовими особами щодо суб’єктів малого підприємництва, які є платниками єдиного та фіксованого податків.

Голова Наглядової ради Group DF Дмитро ФІРТАШ заявляє про намір взяти участь у додатковій емісії банку «Надра».

Як передає кореспондент УНІАН, про це бізнесмен заявив сьогодні журналістам після засідання Союзу хіміків України.

«Я думаю, що ми братимемо» участь, – сказав він, додавши: - Я думаю, що у мене буде контрольний пакет банку «Надра».

За словами Д.ФІРТАША, взяти участь у купівлі акцій додаткової емісії банку «Надра» висловили бажання зарубіжні фінансові структури. «Три західні фонди на нас вийшли з пропозицією брати участь у додатковій емісії банку «Надра», - додав Д.ФІРТАШ.

Із 1 квітня ц.р. середній рівень пенсій в Україні становить 1177 грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції віце-прем`єр-міністр України – міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО.

Він нагадав, що з 1 квітня рівень мінімальної пенсії в Україні зріс до 764 грн.

За словами С.ТІГІПКА, у зв`язку з підвищенням рівня середньої заробітної плати за підсумками 2010 року на 20% п`ята частина цього підвищення направляється на індексацію пенсій. «Це означає, що індексуються пенсії пенсіонерам, яким не піднімали пенсії у відповідний період або цей рівень був менше відповідної величини», - сказав віце-прем`єр.

Крім того, він зазначив, що з 1 березня ц.р. пенсії в Україні підвищено в середньому на 4%.

(УНІАН)