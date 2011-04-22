Анонс на 26 квітня

* У Чорнобильській зоні за участю Президента України відбудуться заходи до 25-ї річниці аварії на ЧАЕС.

* У Музеї «Чорнобиль» відбудеться прес-конференція та презентація книги «Чорнобиль».

* До 25-ї річниці від дня аварії на Чорнобильській АЕС біля пам`ятного знака «Автомобілістам та дорожникам - учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС» шляховики і автомобілісти України, учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, ветерани дорожньої та автомобільної галузей проведуть мітинг пам`яті. Учасники: голова Укравтодору Володимир Демішкан, директор Держдепартаменту автомобільного транспорту Сергій Доброход, президент Асоціації Міжнародних Автомобільних Перевізників України Леонід Костюченко, голова ЦК профспілки працівників автомобільного транспорту та шляхового господарства України Олег Хмарний.

* Відбудеться науково-практична конференцію на тему: «Сучасні підходи до моделювання просторового інноваційно-інвестиційного розвитку територій». Організатор: Українська академія наук разом з ВОГ «Асоціація жителів гуртожитків України». Доповідач - академік УАН Ю.Сенюк. Співдоповідач - президент ВОГ «Асоціація жителів гуртожитків Україна» А.Будник.

* В УНІАН у рамках Лабораторії "Зроби себе сам" пройде майстер-клас з побудови системи продажів і їх ведення: "5 секретів успішних продажів". Ведучий майстер-класу – директор з розвитку проектів і співзасновник ТОВ «Укрспецконсалтинг» Микола АРТЮХ. Час проведення семінару – вівторок, 26 квітня, 19.00 - 21.00. Адреса – м. Київ, вул. Хрещатик, 4. Детальніше про запис на семінар можна дізнатися тут: http://press.unian.net/ukr/seminars-109550.html

* Відбудуться публічні дебати на тему: «Вільний ринок землі - загроза українському селу». Організатор - Фонд «Ефективне управління» у партнерстві з компанією Intelligence Squared (Лондон, Великобританія). Спікери: Джозеф Попп, міністр закордонних справ 1998-1999рр., директор Науково-дослідного інституту економіки сільського господарства, Угорщина; Леонід Козаченко, президент ВГО «Українська аграрна конфедерація»; Віктор Пинзеник, екс-перший віце-прем`єр-міністр України, екс-міністр фінансів; Володимир Лавренчук, голова правління «Райффайзен Банк Аваль»; Мішель Терещенко, президент компанії України-Агрі, ATS України, групи «Linen of Desna», Україна-Франція; Лора Рубченко, фермер, голова ТОВ «Гладківщинське хлібоприймальне підприємство», Черкаси. Модератор - журналіст і телеведучий Мустафа Найєм.

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