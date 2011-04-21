Клюєв: Уряд найближчим часом затвердить план першочергових заходів щодо євроінтеграції на 2011 р.

Перший віце-прем'єр-міністр - Міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій КЛЮЄВ повідомив, що найближчим часом Уряд України затвердить План першочергових заходів щодо євроінтеграції на 2011 рік, яким передбачені завдання, спрямовані на створення умов для функціонування Зони вільної торгівлі з ЄС. Про це він заявив на зустрічі з Членом Єврокомісії з питань розвитку Андрісом ПІБАЛГСОМ, повідомили УНІАН в прес-службі Першого віце-прем'єр-міністра - Міністра економічного розвитку і торгівлі.

За словам А.КЛЮЄВА, в Україні позитивно оцінюють прогрес у переговорному процесі щодо укладення Угоди про асоціацію з ЄС і це підтверджують останні раунди переговорів, які відбулися нещодавно в Брюсселі. Він також додав, що в України є чітка політична воля - завершити переговори до кінця 2011 року.

Перший віце-прем'єр-міністр України висловив надію на те, що в переговорах, зокрема щодо створення зони вільної торгівлі, Євросоюз, як і Україна, буде займати максимально конструктивну позицію, спрямовану на досягнення взаємовигідного компромісу.

А.КЛЮЄВ також висловив подяку Єврокомісії за внесок у реалізацію Чорнобильських проектів, і за зусилля, спрямовані на збір коштів до Фонду «Укриття» і на Рахунок ядерної безпеки. Він назвав беззаперечним позитивом підписання Угоди про фінансування щорічної Програми дій з питань ядерної безпеки (частина ІІ). Перший заступник глави українського Уряду висловив надію, що експерти найближчим часом завершать підготовку Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом України та Європейською Комісією з питань виконання Програм співробітництва у сфері ядерної безпеки та фізичного захисту, і він також буде підписаний найближчим часом.

Перший віце-прем’єр-міністр України також повідомив, що завершується підготовка угод з ЄС про фінансування програми "Підтримка спільної ініціативи зі співробітництва в Криму" та проекту "Місцевий розвиток, орієнтований на громаду, етап ІІ", ці документи сторони зможуть підписати найближчим часом.