Україна вимагатиме у Молдови кусок території на трасі Одеса-Рені

Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО запевняє, що Україна порушить перед Молдовою питання про передачу нашій країні ділянки у селі Паланка в районі траси Одеса-Рені.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час години запитань до уряду у Верховній Раді, відповідаючи на запитання депутатів про дії влади для врегулювання даної проблеми.

За словами К.ГРИЩЕНКА, це питання він неодноразово обговорював з своїм молдавським колегою, коли той перебував з візитами у Києві.

«Ми фактично виходимо з того, що це є просто природнім першим кроком для того, щоб могли перейти разом до обговорення тих можливостей, які реально існують як у торговельно-економічній сфері, так і в багатьох інших, у чому зацікавлена молдавська сторона”, - сказав міністр.

За словами К.ГРИЩЕНКА, позиція України є гранично чіткою і всім зрозумілою. “Це зобов`язання молдавської сторони, яке вони мали виконати ще багато років тому, 10 років чи 12. І будь-які зволікання, будь-які аргументи, вони сьогодні українською стороною не сприймаються. Ми виходимо з того, що зразу після проведення місцевих виборів у Молдові ми маємо провести, я думаю, дуже поглиблену дискусію на міжурядовому рівні, скажімо, на рівні міністрів закордонних справ, для визначення всього комплексу наших взаємовідносин”, - наголосив він.

Як повідомлялося, у 1999 році між Україною і Республікою Молдова була досягнута домовленість про обмін територіями, згідно з якою Україна надала Молдові ділянку берега на Дунаї для будівництва Джурджулештського річкового порту, а Молдова, у свою чергу, зобов`язувалася передати Україні ділянку автодороги в околицях села Паланка і земельну ділянку, якою проходить автотраса.

Проте фактично молдавська сторона досі повністю не виконала своїх зобов`язань. 7-кілометрову ділянку автодороги «Одеса-Рені» офіційний Кишинів передав Києву, а передача земельної ділянки під нею не виконана до сьогодні, хоча у лютому 2010 року тодішній керівник МЗС України Петро ПОРОШЕНКО заявив, що Молдова, ймовірно, у місячний термін завершить передачу Україні земельної ділянки під автотрасою.

Заступник голови Одеської облдержадміністрації Іван ЧЕРБАДЖІ, який брав участь у перманентних переговорах сторін щодо обміну територіями, заявив 17 березня, що фактично Молдова відмовляється виконувати зобов`язання з передачі Україні ділянки під автотрасою, прикриваючись «інтересами жителів села Паланка», а також «труднощами», які нібито можуть виникнути при перетині кордону.

У зв`язку з цим І.ЧЕРБАДЖІ оприлюднив позицію української сторони, яка висловила готовність «ввести для жителів цього села спрощений механізм перетину держкордону».