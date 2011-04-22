Курс НБУ на 22.04.11
09:17, 22 квітня 2011Різне
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Офіційний курс НБУ на 22.04.11100 USD - 796.5400 (21 квітня - 796.5400)100 EUR - 1161.6739 (21 квітня - 1156.1778)10 RUR - 2.8509 (21 квітня - 2.8301)Облікові курси банківських металів на 22.04.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-120038.58 (21 квітня-119879.27)961 XAG 10 Срібло-3684.79 (21 квітня-3567.70)962XPT10Платина-144492.36 (21 квітня-142421.35)964XPD10Паладій-61413.23 (21 квітня-59820.15)
Офіційний курс НБУ на 22.04.11
100 USD - 796.5400 (21 квітня - 796.5400)
100 EUR - 1161.6739 (21 квітня - 1156.1778)
10 RUR - 2.8509 (21 квітня - 2.8301)
Облікові курси банківських металів на 22.04.11 за 10 тройських унцій (грн.)
959XAU10Золото-120038.58 (21 квітня-119879.27)
961 XAG 10 Срібло-3684.79 (21 квітня-3567.70)
962XPT10Платина-144492.36 (21 квітня-142421.35)
964XPD10Паладій-61413.23 (21 квітня-59820.15)
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