Україна і Туреччина розпочали переговори про запровадження безвізового режиму

21 квітня у МЗС України відбувся перший раунд українсько-турецьких переговорів на рівні керівників консульських служб двох країн щодо взаємного запровадження безвізових поїздок громадян України і Турецької Республіки.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, початок переговорів щодо режиму безвізових поїздок є практичним результатом домовленостей, досягнутих з турецькою стороною на найвищому рівні.

За результатом домовленостей Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив 8 квітня МЗС, Міністерству внутрішніх справ, Міністерству інфраструктури, іншим відомствам забезпечити реалізацію досягнутих домовленостей та опрацювати проект Угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Турецької Республіки про умови взаємних поїздок громадян, яким передбачається запровадження взаємного безвізового в’їзду громадян двох держав.

Турецька сторона прийняла до уваги редакцію проекту угоди, запропоновану Україною, і висловила готовність здійснити його подальше опрацювання з причетними органами Туреччини в стислі терміни.