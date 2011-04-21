Курс НБУ на 21.04.11

Офіційний курс НБУ на 21.04.11100 USD США - 796.5400 (на 20 квітня - 796.5400)100 EUR - 1156.1778 (на 20 квітня - 1139.2115)10 RUR - 2.8301 (на 20 квітня - 2.8026)Облікові курси банківських металів на 21.04. 11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-119879.27 (на 20 квітня-119082.73)961XAG10Срібло-3567.70 (на 20 квітня-3442.65)962XPT10Платина-142421.35 (на 20 квітня-141943.43)964XPD10Паладій-59820.15 (на 20 квітня-58625.34)

Офіційний курс НБУ на 21.04.11 100 USD США - 796.5400 (на 20 квітня - 796.5400) 100 EUR - 1156.1778 (на 20 квітня - 1139.2115) 10 RUR - 2.8301 (на 20 квітня - 2.8026) Облікові курси банківських металів на 21.04. 11 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото - 119879.27 (на 20 квітня - 119082.73) 961 XAG 10 Срібло - 3567.70 (на 20 квітня - 3442.65) 962 XPT 10 Платина - 142421.35 (на 20 квітня - 141943.43) 964 XPD 10 Паладій - 59820.15 (на 20 квітня - 58625.34)

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