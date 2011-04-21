Анонс на 21 квітня

* Відбудеться пленарне засідання Верховної Ради України.

* Відбудеться відкрите засідання НКРЕ та брифінг для представників ЗМІ.

* Круглий стіл на тему: "Як європейська Україні буде дружити з країнами Митного союзу". Організатор - громадська Експертна Рада при Українській частині комітету з питань співробітництва між Україною та ЄС за підтримки МФ "Відродження". Учасники: директор департаменту з питань розвитку трудового потенціалу Конфедерації роботодавців України Родіон Колишко; експерт з правових питань українсько-європейського дорадчого центру з питань законодавства (UEPLAC) Роберт Хорольський; директор Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Ігор Бураковський, директор енергетичних програм Центру "Номос" Михайло Гончар; голова ГО "Інститут власності та свободи" Дмитро Ляпін, голова ВО підприємців малого та середнього бізнесу «Фортеця» Оксана Продан та ін.

* Прес-конференція на тему: "Актуальні питання реструктуризації проблемних кредитів. Нові програми банку "Форум". Учасники: член правління за ризиками банку "Форум" Вадим Березовик, директор департаменту проблемних активів роздрібного бізнесу банку "Форум" Алла Слободянюк.

* Прес-конференція на тему: «Підписання Харківських угод: що отримала України рік тому?». Учасники: науковий директор Інституту євроатлантичного співробітництва Олександр Сушко, заступник директора Інституту світової політики Сергій Солодкий та експерт з енергетичних питань Центру Разумкова Володимир Омельченко.

* 10-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Досвід впровадження роздільного збору відходів в Україні». За різними даними, близько 4-7% площі України зайнято під звалища та полігони відходів. Єдиний спосіб вирішення проблеми відходів в Україні - впровадження роздільного збору, під час якого всі ресурсоцінні компоненти сортуються і відправляються на переробку. Національний проект компанії ГрінКо «Роздільний збір відходів - крок у майбутнє!» запроваджено в Києві, Дніпропетровську, Донецьку, Миколаєві та Івано-Франківську. Будуть підведені підсумки роботи проекту. Учасники: Є. Біланчук, перший заступник голови правління ВАТ «ГрінКо»; А. Ігнатенко, директор департаменту благоустрою, комунального обслуговування та міського електротранспорту Мінрегіонбуду України; Ю. Грибан, ген.директор ТОВ «ГрінКо-Київ»; М. Байдаченко, центр сталого розвитку «Роза вітрів» (м. Донецьк) та ін. (вул.Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* Розпочнеться дводенний Національний семінар журналістів регіональних ЗМІ. Прем`єр-міністр України Микола Азаров виступить перед представниками ЗМІ з аналізом економічних процесів, що відбулися в Україні після президентських виборів 2010 року. Також на семінарі будуть виступати: віце-прем`єр-міністр - міністр соціальної політики Сергій Тігіпко, міністр освіти і науки, молоді та спорту Дмитро Табачник, віце-прем`єр-міністр - міністр інфраструктури Борис Колесніков, заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Україна Анатолій Максюта.

* Відбудеться спільна прес-конференція Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) і компанії «Укрпродукт Груп», провідного виробника і дистриб`ютора молочної продукції в Україні на тему: «Надання кредиту ЄБРР компанії «Укрпродукт Груп» на модернізацію виробництва». Учасники: Томас Міров, президент ЄБРР, Андре Куусвек, директор ЄБРР в Україні; Джек Роуелл, незалежний голова Ради директорів, «Укрпродукт Груп»; Сергій Євланчик, головний виконавчий директор, «Укрпродукт Груп».

* Прес-конференція, що підводить підсумки Міжнародної конференції з проблем Чорнобиля, яка пройшла 16 квітня за участю провідних фахівців, учених та експертів. Результатом конференції стало створення Міжнародного Координаційної громадського Чорнобильського Ради, до складу якої увійшли експерти, лікарі, вчені й чорнобильські організації.

* Міністерство фінансів України проводить ділову Зустріч з Представникам Німецької Консультатівної групи з питань економічніх реформ. Тема зустрічі - партнерство в продажам з імплементації Бюджетного та Податкового кодексів України.

* Прес-конференція, присвячена підписанню договору про співпрацю Міжнародної Фінансової Корпорації (IFC) та Ерсте Банку. Учасники: Павло Цетковський, голова правління Ерсте Банку; Олена Волошина, голова представництва IFC в Україну; Максим Титов, керівник програми стимулювання інвестицій в енергозбереження.

* Круглий стіл на тему: «Ринок комерційної нерухомості очима топ-консалтингових компаній». Учасники: Сергій Бут, керуючий партнер компанії «NAI Pickard»; Ігор Сіренко, директор департаменту оцінки, MRICS компанія «NAI Pickard»; Наталія Миколайчук, заступник директора, керівник відділу торговельної нерухомості компанії DTZ; Євгенія Локтіонова, директор компанії UTG; Наталія Кравець, директор департаменту торговельної нерухомості, «Colliers Intrernational». Модератор: Яна Довгань, редактор рубрики «Нерухомість та будівництво» ЛІГАБізнесІнформ.

