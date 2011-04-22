Україна має намір взаємодіяти з МС поза рамками формального членства у ньому - Грищенко

Україна має намір взаємодіяти з Митним союзом поза рамками формального членства у ньому.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

Він зазначив, що саме так розшифровується взаємодія України з Митним союзом за формулою “3+1”.

Як сказав міністр, «ми не перебуваємо у переговорному процесі з Митним союзом як таким».

«Жодних умов з боку РФ офіційних щодо вступу України до Митного союзу не висувалось, висловлювались лише бажання бачити нашу країну в цьому об’єднанні», - сказав К.ГРИЩЕНКО і нагадав, що угоди про зону вільної торгівлі, хоча з певними вилученнями та обмеженнями, існують з кожною окремою державою – членом Митного союзу. Він також нагадав, що укладено низку секторальних угод в окремих галузях.

Як наголосив міністр, для України «вкрай важливо, щоб умови торгівлі з Росією, Білоруссю і Казахстаном не погіршились у зв’язку із формуванням Митного союзу, оскільки існує загроза, що діючі захисні заходи, що застосовуються у торгівлі з однією країною, будуть після прийняття відповідного рішення комісією Митного союзу розповсюджуватися на єдину територію Митного союзу».

К.ГРИЩЕНКО підкреслив, що Україна готова до опрацювання питання укладення угоди про зону вільної торгівлі між Україною та Митним союзом.

За його словами, така угода мала б передбачати «обопільне скасування або поступове зменшення митних тарифів». «В ідеалі така угода має стати повною та всеохоплюючою», - наголосив він.

К.ГРИЩЕНКО не виключив, що при співробітництві з Митним союзом будуть укладені секторальні угоди, що становлять взаємний інтерес.

К.ГРИЩЕНКО також наголосив, що Митний союз має право укладати договори з іншими країнами, міжнародними організаціями. Він підкреслив, що на сьогодні оприлюднена інформація, за якою в перспективі Митний союз планує укласти угоду про зону вільної торгівлі з Європейським Союзом, і «сам цей намір свідчить про те, що наші зусилля на обох напрямках не є суперечливими».

Як зауважив міністр, європейська інтеграція залишається головним пріоритетом для України.

К.ГРИЦЕНКО ще раз заявив: «Ми не ведемо переговори про вступ до Митного союзу».