Сьогодні у Баку Клюєв візьме участь у засіданні двосторонньої комісії зі співпраці

Перший віце-прем`єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій КЛЮЄВ сьогодні, 21 квітня, на чолі української делегації відвідає з робочим візитом Азербайджан.

Як повідомили УНІАН у прес-службі А.КЛЮЄВА, під час візиту він візьме участь у дев`ятому засіданні спільної міжурядової українсько-азербайджанської комісії з питань економічної співпраці.