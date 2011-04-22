Головне на 22 квітня

Фінанси

НБУ в першому кварталі збільшив активи на 2,7%

Національний банк України в першому кварталі 2011 року збільшив активи на 2,7%, порівняно з аналогічним періодом 2010 року – до 436,591 млрд. грн.

Про це йдеться в повідомленні банку, оприлюдненому в газеті «Урядовий кур’єр» від 22 квітня 2011 року.

Згідно з повідомленням, кошти і депозити в іноземній валюті збільшилися на 4% – до 127,943 млрд. грн., цінні папери нерезидентів – на 5,5%, до 159,991 млрд. грн. Обсяг авуарів НБУ в спеціальних правах запозичень зріс на 30% – до 82 млн. грн. Монетарне золото зросло на 1% – до 7,270 млрд. грн. Портфель цінних паперів України збільшився на 1% – до 55,419 млрд. грн. Обсяг кредитів банкам та іншим позичальникам скоротився на 6% – до 57,224 млрд. грн., внески в рахунок квоти МВФ збільшилися – на 3%, до 17,315 млрд. грн.

Зобов`язання Нацбанку за звітний період збільшилися на 1,5% – до 340,744 млрд. грн., зокрема банкноти й монети в обігу скоротилися на 2,4% – до 195,296 млрд. грн., зобов`язання перед МВФ зросли на 3% – до 79,026 млрд. грн.

Статутний капітал НБУ в звітний період залишався на рівні 100 млн. грн., а власний капітал збільшився на 7% – до 95,847 млрд. грн.

Фонди та інші резерви за перший квартал ц.р. збільшилися на 40% – до 8,497 млрд. грн., резервів переоцінки іноземної валюти, монетарного золота й банківських металів зросли на 4,5% – до 97,537 млрд. грн. Також Нацбанк знизив на 14,382 млрд. грн. вартість фінансових активів до їх справедливої вартості в результаті корекції.

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Україна має намір взаємодіяти з МС поза рамками формального членства в ньому - Грищенко

Україна має намір взаємодіяти з Митним союзом поза рамками формального членства у ньому.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО під час години запитань до уряду в Верховній Раді.

Він зазначив, що саме так розшифровується взаємодія України з Митним союзом за формулою “3+1”.

Як сказав міністр, «ми не перебуваємо у переговорному процесі з Митним союзом як таким».

«Жодних умов з боку РФ офіційних щодо вступу України до Митного союзу не висувалось, висловлювались лише бажання бачити нашу країну в цьому об’єднанні», - сказав К.ГРИЩЕНКО і нагадав, що угоди про зону вільної торгівлі, хоча з певними вилученнями та обмеженнями, існують з кожною окремою державою – членом Митного союзу. Він також нагадав, що укладено ряд секторальних угод в окремих галузях.

Як наголосив міністр, для України «вкрай важливо, щоб умови торгівлі з Росією, Білоруссю і Казахстаном не погіршились у зв’язку із формуванням Митного союзу, оскільки існує загроза, що діючі захисні заходи, що застосовуються у торгівлі з однією країною, будуть після прийняття відповідного рішення комісією Митного союзу розповсюджуватися на єдину територію Митного союзу».

К.ГРИЩЕНКО підкреслив, що Україна готова до опрацювання питання укладення угоди про зону вільної торгівлі між Україною та Митним союзом.

За його словами, така угода мала б передбачати «обопільне скасування або поступове зменшення митних тарифів». «В ідеалі така угода має стати повною та всеохоплюючою», - наголосив він.

К.ГРИЩЕНКО не виключив, що при співробітництві з Митним союзом будуть укладені секторальні угоди, що становлять взаємний інтерес.

К.ГРИЩЕНКО також наголосив, що Митний союз має право укладати договори з іншими країнами, міжнародними організаціями. Він підкреслив, що на сьогодні оприлюднена інформація, за якою в перспективі Митний союз планує укласти угоду про зону вільної торгівлі з Європейським Союзом, і «сам цей намір свідчить про те, що наші зусилля на обох напрямках не є суперечливими».

Як зауважив міністр, європейська інтеграція залишається головним пріоритетом для України.

