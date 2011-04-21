Головне на 21 квітня

Енергетика

Європейський банк реконструкції і розвитку готовий виділяти кошти для реалізації в Україні у 2011 році нових інфраструктурних проектів в галузі енергетики.

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент ЄБРР Томас МІРОВ заявив вчора на зустрічі з прем`єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ, у відповідь на висловлену українському прем`єром надію на підтримку нових проектів в Україні.

М.АЗАРОВ повідомив, що уряд готує нові інфраструктурні проекти з реконструкції гідроелектростанцій, модернізації ГТС, підвищення безпеки АЕС і будівництва метрополітену.

«Ми розраховуємо провести переговори з вами і розраховуємо на позитивне рішення по цих проектах», - сказав М. АЗАРОВ.

У свою чергу, Т.МІРОВ нагадав, що ЄБРР затвердив нову стратегію діяльності в Україні на 2011-2014 роки. «Відповідно до цієї стратегії, у 2011 році, як і в минулому, банк буде готовий інвестувати в Україну близько 1 млрд євро на рік у проекти в різних напрямах. Це стосується, зокрема, й енергетичного сектору України, який є надзвичайно важливим як для України, так і в цілому для Європи», - сказав президент ЄБРР.

Також прем`єр-міністр України подякував Т.МІРОВУ за сприяння банку в організації збору коштів на будівництво об`єкту «Укриття» на Чорнобильській АЕС.

Сполучені Штати Америки дотримаються своїх зобов’язань щодо допомоги Україні у подоланні наслідків Чорнобильської катастрофи.

Про це йдеться у листі президента США Барака ОБАМИ до президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, повідомляє прес-служба українського Президента.

Президент США нагадав, що з часу аварії на ЧАЕС Сполучені Штати надали 240 млн доларів на проекти з відбудови Чорнобильського укриття.

«Я хочу повідомити, що Сполучені Штати роблять додатковий внесок у сумі 123 мільйони доларів на ці потреби і закликають інші країні також збільшити їхню підтримку», - заявив американський президент.

За його словами, США й американський народ підтримують Україну у дні відзначення 25-х роковин Чорнобильської трагедії.

«Ми віддаємо належне героїчним зусиллям ліквідаторів, які цілодобово боролися з наслідками аварії 25 років тому», - йдеться у листі Б.ОБАМИ.

Американський президент також зазначив, що існування зони відчуження навколо місця аварії переконливо нагадує, що уроки Чорнобиля мають завжди залишатися в пам’яті людства.

Він також високо оцінив мобілізацію зусиль міжнародної спільноти щодо допомоги Японії в локалізації аварії на АЕС «Фукусіма Даїчі» та наданні підтримки японському народу.

«Я вітаю зусилля уряду вашої країни, спрямовані на допомогу Японії - включаючи пропозицію щодо надання досвіду України, набутого після Чорнобильської аварії. Нехай стійкість народу України та його зусилля у подоланні наслідків Чорнобиля надихають усіх нас у майбутньому», - зазначив Б.ОБАМА.

Перший етап модернізації української газотранспортної системи розпочнеться вже влітку.

Про це повідомив перший віце-прем`єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій КЛЮЄВ на зустрічі з членом Єврокомісії з питань розвитку Андрісом ПІБАЛГСОМ, поінформували УНІАН у прес-службі першого віце-прем’єра.

Зокрема, за словами А.КЛЮЄВА, Україна перейшла від політичних заяв до конкретних дій, і перший етап модернізації ГТС розпочнеться вже цього літа.

Також у ході зустрічі перший віце-прем`єр-міністр заявив, що в Україні позитивно оцінюють прогрес у переговорному процесі щодо укладення Угоди про асоціацію з ЄС.

За словами А.КЛЮЄВА, це підтверджують останні раунди переговорів, які відбулися нещодавно в Брюсселі. Він також додав, що в України є чітка політична воля - завершити переговори до кінця 2011 року.

Перший віце-прем`єр-міністр України сподівання, що в переговорах, зокрема щодо створення зони вільної торгівлі, Євросоюз, як і Україна, буде займати максимально конструктивну позицію, спрямовану на досягнення взаємовигідного компромісу.

