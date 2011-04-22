Дніпропетровська ОДА та «АрселорМіттал Кривий Ріг» підписали меморандум

Сьогодні у Дніпропетровську голова Дніпропетровської облдержадміністрації Олександр ВІЛКУЛ та генеральний директор ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» Ринат СТАРКОВ підписали меморандум про соціальну співпрацю до 2013 року.

Як передає кореспондент УНІАН, згідно з меморандумом металургійний комбінат протягом 3 років виділить рівними частками 120 млн. грн. на вирішення соціальних проблем Дніпропетровської області.

За словами Р.СТАРКОВА, зокрема, передбачається фінансування програм правової освіти, культури та медицини, у тому числі для розвитку, обслуговування, будівництва та ремонту окремих об`єктів соціальної сфери.

О.ВІЛКУЛ заявив, що підписання меморандуму з ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» свідчить про реалізацію положень Глобального договору ООН про соціальну відповідальність бізнесу, до якого Дніпропетровська область приєдналася першою в Україні.