К.ГРИЦЕНКО ще раз заявив: «Ми не ведемо переговори про вступ до Митного союзу».

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ДПСУ ініціює зниження ставки єдиного податку для самозайнятого населення

Державна податкова служба України (ДПСУ) ініціює зниження ставки єдиного податку для самозайнятого населення.

Про це йдеться у повідомленні, розміщеному на офіційному сайті відомства з посиланням на слова голови ДПСУ Віталія ЗАХАРЧЕНКА.

«Для підприємців, які займаються ремісникуванням і побутовим обслуговуванням населення, податкова пропонує встановити наднизьку ставку єдиного податку – в межах 1-10% мінімальної зарплати», - відзначив В.ЗАХАРЧЕНКО.

За його словами, дане нововведення стосується тих, хто не має найнятих робітників і у кого обсяг доходу від діяльності не перевищує 150 мінімальних зарплат на рік (близько 150 тис. грн.).

«Сьогодні робочою групою з реформування спрощеної системи оподаткування доопрацьовується концепція, і ми беремо в цьому активну участь. Малих підприємців буде розділено на категорії, і найлояльніше ставлення буде до тих, хто займається наданням населенню життєво необхідних побутових послуг», - сказав В.ЗАХАРЧЕНКО.

Нагадаємо, на сьогодні у Міністерстві фінансів триває робота над проектом закону про реформування спрощеної системи оподаткування.

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Нацбанк продовжив дію тимчасової адміністрації в «Соцкомбанку» до 21 липня

Правління Національного банку України продовжило дію тимчасової адміністрації і повноваження тимчасового адміністратора АТ «КБ «Соцкомбанк» – начальника відділу банківського нагляду Управління Нацбанку в Одеській області Наталії ХОРОЛЕНКО на 3 місяці, з 22 квітня 2011 по 21 липня 2011 року.

Про це йдеться у повідомленні Нацбанку, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, повноваження на виконання функцій тимчасового адміністратора КБ «Соцкомбанк» на період його тимчасової відсутності передані завідувачу сектором реєстрації, ліцензування і моніторингу банків відділу банківського нагляду Управління НБУ в Одеській області Сергію БОКІЮ.

Довідка УНІАН. КБ «Соцкомбанк» заснований у 2003 році.

На 1 січня 2011 року активи банку становили 0,635 млрд. грн., зобов`язання – 0,518 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів – 0,701 млрд. грн., власний капітал – 117,391 млн. грн., статутний капітал – 155,23 млн. грн.

У 2010 році «Соцкомбанк» збільшив збиток проти показника 2009 року в 12,4 разу – до 50,5 млн. грн.

На 1 січня 2011 року 79,8798% акцій банку належали Hertensteegh B.V.

Національний банк України своєю постановою від 20 жовтня 2010 року №465 ввів тимчасову адміністрацію в ПАТ «Комерційний банк «Соцкомбанк» з 21 жовтня 2010 року по 21 квітня 2011 року.

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«Родовід Банк» у I кварталі скоротив збиток у 8 разів

«Родовід Банк» (м. Київ) в I кварталі 2011 року, в порівнянні з відповідним періодом 2010 року, скоротив збиток у 8 разів - до 392,971 млн. грн. Про це йдеться в повідомленні банку, оприлюдненому в системі розкриття інформації ДКЦПФР.

Активи банку в звітному періоді скоротилися на 5% і на 1 квітня 2011 року склали 9,938 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів - на 0,6%, до 4,417 млрд. грн., зобов`язання - на 1,6%, до 9,178 млрд. грн. Статутний капітал банку в звітному періоді залишався на рівні 8,409 млрд. грн., Власний капітал скоротився на 34% - до 760,076 млн. грн.

Нагадаємо, 30 березня 2011 року Кабінет Міністрів України прийняв рішення про докапіталізацію «Родовід Банку» на 3,95 млрд. грн. і «Ощадбанку» на 604 млн. грн.

Кошти будуть використані для проведення виплат вкладникам «Родовід Банку» шляхом їх переведення в «Ощадбанк».

Довідка УНІАН. «Родовід Банк» зареєстрований в 1990 році, на сьогодні входить до групи великих банків України.