* 11-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Національний проект «Зелена енергія» як альтернатива використанню та розвитку атомної енергетики в Україні». Відбудеться презентація національної програми «Зелена енергія», розробленої Інститутом екологічної експертизи «Зелений стандарт» на замовлення політичної партії «Зелені». В роботі візьме участь Олександр Прогнімак, голова Євразійського Об`єднання Зелених Партій, голова ПП "Зелені". Питання: Проблеми з ліквідацією наслідків Чорнобильської аварії; Атомна енергетика і проблеми енергоспоживання: світові тенденції після вибуху на японській АЕС «Фукусіма-1»; Ситуація в атомній енергетиці України: проблемні питання; Аргументи проти продовження курсу на пріоритетний розвиток атомної енергетики; сучасні альтернативи атомній енергетиці. Пропозиції Партії «Зелені»: національний проект «Зелена енергія» (вул.Хрещатик, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефон: 066731 1913 61, slobvad@ya.ru, 044545 65 72, info_prognimak@ukr.net до 20 квітня.

* Відбудеться розширене засідання Економічної ради УСПП. Будуть обговорюватися результати впровадження Податкового кодексу в 1-му кварталі поточного року і будуть розглядати перспективи розвитку підприємництва. Учасники: президент УСПП Анатолій Кінах, президент Академії фінансового управління при Мінфіні Тетяна Єфименко, голова правління Асоціації «Укртютюн» Валентина Хоменко, голова Ради національних асоціацій товаровиробників при КМУ Валентина Ізовіт. Очікується участь міністра фінансів України Федора Ярошенка, голови ДПСУ Віталія Захарченко, голови комітету ВР з питань податкової та митної політики Віталія Хомутинника.

* Відбудеться підписання документу, який запроваджуватиме нові для українського держуправління механізми співпраці «великої четвірки» - провідних аудиторських компаній, - з Державним агентством з інвестицій та управління національними проектами України, під час якого будуть оголошені шляхи участі світових консалтингових кампаній у тендерних конкурсах, антикорупційних заходах, підготовці та презентації Національних проектів на світовому фінансовому ринку. Візьмуть участь: голова Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами Владислав Каськів, генеральний директор PricewaterhouseCoopers Борис Краснянський, керуючий партнер Deloitte Touche Tohmatsu Володимир Вахт, керуючий партнер Ernst & Young Олексій Кредісон, керуючий директор KPMG Флоріс Х.Л. Шурінг.

* У ВРУ відбудеться брифінг народного депутата України Андрія Парубія, міністра закордонних справ України 2007-2009 рр. Володимира Огризка та Уповноваженого Президента В. Ющенка з міжнародних питань і енергетичної безпеки Богдана Соколовського на тему: «Презентація проекту Закону про денонсацію Угоди між Україною і Російською Федерацією про продовження базування Чорноморського Флоту Російської Федерації на українській території, підписаного Президентом В. Януковичем у квітні 2011 року».

* 12-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "25 років Чорнобильської трагедії: між життям і смертю. Роль зв`язківців і будівельників "Саркофагу" під час ліквідації аварії на ЧАЕС". Буде розказано як про роль зв`язківців і будівельників "Саркофагу" під час ліквідації аварії на ЧАЕС, їхні долі, так і про сьогоднішні проблеми. Зокрема, про невиконання державних гарантій інвалідам-ліквідаторам, порушення їхніх прав, невідповідність дійсності компенсаційних виплат, присвоєння пільг чиновниками і людьми, що не мали відношення до ліквідації аварії на ЧАЕС. Учасники: Олександр Сугоняко, ліквідатор, командир 664-ї лінійно-кабельної роти зв`язку в/чА-1735, президент АУБ; Сергій Красильников, ліквідатор, інвалід І-ї групи, голова районної спілки інвалідів Чорнобиля м. Києва; Василь Власенко, полковник, ліквідатор, начальник вузла зв`язку "Станиця" в зоні відчуження, голова спілки ліквідаторів-зв`язківців в/чА-1735; Микола Гановський, полковник, ліквідатор, нач.вузла зв`язку "Станиця"; Олександр Мечников, полковник, ліквідатор, командир 664-ї лінійно-кабельної роти зв`язку в/чА-1735 (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* Прес-конференція представництва Фонду імені Гайнріха Бьолля в Україні на тему: "25 років після Чорнобильської катастрофи і місяць після трагедії на" Фукусіма-1": атомна енергетика не має майбутнього". Учасники: співголова фракції Зелених у Європейському парламенті (Брюссель) Ребекка Хармс; керівник представництва Фонду імені Гайнріха Бьолля в Україні Кирило Савін.

