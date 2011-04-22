Генеральний секретар ООН зустрівся з українськими студентами

Генеральний секретар ООН Пан Гі МУН виступив із лекцією у Київському інституті міжнародних відносин.

Як передає кореспондент УНІАН, Генсек ООН привітав український народ із наближенням 20-ї річниці Незалежності, з усім, що Україна вже досягла, та з усім, що вона зараз робить спільно з міжнародним товариством задля кращого майбутнього.

Пан Гі МУН відзначив значний прогрес України протягом останніх 20 років і висловив побажання, щоб позитивні зміни тривали і надалі.

«Вам треба лише продовжувати йти цим шляхом широкомасштабних реформ. Переймати міжнародні стандарти належного врядування та бути впевненими, що економічні реформи зумовлять зростання, незважаючи на глобальний економічний спад», – підкреслив він.

Генсек ООН висловив схвалення політики боротьби з корупцією в Україні. «Ви боретесь із корупцією, серйозною проблемою, яка відволікає ресурси, підриває довіру до влади і відлякує інвесторів. Ви також проводите інституційні зміни, які посилюють прозорість. І після двох десятиліть ви нарешті готові завершити вічний перехідний період», – зазначив він.

За словами Генерального секретаря ООН, Україна змогла посісти важливе місце у сучасному світі, де єднання між націями є важливішим, ніж відмінності. «Україна робить свій внесок у мир і безпеку у всьому світі. Ближче ж до своїх кордонів Україна виконує роль мосту, регіонального гравця, який має змогу розмовляти як з малими, так і з великими країнами, як на сході і заході, так і на півночі та півдні. Не варто недооцінювати об’єднуючі повноваження цього мосту», – підкреслив він.

Він також нагадав про міжнародну науково-практичну конференцію «25 років Чорнобильської катастрофи. Безпека майбутнього», у якій він брав участь.

«Зважаючи на те, що ядерні катастрофи не визнають державних кордонів, ми зобов’язані заради наших громадян на практиці запровадити високі стандарти забезпечення готовності та швидкості реагування. У вівторок світові лідери погодились із фундаментальним принципом: ядерна безпека є нашою спільною метою, нашою спільною відповідальністю», - наголосив він, додавши: «Ядерна безпека, ядерна збереженість, зменшення ризику катастроф - ці принципи повинні бути нашим девізом у майбутньому».

Пан Гі МУН розповів про свої враження після відвідування Чорнобиля: «Закритий бетоном реактор. Порожні будинки в місті. Свідчення життя, що вирувало колись. Цілий світ, покинутий і втрачений для тих, хто його любив. Я був вкрай засмучений і розчулений. Візит до Чорнобиля був надзвичайно зворушливим».

Говорячи про сьогоднішню ситуацію у світі, Генсек ООН зазначив, що український досвід демократичних перетворень може стати хорошим уроком для її близьких і далеких сусідів, зокрема, нових режимів Єгипту і Тунісу.

«Україна може багато чому навчити демократичні режимі, що перебувають у процесі зародження. Ви подолали складнощі трансформації політичної та еко