Курс НБУ на 22.04.11

Офіційний курс НБУ на 22.04.11100 USD - 796.5400 (21 квітня - 796.5400)100 EUR - 1161.6739 (21 квітня - 1156.1778)10 RUR - 2.8509 (21 квітня - 2.8301)Облікові курси банківських металів на 22.04.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-120038.58 (21 квітня-119879.27)961 XAG 10 Срібло-3684.79 (21 квітня-3567.70)962XPT10Платина-144492.36 (21 квітня-142421.35)964XPD10Паладій-61413.23 (21 квітня-59820.15)

Офіційний курс НБУ на 22.04.11 100 USD - 796.5400 (21 квітня - 796.5400) 100 EUR - 1161.6739 (21 квітня - 1156.1778) 10 RUR - 2.8509 (21 квітня - 2.8301) Облікові курси банківських металів на 22.04.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959XAU10Золото-120038.58 (21 квітня-119879.27) 961 XAG 10 Срібло-3684.79 (21 квітня-3567.70) 962XPT10Платина-144492.36 (21 квітня-142421.35) 964XPD10Паладій-61413.23 (21 квітня-59820.15)

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