* Прес-конференція з нагоди початку літнього туристично-курортного сезону в Україну та обговорення питань конкурентоспроможності українського туристичного продукту, враховуючи міжнародні рейтинги. Учасники: заст.голови Державної служби туризму і курортів Дмитро Заруба, президент туристичного прес-клубу Україні Ігор Слісаренко; голова Ради з питань туризму і курортів Євген Самарцев, президент Всеукраїнської асоціації туристичних операторів Ігор Голубаха, президент Туристичної асоціації України Борис Вихристенко, президент Асоціації лідерів турбізнесу України Олена Шаповалова.

* У редакції газети «Известия в Украине» відбудеться круглий стіл на тему: «25-річниця аварії на ЧАЕС: чого навчила нас катастрофа». Запрошені: Олексій Бреус, колишній оператор 4-го енергоблоку ЧАЕС, Микола Тронько, директор Інституту ендокринології та обміну речовин, Валерій Запорожан, віце-президент Академії медичних наук України, Сергій Курикін, екс-міністр екології та природних ресурсів України.

* Відбудеться засідання опозиційного уряду на тему: «Наслідки підписання Харківських угод».

* Відбудеться брифінг директора ДК «Газ України» Едуарда Швидкого на тему: «Підсумки опалювального періоду 2010-2011 року».

* Відбудеться конференція «Митно-тарифне і нетарифне регулювання, заходи санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю в державах-членах Митного союзу». У рамках конференції виступлять експерти, вчені, керівники профільних управлінь та відомств, представники Секретаріату Комісії Митного союзу, що курирують підготовку основних нормативно-правових актів Митного союзу і Єдиного економічного простору в рамках ЄврАзЕС.

* За участю керівництва КМДА відбудеться урочиста церемонія нагородження лауреатів Першого туру Всеукраїнського рейтингу «Сумлінні платники податків - 2011».

* 15-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Асоціація імпортерів і дистриб`юторів автокомпонентів (АІДА), її мета, завдання і роль на ринку автокомпонентів». Мова піде про основні проблеми ринку: сертифікації імпортованих товарів, монополізації послуг сертифікації та проблеми митного оформлення імпортованих товарів. Також буде обговорено факт створення єдиної приватної структури, яка займається сертифікацією імпортної продукції, що можна розцінити як незаконну монополізацію послуг сертифікації. Як результат, усі процедури з сертифікації будуть складнішими і в 2-3 рази дорожчими. Учасники: представники компаній: ТОВ "Спецторг Трак", ТОВ "Автодістріб`юшн Україна", ТОВ" Ірбіс-Авто", ТОВ "Еліт-Україна", ТОВ "Інтер Карс Україна", ТОВ "Трак Маркет", ТОВ "Фота Україна", ТОВ "Автолідер", ТОВ "Автоформула Плюс" (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефон: (044) 490-93-34 вн. 7984. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* Круглий стіл на тему: «Громадський моніторинг бюджету Києва-2010: виконання і публічний звіт». Організатор: ГО «Фонд «Відкрите суспільство». Учасники: керівник проекту Фонду «Відкрите суспільство» Петро Біля; економічний експерт Фонду «Відкрите суспільство» Олександр Бабанін; економічний експерт Фонду «Відкрите товариство» Андрій Любич. Запрошені: депутат Київради від Блоку Кличка Наталія Новак; експерт центру ім. Разумкова Володимир Жмуцький; голова аналітико-дослідницького центру «Інститут міста» Олександр Сергієнко.

* В УНІАН з 19.00 по 21.00 у рамках Лабораторії "Зроби себе сам" пройде майстер-клас із стратегій креативності для топ-менеджерів і керівників українських компаній: "Де і як шукати інноваційні ідеї для розвитку бізнесу в сучасних умовах?"

Запрошуємо власників компаній, топ-менеджерів, керівників маркетингу та розвитку, а також PR і реклами, взяти участь в інтерактивному майстер-класі зі стратегій креативності.

Грамотне управління процесами креативності в компанії та використання стратегій швидкого прототипування є інструментом створення конкурентної переваги.

У ході 2-х годинного майстер-класу від креативного директора SMM Group (http://www.smmgroup.net) Романа Сторчака учасники:

- обговорять механізми виникнення інновацій;

- дізнаються про креативні інструменти та стратегії для компаній;

- оберуть будь-який напрямок діяльності (або декілька в рамках робочих груп);

- створять новий продукт чи стратегію;

- використають кілька інструментів креативності (вибір інструментів залежить від запитів учасників);

- обговорять життєздатність створеної ідеї.

У Вас вже багато ідей і проектів, але вони не працюють і не приносять прибутку? У ході майстер-класу Ви довідаєтеся, як правильно вибирати ідеї для успішної реалізації.

Дата: 21.04.2011

Час: 19.00-21.00

Місце проведення: УНІАН

Вартість 150 грн.

Спікер: Сторчак Роман (PhD), креативний директор SMM Group, фахівець і консультант з питань управління інноваціями, креативності та особистої ефективності, бізнес-тренер.

Телефон для запису - 279-33-53 або ел. поштою vika@unian.net

(УНІАН)