У 2010 році «Родовід Банк» збільшив чистий збиток на 1%, в порівнянні з 2009 роком, - до 4,209 млрд. грн.

З 16 березня 2009 року в «Родовід Банку» працює тимчасова адміністрація Нацбанку.

У 2009 році «Родовід Банк» був докапіталізований за участю держави, в результаті чого Міністерство фінансів України стало власником 99,9907% акцій банку.

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ПУМБ скоротив чистий прибуток у 3 рази

«Перший український міжнародний банк» (ПУМБ, м. Київ.) у I кварталі 2011 року, в порівнянні з відповідним періодом 2010 року, скоротив чистий прибуток у 3 рази - до 8,436 млн. грн.

Про це йдеться в повідомленні банку, оприлюдненому в системі розкриття інформації ДКЦПФР.

Активи банку за звітний період збільшилися на 10,5% і на 1 квітня 2011 року склали 20,002 млрд. грн, кредити і заборгованість клієнтів - на 3,6%, до 14,105 млрд. грн, зобов`язання - на 12%, до 17,122 млрд. грн.

Розмір статутного капіталу банку за вказаний період не змінювався і становить 2,523 млрд. грн, власний капітал збільшився на 1% - до 2,881млрд. грн.

Довідка УНІАН. ПАТ «Перший український міжнародний банк» (ПУМБ, м. Київ) засновано в 1991 році, входить до групи найбільших банків України.

У 2010 році ПУМБ отримав чистий прибуток у розмірі 234,584 млн. грн.

Основним акціонером банку є ТОВ «СКМ Фінанс» - 89,87% акцій. Банк контролює український бізнесмен Рінат АХМЕТОВ.

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ПЕК

Ціна на бензин А-95 перевищила 10 грн.

З 15 по 22 квітня середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти збільшилися на 0,6-2,0% (в середньому на 1,1%). Середня по Україні роздрібна ціна на бензин А-95 вперше перевищила 10 грн./літр.

Про це УНІАН повідомили в Консалтинговій групі «А-95» (м. Київ).

Так, за даними моніторингу Консалтингової групи «А-95», з 15 по 22 квітня середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти змінилися таким чином: бензин А-80 – збільшилися на 1,2% - з 9,23 грн./л до 9,34 грн./л; бензин А-92 – збільшилися на 1,1% - з 9,63 грн./л до 9,74 грн./л; бензин А-95 – збільшилися на 1,6% - з 9,89 грн./л до 10,05 грн./л; дизельне пальне – збільшилися на 1,8% - з 9,55 грн./л до 9,72 грн./л.

Довідка УНІАН. ТОВ «Консалтингова група «А-95» створена в травні 2008 року. Компанія займається професійними дослідженнями і моніторингом ринку нафтопродуктів.

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Росія не бачить підстав для перегляду формули ціни на газ для України - Язєв

Москва. Росія не бачить підстав для перегляду формули ціни на газ для України.

Про це заявив президент Російського газового товариства, віце-спікер Держдуми Росії Валерій ЯЗЄВ, відповідаючи на запитання власного кореспондента УНІАН у РФ.

«Сьогодні позиція «Газпрому» і російського уряду полягає в тому, що підстав немає для перегляду цих цін сьогодні. Особливо, коли в Європі ціна на газ зростає у зв`язку з аварією на «Фукусімі» і зростанням потреб на газу у всьому світі», - сказав В.ЯЗЄВ.

Він упевнений, що в такій ситуації «все менше й менше» підстав переглядати базову ціну для газу, що поставляється в Україну.

У той же час, В.ЯЗЄВ зазначив, що можливість перегляду ціни закладена в договори.

«Якщо українська сторона якось змотивує, цілком можливо якесь бачення переговорів», - сказав він.

В.ЯЗЄВ вважає, що про це можна говорити в разі повномасштабної співпраці газових галузей України і РФ, «Нафтогазу» І «Газпрому».

«В цьому разі можна було б говорити про якесь коригування ціни на газ, коли це стає спільним бізнесом. Коли ми продавці, а Ви покупці, один говоритиме «ціна велика», а другий – «ціна маленька», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 20 квітня під час зустрічі з президентом Європейського банку реконструкції і розвитку Томасом МІРОВИМ прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив, що в розв’язанні питання щодо перегляду формули ціни на газ, який купується в Росії, «процес розпочався».

