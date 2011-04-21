ВР спростила процедуру започаткування підприємництва

Верховна Рада України ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення процедури започаткування підприємництва»

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 246 з 399 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Даним законом вносяться зміни до Господарського кодексу України. Зміни передбачають, що статутний капітал державного комерційного підприємства утворюється уповноваженим органом, до сфери управління якого воно належить. Розмір статутного капіталу державного комерційного підприємства встановлюється зазначеним уповноваженим органом.

Статутний капітал державного комерційного підприємства підлягає сплаті до закінчення першого року після державної реєстрації такого підприємства.

Крім того, передбачено, що статутний капітал комунального унітарного підприємства утворюється органом, до сфери управління якого воно входить. Розмір статутного капіталу комунального унітарного підприємства визначається відповідною місцевою радою.

Статутний капітал комунального унітарного підприємства підлягає сплаті до закінчення першого року після державної реєстрації такого підприємства.

Крім того, даним законом вносяться зміни до Цивільного кодексу України. Ними передбачено, що підписані головою і членами комісії з припинення юридичної особи та затверджені засновниками (учасниками) юридичної особи або органом, який прийняв рішення про припинення юридичної особи, примірники передавального акта та розподільчого балансу передаються в орган, який здійснює державну реєстрацію юридичної особи, що припиняється, за місцем її державної реєстрації, а також в орган, який здійснює державну реєстрацію юридичної особи правонаступника, за місцем її державної реєстрації.

Також законом передбачено, що заявлений статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю складається із вкладів його учасників. Розмір статутного капіталу дорівнює сумі вартості таких вкладів.

Статутний капітал товариства визначає мінімальний розмір майна товариства, що гарантує інтереси його кредиторів.

Заявлений статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю підлягає сплаті учасниками товариства до закінчення першого року після державної реєстрації товариства.

Якщо учасники до закінчення першого року після державної реєстрації товариства не сплатили (не повністю сплатити) свої вклади, загальні збори учасників приймають рішення про: виключення із складу товариства тих учасників, які не сплатили свої вклади, та про визначення порядку перерозподілу часток у статутному капіталі; зменшення статутного капіталу та про визначення порядку перерозподілу часток у статутному капіталі; ліквідацію товариства.

Зміни до статуту, пов’язані із зміною розміру статутного капіталу та/або із зміною складу учасників, підлягають державній реєстрації в установленому законом порядку.

Рішення про зменшення розміру статутного капіталу товариства надсилається поштовим відправленням всім кредиторам товариства не пізніше триденного строку з дати його прийняття.

Крім того, вносяться зміни до Закону України “Про господарські товариства” та до Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців”. Ними передбачено, що у разі внесення змін до установчих документів, які пов’язані із зміною складу засновників (учасників) юридичної особи, крім документів, які передбачені частиною першою цієї статті, додатково подається примірник оригіналу (ксерокопія, нотаріально засвідчена копія) одного із таких документів: рішення про вихід юридичної особи із складу засновників (учасників); заяви фізичної особи про вихід із складу засновників (учасників); заяви, договору, іншого документа про перехід чи передачу частки учасника у статутному капіталі товариства; рішення уповноваженого органу юридичної особи про примусове виключення засновника (учасника) із складу засновників (учасників) юридичної особи, якщо це передбачено законом або установчими документами юридичної особи.

Передбачено, що цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.