НКРЕ підвищила прогнозну оптову ціну на електроенергію на травень порівняно з квітнем на 3,2% - до 596,48 грн. за МВт/год (без ПДВ).

Про це УНІАН повідомили в комісії з посиланням на постанову регулятора № 645 від 15 квітня.

Як повідомляв УНІАН, НКРЕ прогнозує, що в 2011 році оптова ціна електроенергії на Оптовому ринку електроенергії в Україні зросте на 15-17%.

Україна зможе видобувати газ і нафту в промислових обсягах на шельфі Чорного моря мінімум через 10 років.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ сьогодні на семінарі з представниками регіональних ЗМІ.

Він також повідомив, що найближчим часом буде підписано мирову угоду з компанією Vanco Prykerchenska Ltd., яка працюватиме на шельфі.

«Ми зараз ведемо переговори – мирову угоду укладатимемо. Й прийде ця компанія, й пройде років десять, перш ніж ми видобудемо в промислових обсягах газ і нафту на нашому шельфі. Років десять у кращому разі, я це як фахівець говорю», – сказав М.АЗАРОВ.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ не виключає можливості переходу на рублі у розрахунках за російський газ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на прес-конференції в Черкасах.

При цьому він підкреслив, що це доцільно робити, якщо в комплексі розглядатиметься питання щодо зниження ціни на газ для України.

«Перехід в рубльовий еквівалент – це для нас питання цілком прийнятне. Ми можемо піти на цей шлях, але ми вважаємо, що наші російські партнери при цьому повинні застосувати понижуючий коефіцієнт в ціні», - сказав В.ЯНУКОВИЧ, підкресливши, що Україна запропонувала Росії обговорити це питання і зараз відбуваються відповідні переговори на рівні експертів та фахівців та національних банків.

«Це питання найближчої перспективи. Але як воно буде – покаже час. Ми не стоїмо на місці, ми шукаємо», - сказав Президент, при цьому додавши, що Україна має на сьогодні рублі і може розраховуватись за газ ними. Але все одно, зауважив Президент, ціна буде прирівняна до курсу долара, тому чим платити, на його думку, є не суттєвим з точки зору економії фінансів.

Президент Віктор ЯНУКОВИЧ стверджує, що без підписання «харківських угод» Україна втратила б не лише промисловість, але й країну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Черкасах.

В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що ще рік тому під час свого першого візиту до Росії він говорив, що газові домовленості, досягнуті в січні 2009 року, були для України, м’яко кажучи, неприйнятні, оскільки Україна отримала для себе не підйомну базову ціну у 450 дол.

«Це ціна для Україна не підйомна і вона не коректна, і не справедлива», - сказав Президент, зауваживши, що саме тому Україна робитиме це, щоб вирішити цю проблему так, щоб це задовольнило і Україну, і Росію.

«І шукаючи шлях до зниження ціни на газ, ми зробили перший крок у минулому році, підписавши газові угоди («харківські угоди» - УНІАН), і ми знизили ціну на газ на 100 дол. за тисячу кубічних метрів. Якби ми цього не зробили, я тоді казав і зараз кажу, свідомо кажу, ми загубили б не тільки промисловість, а ми б загубили країну», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.

Він пояснив, що без підписання «харківських угод» Україна змушена була б зупинити всі базові галузі промисловості, що вплинуло б і на все інше.

«Рік ми прожили з цією ціною. Що далі? Далі ми бачимо, що ситуація на межі. Ми платимо сьогодні цю ціну на газ, але це дуже дорого. Дуже. І наша промисловість знаходиться на межі конкурентоспроможності», - сказав Президент, додавши, що Україна шукатиме шляхи для перегляду ціни на газ, і один з таких шляхів – це перехід на розрахунки в рублях.

Фінанси

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що в минулому році Україна збільшила свій золотовалютний резерв на 15 млрд. дол.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи сьогодні на відкритті обласної дитячої лікарні у Черкасах.

