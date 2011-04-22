Суд виніс постанову про затримання Пилипишина

Голосіївський районний суд Києва за поданням столичної прокуратури виніс постанову про затримання колишнього голови Шевченківської райдержадміністрації Києва Віктора ПИЛИПИШИНА з метою доставки його до судових органів для обрання міри запобіжного заходу у вигляді арешту.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури міста Києва

Як повідомляв УНІАН, 21 квітня В.ПИЛИПИШИНУ було пред’явлено обвинувачення у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу.

Його обвинувачують у незаконному відчуженні нерухомого майна. «ПИЛИПИШИНА звинувачують у перевищенні влади та службових повноважень щодо незаконного відчуження нерухомого майна, у зв’язку з чим столичній громаді було нанесено збитків на суму 15 млн. грн.», - повідомляє прокуратура Києва.

Зараз В.ПИЛИПИШИН перебуває у лікарні. За даними руху „Кияни передусім!”, біля палати В.ПИЛИПИШИНА та у дворі лікарні чергують правоохоронці.