«У нас відбулися переговори з віце-прем`єр-міністром Росії СЄЧІНИМ. Поки що рано говорити про якісь результати, але процес цей розпочався», - сказав прем`єр.

При цьому він нагадав, що недавно обговорював питання про необхідність змінити формулу утворення ціни на газ з прем`єр-міністром Росії Володимиром ПУТІНИМ.

20 квітня міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій БОЙКО повідомив, що Україна і Росія домовилися про створення робочої групи з питань постачань газу.

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«Укренерго» та Kalpataru підписали контракт щодо будівництва ЛЕП Рівненська АЕС - ПС «Київська»

НЕК «Укренерго» і компанія Kalpataru (Індія) підписали контракт «Будівництво ЛЕП 750 кВ Рівненська АЕС – ПС «Київська» вартістю 129,6 млн. євро.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства енергетики і вугільної промисловості України, підписання документа відбулося сьогодні в Києві в присутності представників Міненерго і Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР).

Контракт реалізовуватиметься в рамках загального проекту ЄБРР і Європейського інвестиційного банку «Будівництво повітряної лінії 750 кВ Рівненська АЕС – ПС Київська».

Реалізація цього контракту здійснюватиметься одночасно з контрактом «Будівництво ЛЕП 750 кВ Хмельницька АЕС – Чорнобильська АЕС на ПС "Київська", який був укладений 31 березня 2011 р. з компанією Dalekovod d.d., Загреб (Хорватія). Вартість контракту – 59,2 млн. євро.

Як повідомляв УНІАН, НЕК «Укренерго» обрала генеральним підрядчиком будівництва ліній електропередач 750 кВ РАЕС – ПС «Київська» компанію Kalpataru (Індія)

Довідка УНІАН. НЕК «Укренерго» 31 березня підписала з компанією Dalekovod d.d. Zagreb (Хорватія) контракти на модернізацію підстанції 330 кВ «Бар» (Вінницька обл.), а також на будівництво заходу ЛЕП 750 кВ «Хмельницька АЕС - Чорнобильська АЕС» на ПС «Київська».

Модернізація ПС 330 кВ "Бар" разом з будівництвом ЛЕП 330 кВ "Дністровська ГАЕС - ПС "Бар" забезпечить видачу потужності Дністровської гідроакумулюючої електростанції (Новодністровськ, Чернівецька обл.), що будується, а також створить необхідні умови для роботи ГАЕС як у насосному, так і в генераторному режимах.

У свою чергу будівництво заходу ЛЕП 750 кВ «ХАЕС – ЧАЕС» на підстанцію "Київська" забезпечить видачу потужностей АЕС західного регіону, збільшить пропускну спроможність перетину "Захід - Вінниця" і підвищить надійність енергопостачання споживачів центрального регіону України і Києва.

Модернізація ПС «Бар» виконується в рамках проекту «Передача електроенергії», що фінансується МБРР. Будівництво ЛЕП 750 кВ "Рівненськая АЕС - підстанція "Київська" частково фінансується за рахунок кредитних коштів ЄБРР і ЄІБ.

Нагадаємо, наприкінці 2010 року "Укренерго" підписала контракт з Dalekovod про будівництво одноланцюгової ЛЕП 330 кВ "Дністровська ГАЕС – підстанція "Бар".

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Транспорт/Зв`язок

АМК дозволив Hanky ​​Marketing LTD опосередковано придбати контрольний пакет МАУ

Антимонопольний комітет України надав компанії «HANKY MARKETING LTD» (м. Род-Таун, Британські Віргінські острови) дозвіл на опосередковане придбання акцій ЗАТ «Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» (м. Київ).

Як повідомляє прес-служба комітету, придбання забезпечує покупцеві перевищення 50% голосів у найвищому органі управління емітента.