За словами Президента, збільшити золотовалютний резерв Національного банку України вдалось завдяки значному покращенню сальдо зовнішньої торгівлі.

Також В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що Україні вдалось підвищити рейтинги у світових фінансових організаціях, за рахунок чого сьогодні Україні кредитів дають набагато більше і на кращих умовах.

Україні цього року доведеться платити по зовнішніх боргах 80 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ, виступаючи сьогодні на відкритті обласної дитячої лікарні у Черкасах.

При цьому він нагадав, що бюджет країни становить 267 млрд. грн.

«Цього року ми ще будемо сплачувати борги за минулий популізм, який перевищував здоровий глузд, коли замість розвитку країни ми вкладали в проїдання», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він зауважив, що в наступному році Україна має сплатити 35 млрд. грн., і таким чином на 40 млн. грн. збільшаться ресурси, які можна буде направити на потреби держави.

Також глава держави підкреслив, що в минулому році внутрішній валовий продукт вперше збільшився більш ніж на 1 трлн. грн., а в цьому році він вже становитиме понад 1 трлн. 100 млн. грн. На думку глави держави, це дасть можливість збільшувати соціальні витрати.

При цьому Президент підкреслив, що держава планує підтримувати тих, кому важко живеться, а решті забезпечувати такі умови, щоб вони могли заробляти достойну заробітну плату.

Кабінет міністрів України створив Міжвідомчу комісію з питань забезпечення цінової стабільності на основні соціально значущі товари і послуги.

Текст відповідної постанови КМУ (№421 від 6 квітня ц.р.) розміщений на сайті уряду.

Комісію очолив перший віце-прем`єр-міністр України - міністр економічного розвитку і торгівлі Андрій КЛЮЄВ.

До її складу увійшли перші заступники міністрів: аграрної політики і продовольства, енергетики і вугільної промисловості, будівництва і житлово-комунального господарства, інфраструктури, соціальної політики, а також представники Міністерства охорони здоров`я, Антимонопольного комітету, ДПСУ, НКРЗ, НКРЕ, начальник Держінспекції з питань захисту прав споживачів, представник НБУ.

Чистий сальдований збиток українських банків у I кварталі 2011 року, порівняно з відповідним періодом 2010 року, скоротився в 21 раз – до 210,763 млн. грн.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Доходи банків зросли на 5,5% і становили 34,4 млрд. грн., витрати скоротилися на 6,6% - до 34,6 млрд. грн.

Японія

Новий потужний землетрус магнітудою 6 балів стався на схід від узбережжя найбільшого японського острова Хонсю.

Про це передає РІА «Новости» з посиланням на Геологічну службу США.

За даними сейсмологів, епіцентр землетрусу, зафіксованого у четвер о 11.54 за місцевим часом, знаходився за 187 кілометрів на схід від міста Хатінохе у префектурі Аоморі, і за 619 кілометрів від Токіо. Осередок підземних поштовхів залягав на глибині 3,7 кілометра.

Даних про жертви і руйнування немає. Про загрозу цунамі не повідомляється.

За даними сейсмологів, повторні землетруси магнітудою більш як 5,0 можуть тривати в районі Хонсю ще, як мінімум, протягом кількох місяців.

Японська влада заборонила доступ до 20-км зони довкола пошкодженої АЕС “Фукусіма-1”. Як пише Бі-Бі-Сі, про такий крок повідомив японський прем’єр Наото КАН, перебуваючи у північно-східній Японії.

Заборона набирає чинності опівночі за місцевим часом.

Попри те, що уряд відразу після землетрусу оголосив про небезпеку перебування в 20-км зоні, закон не забороняв до неї доступ, і поліція виявила там близько 60-ти родин.

Влада хоче контролювати доступ до зони, аби обмежити вплив радіації на людей і запобігти мародерству.

Мешканцям дозволять доступ до зони упродовж двох годин, аби вони могли забрати своє майно, яке мають перевірити на радіацію. Детальніше в темі: ЯПОНІЯ: ЗЕМЛЕТРУС-АВАРІЇ НА АЕС.

(УНІАН)