Янукович вважає, що реформи в країні проводити потрібно негайно

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наголошує, що реформи в державі проводити потрібно негайно, а не очікувати зручного часу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав під час виступу на відкритті обласної дитячої лікарні у Черкасах.

Президент підкреслив, що протягом останніх 20 років українцям жилось дуже непросто.

«Я вам скажу, як людина, яка 20 років ходила по цій землі. Я працював спочатку на підприємствах різних керівником, потім потрапив у владу, пізніше в політику, керував урядом двічі. І зараз український народ поклав на мене обов’язки Президента», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, протягом 20 років в країні не проводились комплексні реформи, а зміни робились «шматками». При цьому політики замість того, щоб допомагати, боролись за владу.

«Вони вели нищівну боротьбу за владу як на рівні регіонів, так і на рівні країни… Серед політиків стало модним, як кажуть, хто краще скаже – той кращий політик, хто більше набреше – той розумніший і кращий, і врешті-решт, на Україну почали дивитись як на незрозумілого партнера», - сказав Президент, зауваживши, що це знизило рівень довіри до держави.

Також він зауважив, що політики довели народ своїми сварками, що люди перестали вірити владі. За його словами, не вірять вони їй і сьогодні.

«Останні вибори засвідчили, що далі жити так не можна», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

«Тому ми прийняли рішення не чекати, коли прийде зручний час, його не дочекаєшся, і розпочати негайно реформи, навести порядок в країні», - сказав він.