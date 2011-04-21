Землетрус магнітудою 6 балів стався в районі японського острова Хонсю

Новий потужний землетрус магнітудою 6 балів стався на схід від узбережжя найбільшого японського острова Хонсю.

Про це передає РІА «Новости» з посиланням на Геологічну службу США.

За даними сейсмологів, епіцентр землетрусу, зафіксованого у четвер о 11.54 за місцевим часом, знаходився за 187 кілометрів на схід від міста Хатінохе у префектурі Аоморі, і за 619 кілометрів від Токіо. Осередок підземних поштовхів залягав на глибині 3,7 кілометра.

Даних про жертви і руйнування немає. Про загрозу цунамі не повідомляється.

За даними сейсмологів, повторні землетруси магнітудою більш як 5,0 можуть тривати в районі Хонсю ще, як мінімум, протягом кількох місяців.

Як повідомлялося, 11 березня на північному сході Японії стався землетрус магнітудою 9, що викликало цунамі заввишки понад 10 метрів. Жертвами стихії, за останніми даними, стали більш як 14 тис. осіб, понад 13,6 тис. вважаються зниклими безвісти.

Після землетрусу на АЕС "Фукусіма-1" була зафіксована серія аварій, викликаних виходом з ладу системи охолоджування. У результаті інцидентів на АЕС бути виявлено кілька витоків радіації, що змусило владу евакуювати людей з 20-кілометрової зони навколо АЕС.