Держмитслужба створила моніторинговий центр

Державна митна служба України створила моніторинговий центр для оперативного реагування на звернення та скарги суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності.

Про це повідомляється на офіційному сайті Кабінету міністрів.

Працівники центру приймають повідомлення про проблеми й затримки під час митного контролю та оформлення, черги в пунктах пропуску через кордон України, пропозиції та зауваження щодо організації роботи митних органів, а також до нормативно-правових актів із питань митної справи.

Основне завдання моніторингового центру – організація роботи телефону довіри Держмитслужби, забезпечення обробки інформації, що надходить по ньому, а також застосування відповідних заходів реагування.

Термін опрацювання повідомлення не може перевищувати восьмигодинний робочий день. В окремих випадках термін розгляду може бути продовжено за рішенням керівництва служби з обов`язковим визначенням кінцевого терміну.

Письмове звернення за поштовою адресою Держмитслужби буде розглянуто відповідно до вимог Закону «Про звернення громадян».

Контактна інформація центру розміщена на стендах у митних органах та їх підрозділах, а також у пунктах пропуску через кордон України.