Як повідомляв УНІАН, Фонд державного майна України підписав 25 лютого ц.р. із засновниками ПАТ "Авіакомпанія МАУ" договори купівлі-продажу 61,58% держпакета акцій авіакомпанії за 287 млн. 229 тис. грн. Так, відповідно до підписаних договорів, UIA Beteiligungsgesellschaft mbH придбало додатково 36,09% акцій ПАТ "МАУ", UIA Holding GMBH - 15,91%, Capital Investment Project - 9,58%.

Таким чином, після купівлі цих акцій UIA Веtеiligungsgesellschaft mbH володіє 58,6% МАУ, UIA Ноlding GMBH – 25,8%, Capital Investment Project – 15,55%.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» – провідна українська авіакомпанія. Флот МАУ складається з 19 літаків «Боїнг 737-300/400/500/800». Авіакомпанія сполучає Україну з 35 столицями й ключовими містами Європи, Азії, Африки й СНД.

Базовими аеропортами МАУ є міжнародні аеропорти Києва – «Бориспіль» (КВР) і Львова – «Львів» (LWO).

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Агро

Уряд має намір затвердити список платних послуг Держземагентства

Уряд має намір затвердити перелік платних послуг, які надаються Державним агентством земельних ресурсів України.

Про це йдеться у проекті постанови Кабміну, розміщеному на сайті Держземагентства.

Зокрема, згідно з переліком платних послуг, пропонується, що вартість надання витягу з Держреєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок становитиме 86 грн., надання відомостей з Держфонду документації із землеустрою, що містяться у документації із землеустрою, – 59-107 грн. за аркуш, держреєстрації земельної ділянки – 93 грн., держреєстрації держакту на право власності на землю, держакту на право постійного користування землею – 102 грн., держреєстрації договору оренди земельної ділянки із земель державної і комунальної власності – 129 грн., видачі держакту на право власності на землю або на право постійного користування земельною ділянкою замість втраченого – 182 грн., надання витягу з Поземельної книги – 71 грн., надання витягу з Державного реєстру земель – 174 грн., виготовлення техпаспорта земельної ділянки, яка виставляється на торги, – 319 грн.

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Будівництво

Дату відкриття НСК «Олімпійський» буде визначено 25 травня - Колесніков

Віце-прем`єр-міністр - міністр інфраструктури Борис КОЛЕСНІКОВ прогнозує, що дата відкриття Національного спортивного комплексу «Олімпійський» буде визначена 25 травня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час семінару з журналістами регіональних ЗМІ.

«На сьогодні немає ніяких побоювань щодо готовності стадіону. І 25 травня буде вирішено, коли його відкриють», - сказав Б.КОЛЕСНІКОВ.

Також він зазначив, що у квітні 2012 року будуть підбиті підсумки щодо того, скільки було залучено коштів інвесторів на проекти, пов`язані з підготовкою до Євро-2012.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ у березні заявляв, що не виключає, що відкриття реконструйованого стадіону НСК «Олімпійський» у Києві може бути перенесене з 24 серпня на осінь.

«Проблеми цього олімпійського стадіону полягають у тому, що надто пізно ми почали ним займатися. Надто пізно», - наголосив Президент.

Другою об`єктивною проблемою в реконструкції НСК «Олімпійський» він назвав високу технологічність і складність проекту.

«Наприклад, укриття вантове - це перший проект у світі, який здійснюватиметься у Києві», - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.

«І за термінами воно проводитиметься приблизно місяць. Тобто, у 20-х числах квітня ми зможемо одержати відповідь приблизно, коли ми побачимо кінець будівництва “олімпійського” стадіону. З 20-х чисел травня ми остаточно скажемо, коли ми відкриємо стадіон», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.

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Україна повністю укладається в графіки підготовки до Євро-2012 – Колесніков

Україна повністю укладається в графіки підготовки основних інфраструктурних об`єктів, необхідних для проведення у нашій країні чемпіонату Європи з футболу в 2012 році.

Про це заявив віце-прем`єр-міністр – міністр інфраструктури Борис КОЛЕСНІКОВ під час Національного семінару журналістів регіональних ЗМІ, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства інфраструктури України.

За словами Б.КОЛЕСНІКОВА, вже практично готовий головний стадіон України – НСК «Олімпійський». «На даний момент немає великих побоювань щодо готовності стадіону. 25 травня буде ухвалене рішення про його відкриття», – сказав він, додавши, що зараз розглядаються дві можливі дати його відкриття: 24 серпня і кінець жовтня.

