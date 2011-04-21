Сьогодні у Баку Клюєв візьме участь у засіданні двосторонньої комісії зі співпраці

09:01, 21 квітня 2011
Різне
0

Перший віце-прем`єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій КЛЮЄВ сьогодні, 21 квітня, на чолі української делегації відвідає з робочим візитом Азербайджан.

Як повідомили УНІАН у прес-службі А.КЛЮЄВА, під час візиту він візьме участь у дев`ятому засіданні спільної міжурядової українсько-азербайджанської комісії з питань економічної співпраці.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter