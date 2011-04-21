Твір білоруської письменниці переміг у конкурсі «Країна сплачених податків» на кращий сценарій мультфільму

Переможцем конкурсу на кращий сценарій дитячого мультфільму «Країна сплачених податків» стала письменниця з Білорусі Людмила БОГДАНОВА (творчий псевдонім - Ніка Ракітіна), повідомили УНІАН в прес-службі ДПСУ. Конкурс проводився ДПА у Донецької області з ініціативи заступника голови Державної податкової служби України Олександра КЛИМЕНКА.

Робота Л.БОГДАНОВОЇ під назвою «Про славетні діяння податкового інспектора Тараса Лелеко» одноголосно була визнана журі найкращою. Автору вручений подарунковий сертифікат на суму 100 тис.грн.

О.КЛИМЕНКО повідомив, що, як і було заплановано, за твором переможця конкурсу буде знятий мультфільм. «У кожній країні свої методи виховання, проте, скрізь ставлення до сплати податків як до громадянського обов'язку виховується у громадян з раннього віку», - підкреслив О.КЛИМЕНКО.

За його словами, офіційний трейлер і саундтрек до мультфільму будуть готові у червні, а повна версія (13 хвилин) - вийде у жовтні 2011 року. У мультфільма вже є робоча назва - «Місто мрії». У творі білоруської письменниці головний герой - податковий інспектор - разом з дітьми рятує своє місто від лиходіїв-неплатників.

Довідково. Конкурс «Країна сплачених податків» стартував у грудні 2010 року. Всього за час проведення конкурсу надійшло 343 сценарії. Учасниками творчого проекту стали професійні мультиплікатори і аматори з України, Росії та Біларусі. Вік учасників не обмежувався, тому самому молодому автору - 6 років, найстаршому - 65. При цьому багато авторів надали роботи українською мовою.

Людмила Богданова - білоруська письменниця, постійно проживає у Гомелі. У 2008 році був опублікований перший її роман - «Гонитва». За цей твір на європейському фестивалі «Єврокон» Богданова отримала нагороду «Кращий дебют» - медаль, яка вручається кращим молодим письменникам. Також у 2008 році їй вручили «Пальму першості» від донецького Клубу любителів фантастики.