Б.КОЛЕСНІКОВ також підкреслив, що величезну роботу довелося виконати протягом останнього року для того, щоб вирівняти стан справ у підготовці львівського стадіону. «Ми були з Президентом Віктором ЯНУКОВИЧЕМ десять днів тому у Львові. Стадіон практично буде готовий восени», – запевнив він.

Аналізуючи ситуацію з підготовкою аеропортів України, віце-прем`єр зазначив, що терміни також будуть витримані. Так, у грудні буде зданий в експлуатацію термінал «D», який зможе приймати 12 млн. пасажирів на рік, що удвічі перевищує сьогоднішній пасажиропотік у «Борисполі».

За словами Б.КОЛЕСНІКОВА, майже всі реставраційні роботи у Львівському аеропорту виконані, і зараз проводяться внутрішні роботи.

Віце-прем`єр-міністр також зазначив, що Донецький аеропорт є другим за площею в Україні. Він може приймати будь-які існуючі в світі літаки. Зараз на об`єкті закінчується будівництво нової злітно-посадочної смуги: вона буде здана в експлуатацію у липні 2011 року. До кінця року буде відкритий і термінал аеропорту.

Також, за його словами, згідно з графіком ведуться роботи у Харківському аеропорту.

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Міжнародні відносини

Україна вимагатиме у Молдови кусок території на трасі Одеса-Рені

Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО запевняє, що Україна порушить перед Молдовою питання про передачу нашій країні ділянки у селі Паланка в районі траси Одеса-Рені.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час години запитань до уряду у Верховній Раді, відповідаючи на запитання депутатів про дії влади для врегулювання даної проблеми.

За словами К.ГРИЩЕНКА, це питання він неодноразово обговорював з своїм молдавським колегою, коли той перебував з візитами у Києві.

«Ми фактично виходимо з того, що це є просто природнім першим кроком для того, щоб могли перейти разом до обговорення тих можливостей, які реально існують як у торговельно-економічній сфері, так і в багатьох інших, у чому зацікавлена молдавська сторона”, - сказав міністр.

За словами К.ГРИЩЕНКА, позиція України є гранично чіткою і всім зрозумілою. “Це зобов`язання молдавської сторони, яке вони мали виконати ще багато років тому, 10 років чи 12. І будь-які зволікання, будь-які аргументи, вони сьогодні українською стороною не сприймаються. Ми виходимо з того, що зразу після проведення місцевих виборів у Молдові ми маємо провести, я думаю, дуже поглиблену дискусію на міжурядовому рівні, скажімо, на рівні міністрів закордонних справ, для визначення всього комплексу наших взаємовідносин”, - наголосив він.

Як повідомлялося, у 1999 році між Україною і Республікою Молдова була досягнута домовленість про обмін територіями, згідно з якою Україна надала Молдові ділянку берега на Дунаї для будівництва Джурджулештського річкового порту, а Молдова, у свою чергу, зобов`язувалася передати Україні ділянку автодороги в околицях села Паланка і земельну ділянку, якою проходить автотраса.

Проте фактично молдавська сторона досі повністю не виконала своїх зобов`язань. 7-кілометрову ділянку автодороги «Одеса-Рені» офіційний Кишинів передав Києву, а передача земельної ділянки під нею не виконана до сьогодні, хоча у лютому 2010 року тодішній керівник МЗС України Петро ПОРОШЕНКО заявив, що Молдова, ймовірно, у місячний термін завершить передачу Україні земельної ділянки під автотрасою.

Заступник голови Одеської облдержадміністрації Іван ЧЕРБАДЖІ, який брав участь у перманентних переговорах сторін щодо обміну територіями, заявив 17 березня, що фактично Молдова відмовляється виконувати зобов`язання з передачі Україні ділянки під автотрасою, прикриваючись «інтересами жителів села Паланка», а також «труднощами», які нібито можуть виникнути при перетині кордону.

У зв`язку з цим І.ЧЕРБАДЖІ оприлюднив позицію української сторони, яка висловила готовність «ввести для жителів цього села спрощений механізм перетину держкордону».

УНІАН