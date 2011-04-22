Анонс на 22 квітня

10-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Хто отримає українські цифрові частоти?". З приводу можливих негативних наслідків для громадян і медіа у зв`язку з оголошеним Національною Радою з питань телебачення і радіомовлення конкурсом на цифрове телебачення. Учасники: Катерина М`ясникова, виконавчий директор Незалежної Асоціації телерадіомовників; Ольга Большакова, голова правління Східноєвропейського інституту проблем медіа. Під час прес-конференції буде оприлюднено офіційне Звернення до Президента України (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефони: 254 55 56, 093 599 66 68.

* Прес-конференція до Всесвітнього дня Землі на тему: «Стан родючості та забруднення українських грунтів». У роботі візьме участь директор ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку» НАНУ Михайло Хвесик. Запрошені також директор Центрдержплодючості Валерій Греков і представник Міністерства аграрної політики і продовольства України.

* Прес-конференція на тему: «Земельна реформа: розвал чи стабілізація?». У роботі візьме участь Сергій Гордієнко, народний депутат України (КПУ).

* Відбудеться засідання клубу політологів на тему: «Політичні наслідки Чорнобильської катастрофи». Учасники: Ростислав Іщенко, президент Центру системного аналізу та прогнозування; Костянтин Матвієнко, голова корпорації стратегічного планування "Гардарика", Володимир Фесенко, керівник центру прикладних політичних досліджень «Пента», Євген Копатько, соціолог Холдингу Research & Branding Group; Ігор Жданов, президент аналітичного центру "Відкрита політика"; Віталій Портников, оглядач радіостанції «Свобода».

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