У Лівії загинув українець, ще один отримав поранення

У лівійському місті Місурат загинув 1 громадянин України та 1 поранений внаслідок бойових дій.

Про це УНІАН повідомив директор Департаменту інформаційної політики Міністерства закордонних справ України Олег ВОЛОШИН.

“МЗС отримало сумну звістку про загибель нашого співвітчизника. Поранено іншого внаслідок бойових дій", - поінформував офіційний представник МЗС.

При цьому він висловив жаль, що окремі громадяни України відмовлялися від запропонованих можливостей повернутися до України з таких небезпечних міст, як Місурата. "Саме з цього міста лише у неділю евакуйовано 19 українців», - зазначив О.ВОЛОШИН.

„Не дослухавшись наших рекомендацій, українці стали заручниками ситуації в окремих містах, зокрема у Місураті, довкола якого безпекова ситуація стає загрозливою для життя”, - підкреслив О.ВОЛОШИН.

При цьому він висловив сподівання, що ті українці, які на сьогодні залишились в Лівії, скористаються наявними евакуаційними можливостями. Зокрема, за його даними, 21 квітня орієнтовно о 8-9 ранку до порту Місурата прибуває корабель “RED STAR ONE”, зафрахтований Міжнародною організацією з питань міграції з метою евакуації біженців з блокадного міста Бенгазі, зазначив О.ВОЛОШИН.

МЗС наполегливо рекомендує громадянам України вийти на зв’язок з Посольством України в Тріполі, яке готове надане максимальне сприяння для їх безпечного пересування по території країни.

Загалом, за даними міністерства, в ході евакуації, яка здійснюється з 23 лютого, із Лівії було евакуйовано 601 громадянина України.

Також українською стороною було евакуйовано 274 громадянина з 28 держав.